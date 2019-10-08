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Все про:поджог (667) судья (2175) Херсонщина (822)

 Дом семьи судей подожгли в Херсонской области

В ночь на 8 октября неизвестные подпалили дом супругов судей Чаплинского райсуда и Новокаховского горсуда Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Неизвестные бросили во двор и окно дома бутылки с зажигательной смесью.

"Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел", – говорится в сообщении.

Глава Совета судей Украины Богдан Монич потребовал от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования посягательства на жизнь судей Херсонской области. Он подчеркнул, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства.


В полиции Херсонской области рассказали, что о пожаре в доме судей, который находится в селе Малокаховка, сообщил их сосед.

Спасатели ликвидировали пожар в течение двух часов. Хозяева дома не пострадали, добавили в пресс-службе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью судей, сообщили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152850
 
 
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никто не тронет честного судью, даже група преступников.
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Судьи уже целыми семьями свой судебный преступный бизнес крутят. Нужно уже с гранатомета шмалять по етим тварям, а не бутылки в окно
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Почалось то такое, тут главное шоб не останавливалось, бо работы не початый край. Так выпьем же за продолжение!!Дом семьи судей подожгли в Херсонской области - Цензор.НЕТ 9969
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В майбутньому колоніальні управлінці та компрадорська інтелігенція будуть жити в окремих закритих поселеннях або кварталах, котрі будуть охороняти дивізії наймаців або ментів.
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Покажіть ту "скромненьку" будівлю, нажиту непосильною працею!
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О це найефективніша судова реформа , сподіваюсь далі буде!
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Люстрация ето когда чиновников-воров и бандитов вешают на люстрах и фонарях а не временно отстраняют от работы.
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