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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось. ФОТО

По поручению президента в рамках программы "Диалоги о Украине" наш город для встречи с общиной посетили заместитель Министра обороны Алина Фролова, первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет и политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Радио трек.

В начале "Диалога" присутствующие почтили память погибших за Украину и поздравили освобожденного политзаключенного Кремля Николая Карпюка.

Чиновники пытались разъяснить недавние политические решения, предостерегали граждан от мыслей о капитуляции, уверяли, что договоренности не предусматривают предательства интересов Украины. Представитель МИД Алексей Макеев отметил: "У вас может быть много вопросов о "формуле Штайнмайера", я вам скажу лишь одно: это никакая не измена, и "формулы Штайнмайера" сама по себе не существует. Она может быть частью плана. И в наших планах - заставить Москву убраться из Донбасса, а затем - и из Крыма. Мы восстановим свой суверенитет, проведем там демократические выборы по нашим законам, а не по законам, которые напишут в Кремле. Поэтому, нет никакой капитуляции".

На некоторые ответы чиновников реагировали откровенным смехом, на других - скептическим выражением лица

Представители министерств настаивали, что пытаются предсказать все риски, которые могут возникнуть в случае нарушения договоренностей российской стороной.

Мол, выборы на временно оккупированных территориях возможны только в условиях абсолютной безопасности на Донбассе, доступа для наблюдения за процессом международных наблюдателей, средств массовой информации.

Условно говоря, выборы в Киеве или в Луцке ничем не будут отличаться от выборов в Горловке или Краматорске.

Любой сможет выдвинуть свою кандидатуру на представителя органов местного самоуправления. И любой из переселенцев сможет приехать и спокойно проголосовать дома.

А разведения войск запланированое в Петровском и Золотом, не начнется, пока боевики не стихнут с обстрелами на 7 дней.

Кстати, 7 дней прошли вчера. Поэтому процесс разведения - отложили.

Однако, присутствующие в зале, в основном ветераны российско-украинской войны, волонтеры, выразили сомнение, что выборы на Донбассе пройдут именно так. Аргументировали свои опасения тем, что эти шаги нигде в официальных документах не прописаны.

И расценили выборы как легитимизацию боевиков, провозгласивших себя лидерами непризнанных республик, они назвали ДНР и ЛНР.

Не успокоили жителей Ривного и тезисы о попытке руководством государства скорейшего достижения мира:

"Никто не хочет мира так, как военные и волонтеры. Но мы не готовы на любую цену за этот мир", - отметил представитель общественной организации" Самооборона Ривненщины" Александр Гребенюк.

Председатель союза ветеранов АТО Ривненщины Александр Василенко отметил: "По моим наблюдениям, 50000 человек, возможно и больше - это участники боевых действий, раненые, которые воевали - поверьте, они смерти не боятся. И их родня, наверное, тоже их выбор поддерживает.

50000 - это 10 бригад. Они сейчас контролируемы. Мы можем оказаться на том рубеже, когда добровольцы, не слушая никого, пойдут отстаивать свою точку зрения уже с оружием.

Но, под другим командованием, не государственным. Донесите, пожалуйста, до "верхов".

Присутствующие на мероприятии упрекнули, что государство слишком поздно прониклась объяснениями и диалогом с обществом. Что до сих пор о договоренности узнавали из европейских и российских СМИ. На вопросы и предостережения участников войны о рисках в договоренностях с Россией, они только получили подтверждение того, что гарантий нет.

Однако, представители министерств отметили, что никаких односторонних уступок Украине не будет. А для того, чтобы сдвинуть нынешнюю ситуацию с места, надо пробовать разные варианты. Ривне - второй областной центр, куда приехали с диалогом. Вчера делегация побывала в Ивано-Франковске, а после Ривного - отправилась во Львов.

Также читайте: Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и 4 горсовета

Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось 01
Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось 02
Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось 03
Диалога ветеранов АТО и чиновников, которые приехали в Ривне объяснить, почему Украина согласилась на формулу Штайнмайера не получилось 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152851
 
   
 Топ комментарии
 
А потом в раде скажут, что закон принят после обсуждения с общественностью.
Нет, ну обсуждали ж - обсуждали.
А то что общественность нах послала - второй вопрос.
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Зеленский приказал готовить закон о выплате компенсаций жертвам "украинских карателей"...

... и закон о привлечении к ответственности атошников

Вот вам и прямые доказательства, что официальное заявление пресс-секретутки преЗЕдента Меендельши об украинских карателях, расстреливающих мирное донбасское население, простых "шахтеров и комбайнеров", - не случайность, а закономерность.

Вчера Зеленский на первом заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте поставил ряд важных и срочных задач по "реинтеграции временно оккупированных территорий".

Как вчера уже сообщалось, "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб".

И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО".

Очень аккуратно сказал, но всё понятно.

А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях".

Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.

А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).

Угу, пусть расскажут каратели, как мальчика в трусиках распинали. Правду ж надо - будет правда. Киселевы напишут...

А в целом - всё правильно, победителей (россиян и сепаров) не судят: покалеченные террористы будут пенсии получать за счет семей погибших украинских военных. А оставшиеся военные будут сидеть.

Фактически, Вова решил повторить ход молодого Путина. Ну а шо - один в один Чечня. Чечня 2.0.

И дань Киев платить будет, и дикие свадьбы свои со стрельбой на Крещатике устраивать бывшие террористы, а ныне уважаемые люди, будут. Но опухоль-то никуда не денется...

Жаль, Моторола с Гиви и Захаром не дожили. Порадовались бы...

...М-да, когда Бог хочет наказать кого-то - лишает его разума...

Бред? Отнюдь - ЗЕбилы на полном серьёзе так считают...

А класно ж получилось, да?

И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.

Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
...........................................

Разбиваем в пух и прах две дурацких мульки от ЗЕбилов

1. "Всех, кто вышел на Майдан, надо на фронт".

2. "Порошенко уже подписал давным-давно формулу Штайнмайера, чего вы возмущаетесь".

Отвечаю по пунктам:

1. Примерно треть людей, вышедших вчера на Майданы - это активные волонтеры, воевавшие и беженцы.

Они уже были на фронте, в то время как голосовавшие за ЗЕ - бухали и жрали.

Поэтому отправкой на фронт нас не особо испугаете.

Подавляющее большинство остальных - волонтерили и помогали в тылу. Мы знаем, что такое война, поэтому вышли чтобы победить.

2. Прошлая ВР приняла ВРЕМЕННЫЙ Закон про "Особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей"

Сейчас Моника готова протащить закон про "Особливий статус", действующий на ПОСТОЯННОЙ основе.
Закон, принятый при Порошенко, не действовал, ибо не были выведены оккупационные войска, и его действие заканчивается в конце 2019 года.

Сейчас нам предлагают федерализацию, снятие санкций с России и выплаты террористам.
Понимаете разницу?

Короче, умный сообразит.

Олександр Дедюхін
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Я не можу повірити ...
Це - жах.

Вчора воно указик підписало про покращення доріг їм і спрощення перетину ...
Пустоголова приставка виступає за відновлення залізничного сполучення ...
І втискають вибори ...
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Чому всенароднолюбимий 73% президент не може вийти на майдан до людей, а барига, і крадій, якого ненавидять, і підтримує лише 25% спокійно і без охорони виходить до народу і йому ще кричать -дякую? Щось тут не те. Де ті 73% довбаних відсотки?
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а 73% без оплаты - не выйдут Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло - Цензор.НЕТ 9461
они ж так и орут - "всё (должно быть) проплачено!"
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Нема ніяких 73% у нас в Україні політика міняється блискавично.
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Луцк и сейчас от Краматорска ничем не отличается . Они хоть бы немного подготовились , о чём говорить .
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Чиновники которые свои жирные жопы греют в креслах и только воруют деньги, доказывают ветеранам АТО что они устали от войны.
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А чому тільки чиновники? А хитрожопі офісні хомячкі, коториє усталі бояться воєнкома з повісткою? І,кстаті, прєзєдєнт іх понімаєт...
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Шарий выступил за формулу Штанмаера, теперь я точно уверен что это плохая формула для Украины.
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А в чем именно капитуляция? Спроси у тех, кто сейчас на передовой, хотят ли они разведения?
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Не хотят. Потому что
а) они видели гибель своих товарищей, когда брали эти позиции с которых их сейчас заставляют уходить;
б) эти позиции будут немедленно заняты российской армией, а ВСУ будут в чистом поле окапываться снова.
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Я на передовой, я НЕ ХОЧУ РАЗВЕДЕНИЯ ! Мне нужно ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ДО САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С КАЦАПАМИ ! И желательно путём физического УНИЧТОЖЕНИЯ врага !!!!
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Уже понятно, что из Моники президента не получилось... придется Порошенко просить, чтобы он снова взялся за это тяжелое дело.
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"Переміріє от валоді......" Золоте-4, 8 жовтня 2019 року, 21 година, 17 хвилин:

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/696444910759021/


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На Заході України з патріотами все добре. Даремно боялась, що вони мовчать, а Захід зовсім не мовчить, це мені треба швидше та вчасно читати всі новини. 🤓
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