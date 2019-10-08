 Дом семьи судей подожгли в Херсонской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.



Неизвестные бросили во двор и окно дома бутылки с зажигательной смесью.



"Указанные события судья Чаплинского районного суда Ирина Пилипенко связывает с осуществлением своей профессиональной деятельности, так как ранее в ее адрес поступали угрозы в связи с рассмотрением им ряда дел", – говорится в сообщении.



Глава Совета судей Украины Богдан Монич потребовал от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования посягательства на жизнь судей Херсонской области. Он подчеркнул, что судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства.



В полиции Херсонской области рассказали, что о пожаре в доме судей, который находится в селе Малокаховка, сообщил их сосед.



Спасатели ликвидировали пожар в течение двух часов. Хозяева дома не пострадали, добавили в пресс-службе.



Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.378 (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины. Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью судей, сообщили в полиции.



