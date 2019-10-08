 Дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет расследовать ГБР, - Чумак

"Чтобы даже никто не подумал о конфликте интересов, дело зарегистрировано... (первым замгенпрокурора – ИФ) Виталием Касько, оно передано для расследования в ГБР, а процессуальное руководство будет вести подразделение, которое подчинено уже сегодня (замгенпрокурора Виктору) Трепаку", - сказал Чумак в интервью радио НВ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так он прокомментировал регистрацию Главной военпрокуратурой дела по заявлению Саакашвили в контексте заверения в том, что подчиненное ему ведомство впредь не будет расследовать несвойственные ему дела.
В понедельник, 7 октября, Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о похищении и насильственных действиях в отношении него и незаконном его перемещении через госграницу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года.
Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.
В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.
Они подготовили обращение к Александру Лукашенко, в котором просят лишить их белорусского гражданства, так как считают, что их права в Беларуси нарушаются, передает радио "Свабода".
https://udf.by/news/politic/174762-golodavshie-dve-nedeli-gomelchanki-prosyat-lukashenko-lishit-ih-grazhdanstva.html
Священное право во всём...
Авакову напрячся)
Грузинский юмор от армянского радио...*)
вівторок, 8 жовтень 2019, 22:38
Голландці згуртувалися у єдиному пориві щодо справи, котра здавалась вирішеною у двосторонніх українського-нідерландських стосунках. Слабкі заперечення урядовців, що цінного свідка вдалося перед обміном допитати, не подіяли.»
Новий закон про реєстрацію іноземних агентів розкриває інформацію про раніше нерозголошені зустрічі з посадовими особами адміністрації Трампа та докладну інформацію про лобістську кампанію, яка просувала інтереси Зеленського в США під час виборів, а також сумнозвісну телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом.
Адвокат Маркус Коен стверджує, що його поради були зосереджені на "взаємодії з урядом США" та "намаганні дати поради потенційній новій адміністрації в Україні" щодо "антикорупційних зусиль". Трамп використовував такі формулювання, щоб захиститися від закликів до імпічменту після повідомлення про тиск на Зеленського в телефонній розмові, в якій він вимагав розслідування проти свого потенційного опонента на президентських виборах 2020 року та щодо ділових відносин колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні. Таку інформацію подає зазначене видання.
Іноземного агента Коена зареєстрували на прохання Міністерства юстиції, про що свідчать записи FARA (закон США про реєстрацію іноземних агентів - ред.). Перша згадка про це з'явилася у виданні O'Dwyer's. Раніше Коен заявив, що допоміг Зеленському "з доброї волі" після зустрічі з ним на початку року в Києві, під час президентської кампанії. Хоча Зеленський категорично заперечував будь-які зв'язки з Коеном і сказав RFE/RL, що не пам'ятає зустрічі.
Саме відпустило.
Тля відколи громадянство =вернула=, а воно тільки зараз накропало заявочку ...
Замовнички заплатили істерику, бо ж якраз в смак входять.
Втікач-злочинець ніколи не довів через суд незаконність анулювання надання українського громадянства. А вищало скільки ... слиною плювалося, психічне. Бо анульоване воно було законно.
Ще один "юрист" і проХВесор ...
Скінчиш погано, сволота невдячна.
А нормальні знають, що при заповненні анкети є така графа, де питається, чи прохач підтверджує, що вся надана інформація є правдивою.
І грузинському істерику-злочинцю ніхто не лікар, що воно набрехало ...
Ще й про підпис підробний верещало, дебільне ... І патякало, що все доведе ...
Відписувати не потрібно. Я вас і ваш "рівень" знаю. Відповідала для не зовсім відбитих, які прочитають.
если кое кто получил официально удостоверение водителя на основание ложных документов, ему же отбирает, аннулирует это удостоверение после того, как откроеться, что справочка то липовая, или в Украине по другому принято? типа как бородатая баба сказала - нельзя иметь двойное гражданство, но ничего не сказано о тройном.
cовсем скоро этот сарай закроем.и труба вместе зеЛяй драпать будеть на ростов
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