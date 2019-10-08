 Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Радио трек.

В начале "Диалога" присутствующие почтили память погибших за Украину и поздравили освобожденного политзаключенного Кремля Николая Карпюка.

Чиновники пытались разъяснить недавние политические решения, предостерегали граждан от мыслей о капитуляции, уверяли, что договоренности не предусматривают предательства интересов Украины. Представитель МИД Алексей Макеев отметил: "У вас может быть много вопросов о "формуле Штайнмайера", я вам скажу лишь одно: это никакая не измена, и "формулы Штайнмайера" сама по себе не существует. Она может быть частью плана. И в наших планах - заставить Москву убраться из Донбасса, а затем - и из Крыма. Мы восстановим свой суверенитет, проведем там демократические выборы по нашим законам, а не по законам, которые напишут в Кремле. Поэтому, нет никакой капитуляции".

На некоторые ответы чиновников реагировали откровенным смехом, на других - скептическим выражением лица

Представители министерств настаивали, что пытаются предсказать все риски, которые могут возникнуть в случае нарушения договоренностей российской стороной.

Мол, выборы на временно оккупированных территориях возможны только в условиях абсолютной безопасности на Донбассе, доступа для наблюдения за процессом международных наблюдателей, средств массовой информации.

Условно говоря, выборы в Киеве или в Луцке ничем не будут отличаться от выборов в Горловке или Краматорске.

Любой сможет выдвинуть свою кандидатуру на представителя органов местного самоуправления. И любой из переселенцев сможет приехать и спокойно проголосовать дома.

А разведения войск запланированое в Петровском и Золотом, не начнется, пока боевики не стихнут с обстрелами на 7 дней.

Кстати, 7 дней прошли вчера. Поэтому процесс разведения - отложили.

Однако, присутствующие в зале, в основном ветераны российско-украинской войны, волонтеры, выразили сомнение, что выборы на Донбассе пройдут именно так. Аргументировали свои опасения тем, что эти шаги нигде в официальных документах не прописаны.

И расценили выборы как легитимизацию боевиков, провозгласивших себя лидерами непризнанных республик, они назвали ДНР и ЛНР.

Не успокоили жителей Ривного и тезисы о попытке руководством государства скорейшего достижения мира:

"Никто не хочет мира так, как военные и волонтеры. Но мы не готовы на любую цену за этот мир", - отметил представитель общественной организации" Самооборона Ривненщины" Александр Гребенюк.

Председатель союза ветеранов АТО Ривненщины Александр Василенко отметил: "По моим наблюдениям, 50000 человек, возможно и больше - это участники боевых действий, раненые, которые воевали - поверьте, они смерти не боятся. И их родня, наверное, тоже их выбор поддерживает.

50000 - это 10 бригад. Они сейчас контролируемы. Мы можем оказаться на том рубеже, когда добровольцы, не слушая никого, пойдут отстаивать свою точку зрения уже с оружием.

Но, под другим командованием, не государственным. Донесите, пожалуйста, до "верхов".

Присутствующие на мероприятии упрекнули, что государство слишком поздно прониклась объяснениями и диалогом с обществом. Что до сих пор о договоренности узнавали из европейских и российских СМИ. На вопросы и предостережения участников войны о рисках в договоренностях с Россией, они только получили подтверждение того, что гарантий нет.

Однако, представители министерств отметили, что никаких односторонних уступок Украине не будет. А для того, чтобы сдвинуть нынешнюю ситуацию с места, надо пробовать разные варианты. Ривне - второй областной центр, куда приехали с диалогом. Вчера делегация побывала в Ивано-Франковске, а после Ривного - отправилась во Львов.

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