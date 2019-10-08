 Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Радио трек.
В начале "Диалога" присутствующие почтили память погибших за Украину и поздравили освобожденного политзаключенного Кремля Николая Карпюка.
Чиновники пытались разъяснить недавние политические решения, предостерегали граждан от мыслей о капитуляции, уверяли, что договоренности не предусматривают предательства интересов Украины. Представитель МИД Алексей Макеев отметил: "У вас может быть много вопросов о "формуле Штайнмайера", я вам скажу лишь одно: это никакая не измена, и "формулы Штайнмайера" сама по себе не существует. Она может быть частью плана. И в наших планах - заставить Москву убраться из Донбасса, а затем - и из Крыма. Мы восстановим свой суверенитет, проведем там демократические выборы по нашим законам, а не по законам, которые напишут в Кремле. Поэтому, нет никакой капитуляции".
На некоторые ответы чиновников реагировали откровенным смехом, на других - скептическим выражением лица
Представители министерств настаивали, что пытаются предсказать все риски, которые могут возникнуть в случае нарушения договоренностей российской стороной.
Мол, выборы на временно оккупированных территориях возможны только в условиях абсолютной безопасности на Донбассе, доступа для наблюдения за процессом международных наблюдателей, средств массовой информации.
Условно говоря, выборы в Киеве или в Луцке ничем не будут отличаться от выборов в Горловке или Краматорске.
Любой сможет выдвинуть свою кандидатуру на представителя органов местного самоуправления. И любой из переселенцев сможет приехать и спокойно проголосовать дома.
А разведения войск запланированое в Петровском и Золотом, не начнется, пока боевики не стихнут с обстрелами на 7 дней.
Кстати, 7 дней прошли вчера. Поэтому процесс разведения - отложили.
Однако, присутствующие в зале, в основном ветераны российско-украинской войны, волонтеры, выразили сомнение, что выборы на Донбассе пройдут именно так. Аргументировали свои опасения тем, что эти шаги нигде в официальных документах не прописаны.
И расценили выборы как легитимизацию боевиков, провозгласивших себя лидерами непризнанных республик, они назвали ДНР и ЛНР.
Не успокоили жителей Ривного и тезисы о попытке руководством государства скорейшего достижения мира:
"Никто не хочет мира так, как военные и волонтеры. Но мы не готовы на любую цену за этот мир", - отметил представитель общественной организации" Самооборона Ривненщины" Александр Гребенюк.
Председатель союза ветеранов АТО Ривненщины Александр Василенко отметил: "По моим наблюдениям, 50000 человек, возможно и больше - это участники боевых действий, раненые, которые воевали - поверьте, они смерти не боятся. И их родня, наверное, тоже их выбор поддерживает.
50000 - это 10 бригад. Они сейчас контролируемы. Мы можем оказаться на том рубеже, когда добровольцы, не слушая никого, пойдут отстаивать свою точку зрения уже с оружием.
Но, под другим командованием, не государственным. Донесите, пожалуйста, до "верхов".
Присутствующие на мероприятии упрекнули, что государство слишком поздно прониклась объяснениями и диалогом с обществом. Что до сих пор о договоренности узнавали из европейских и российских СМИ. На вопросы и предостережения участников войны о рисках в договоренностях с Россией, они только получили подтверждение того, что гарантий нет.
Однако, представители министерств отметили, что никаких односторонних уступок Украине не будет. А для того, чтобы сдвинуть нынешнюю ситуацию с места, надо пробовать разные варианты. Ривне - второй областной центр, куда приехали с диалогом. Вчера делегация побывала в Ивано-Франковске, а после Ривного - отправилась во Львов.
... и закон о привлечении к ответственности атошников
Вот вам и прямые доказательства, что официальное заявление пресс-секретутки преЗЕдента Меендельши об украинских карателях, расстреливающих мирное донбасское население, простых "шахтеров и комбайнеров", - не случайность, а закономерность.
Вчера Зеленский на первом заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте поставил ряд важных и срочных задач по "реинтеграции временно оккупированных территорий".
Как вчера уже сообщалось, "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб".
И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО".
Очень аккуратно сказал, но всё понятно.
А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях".
Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.
А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).
Угу, пусть расскажут каратели, как мальчика в трусиках распинали. Правду ж надо - будет правда. Киселевы напишут...
А в целом - всё правильно, победителей (россиян и сепаров) не судят: покалеченные террористы будут пенсии получать за счет семей погибших украинских военных. А оставшиеся военные будут сидеть.
Фактически, Вова решил повторить ход молодого Путина. Ну а шо - один в один Чечня. Чечня 2.0.
И дань Киев платить будет, и дикие свадьбы свои со стрельбой на Крещатике устраивать бывшие террористы, а ныне уважаемые люди, будут. Но опухоль-то никуда не денется...
Жаль, Моторола с Гиви и Захаром не дожили. Порадовались бы...
...М-да, когда Бог хочет наказать кого-то - лишает его разума...
Бред? Отнюдь - ЗЕбилы на полном серьёзе так считают...
А класно ж получилось, да?
И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.
Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
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Разбиваем в пух и прах две дурацких мульки от ЗЕбилов
1. "Всех, кто вышел на Майдан, надо на фронт".
2. "Порошенко уже подписал давным-давно формулу Штайнмайера, чего вы возмущаетесь".
Отвечаю по пунктам:
1. Примерно треть людей, вышедших вчера на Майданы - это активные волонтеры, воевавшие и беженцы.
Они уже были на фронте, в то время как голосовавшие за ЗЕ - бухали и жрали.
Поэтому отправкой на фронт нас не особо испугаете.
Подавляющее большинство остальных - волонтерили и помогали в тылу. Мы знаем, что такое война, поэтому вышли чтобы победить.
2. Прошлая ВР приняла ВРЕМЕННЫЙ Закон про "Особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей"
Сейчас Моника готова протащить закон про "Особливий статус", действующий на ПОСТОЯННОЙ основе.
Закон, принятый при Порошенко, не действовал, ибо не были выведены оккупационные войска, и его действие заканчивается в конце 2019 года.
Сейчас нам предлагают федерализацию, снятие санкций с России и выплаты террористам.
Понимаете разницу?
Короче, умный сообразит.
Олександр Дедюхін
Це - жах.
Вчора воно указик підписало про покращення доріг їм і спрощення перетину ...
Пустоголова приставка виступає за відновлення залізничного сполучення ...
І втискають вибори ...
они ж так и орут - "всё (должно быть) проплачено!"
а) они видели гибель своих товарищей, когда брали эти позиции с которых их сейчас заставляют уходить;
б) эти позиции будут немедленно заняты российской армией, а ВСУ будут в чистом поле окапываться снова.
https://www.facebook.com/100011805544760/videos/696444910759021/