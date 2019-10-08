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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (2760) Чумак (126) ГБР (616)

 Дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет расследовать ГБР, - Чумак

Уголовное производство по заявлению экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили о насильственных действиях и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу в 2018 году будет расследовать Государственное бюро расследований (ГБР), сообщил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

"Чтобы даже никто не подумал о конфликте интересов, дело зарегистрировано... (первым замгенпрокурора – ИФ) Виталием Касько, оно передано для расследования в ГБР, а процессуальное руководство будет вести подразделение, которое подчинено уже сегодня (замгенпрокурора Виктору) Трепаку", - сказал Чумак в интервью радио НВ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал регистрацию Главной военпрокуратурой дела по заявлению Саакашвили в контексте заверения в том, что подчиненное ему ведомство впредь не будет расследовать несвойственные ему дела.

В понедельник, 7 октября, Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению Саакашвили о похищении и насильственных действиях в отношении него и незаконном его перемещении через госграницу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, среди которых был и тогдашний внефракционный нардеп Виктор Чумак. Пересечение госграницы сопровождалось противостоянием с украинскими пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября 2019 года Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3152849
 
 
 Топ комментарии
 
...незаконное выдворение, после незаконного пересечения...
Грузинский юмор от армянского радио...*)
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но не будет расследовать его действия что привело к незаконному получению Украинского гражданства - это просто класика реванша и слабость и боязнь сегодняшней власти.
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ну таки документы на гражданство были им поданы липовые . что потом и всплыло - гражданство получено незаконно . его пожалели в Грузию не вернули . а зря
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Даже не представляю, как можно кого то лишить гражданства.
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Тебя ж лишили. -- представь себе, шо ты не литвин, а белорусс! *)
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А он и так не литвин, он, как и все лукашисты, руссо-бел...
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Даже тебя ВКЛ не лишат и не проси. Хоть ты и просишься в Украину(на должность)
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Никого еще не лишили. У нас это право священно, незыблемо и неприкосновенно.
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Ну... ... ты-то тут совсем неприкасаемый! Понял, данкэ... *)
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На четырнадцатый день 33-летняя Елена Гринько и 48-летняя Оксана Филипенко из Гомеля прекратили свою голодовку против «искусственно созданных коммунальных беспорядков» и из-за «невыполнения местными властями обязательств по обустройству жизни жителей города».

Они подготовили обращение к Александру Лукашенко, в котором просят лишить их белорусского гражданства, так как считают, что их права в Беларуси нарушаются, передает радио "Свабода".

https://udf.by/news/politic/174762-golodavshie-dve-nedeli-gomelchanki-prosyat-lukashenko-lishit-ih-grazhdanstva.html

Священное право во всём...
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ну таки документы на гражданство были им поданы липовые . что потом и всплыло - гражданство получено незаконно . его пожалели в Грузию не вернули . а зря
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Сейчас Гена нам расскажет, в каком суде это дело рассматривалось и каков был вердикт.
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Зачем суды когда есть барин который сам решает казнить или миловать
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саака указал . что с законном у него везде порядок хотя был заочно осуждён в Грузии и лишала его комиссия по вопросам гражданства п. 2 ст . 19 Закона о гражданстве.
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да и грузины его своего тоже лишили . судился бы с ними так нет кокаиновые в кучу собираются .
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А теперь, кацапка, скажи, что Саакашвили не говорил, что документы вместо него подавал помощник.
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-- липовых небыло -- береста была берёзовая -- Лялька своими личными глазами подписывала! *)
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Даже допустим и были липовые то предоставление попередником гражданства Украины лучшему грузинскому другу Украины подпадает под уголовную статью "Злоупотребление служебным положением". А вот назначение его главой Одесской областной государственной администрации есть нанесение вреда государству. В данном случае неимея законных оснований получения гражданства Украины его приняли в гражданство Украины и назначили госчиновныком которому государство платило зарплату.
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Сочувствую ему. Он как международный БОМЖ - из одной страны в другую
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незнаю,но грузины в Польше,говорили,что при Саакашвили в Грузии было лучше чем сейчас
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Труба с Портновьім уже под Петю копают)))
Авакову напрячся)
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...незаконное выдворение, после незаконного пересечения...
Грузинский юмор от армянского радио...*)
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«Не пробачили видачу Цемаха Росії: Парламент Нідерландів ухвалив рішення розслідувати роль України у загибелі рейсу МН17
вівторок, 8 жовтень 2019, 22:38

Голландці згуртувалися у єдиному пориві щодо справи, котра здавалась вирішеною у двосторонніх українського-нідерландських стосунках. Слабкі заперечення урядовців, що цінного свідка вдалося перед обміном допитати, не подіяли.»
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Маловідомий адвокат із США Маркус Коен брав участь в операції, пов'язаній з іноземним впливом на президента України Володимира Зеленського, сподіваючись отримати як винагороду - роботу в Офісі президента. Про це свідчать дані з Закону про реєстрацію іноземних агентів, повідомляє видання OpenSecrets.
Новий закон про реєстрацію іноземних агентів розкриває інформацію про раніше нерозголошені зустрічі з посадовими особами адміністрації Трампа та докладну інформацію про лобістську кампанію, яка просувала інтереси Зеленського в США під час виборів, а також сумнозвісну телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом.
Адвокат Маркус Коен стверджує, що його поради були зосереджені на "взаємодії з урядом США" та "намаганні дати поради потенційній новій адміністрації в Україні" щодо "антикорупційних зусиль". Трамп використовував такі формулювання, щоб захиститися від закликів до імпічменту після повідомлення про тиск на Зеленського в телефонній розмові, в якій він вимагав розслідування проти свого потенційного опонента на президентських виборах 2020 року та щодо ділових відносин колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні. Таку інформацію подає зазначене видання.
Іноземного агента Коена зареєстрували на прохання Міністерства юстиції, про що свідчать записи FARA (закон США про реєстрацію іноземних агентів - ред.). Перша згадка про це з'явилася у виданні O'Dwyer's. Раніше Коен заявив, що допоміг Зеленському "з доброї волі" після зустрічі з ним на початку року в Києві, під час президентської кампанії. Хоча Зеленський категорично заперечував будь-які зв'язки з Коеном і сказав RFE/RL, що не пам'ятає зустрічі.
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но не будет расследовать его действия что привело к незаконному получению Украинского гражданства - это просто класика реванша и слабость и боязнь сегодняшней власти.
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По этому делу и закрыть петруху)))Было бы супер.Сам привез его,бегал по всей стране с ним бегал рекламировал и раз в мешке выкинул лишив гражданства.Дело не в михо а в гнилье ,которое это шоу проводило.
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представь, ты кому то доверяешь он тебя обманывает, ты исправляешь свою ошибку и тебе потом какой то чудик говорит - вот за это тебя бы в тюрму. Прекрасно, не находишь ?
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Подождите,а у нас ,что гражданство Украины просто так выдают?Там столько справок и инстанций пройти нужно,что замахаешься,а тут раз и выдали.Причем тут обманули.Есть закон и есть процедура,которую петя ради "друга" похерил.Под суд должен идти.
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в справке указал что чист как слеза ребёнка а оказалось - под следствием карлсон.
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Петя ,что дурачок.Не знал или поверил на слово.Делается запрос в Грузию,там на михо уже было дело,что проще.Смех да и только)))
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получение-лишение гражданства это не какая то ерундовина, которая зависит от настроения первого лица...тем более, если у михо это гражданство единственным было
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Саакашвили хотел получить украинское гражданство, его ему дали. В чем обман?
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дефективные должны читать ответы другим - повторяться не буду. да ещё, творог улучшает память.
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Файну дозу барилу підігнали ...
Саме відпустило.
Тля відколи громадянство =вернула=, а воно тільки зараз накропало заявочку ...
Замовнички заплатили істерику, бо ж якраз в смак входять.

Втікач-злочинець ніколи не довів через суд незаконність анулювання надання українського громадянства. А вищало скільки ... слиною плювалося, психічне. Бо анульоване воно було законно.
Ще один "юрист" і проХВесор ...

Скінчиш погано, сволота невдячна.
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😁 а Саакашвили должен был благодарен что его выкрали и вывезли и лишили гражданства?
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А как же ему тогда петя гражданство дал))Получается и ему под суд,за незаконный указ))))
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Я не психіатр та й спілкуватися з вашою публікою не бажаю ...

А нормальні знають, що при заповненні анкети є така графа, де питається, чи прохач підтверджує, що вся надана інформація є правдивою.
І грузинському істерику-злочинцю ніхто не лікар, що воно набрехало ...
Ще й про підпис підробний верещало, дебільне ... І патякало, що все доведе ...

Відписувати не потрібно. Я вас і ваш "рівень" знаю. Відповідала для не зовсім відбитих, які прочитають.
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эта категория понимает лучше когда разъясняется по простому с лёгкими примерами.
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Вам тоже все популярно обьяснили.Петя во все нарушения дал ему гражданство и любая проверка это и суд докажет.Так,что вывозя его в мешке петя так же нарушил закон.Учите законы Украины,их хоть и не выполняют,но там все прописано четко)))
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дал на основание заявленной информации и лишил, когда выяснилось, что инфо не правдива.
если кое кто получил официально удостоверение водителя на основание ложных документов, ему же отбирает, аннулирует это удостоверение после того, как откроеться, что справочка то липовая, или в Украине по другому принято? типа как бородатая баба сказала - нельзя иметь двойное гражданство, но ничего не сказано о тройном.
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Так пойдите и попробуйте получить гражданство дав не верную инфу)))Либо дадите денег,либо пойдете лесом,а тут президентский уровень.Не позорьте петю,хотя куда уже ниже)))
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думаешь барига мишико дал денег бариге петьке - не ну тоже вариант, но не вериться.
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Пашинский и Грымчак уже зовут Петю в гости.
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Згадується, що так борзо починав Янукович: Тимошенко в тюрму, Луценка за грати...А чим все скінчилось...
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Для пульки как раз третьего не хватает.
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За одно проверьте правильность выдачи гражданства пану новинскому....
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гбр кацапо-порновская помойка.на нее вообще не нужно реагировать.
cовсем скоро этот сарай закроем.и труба вместе зеЛяй драпать будеть на ростов
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Чебурек с будуна вылез А какой герой был Теперь как крыса и беня уже хороший
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Саак и пчеловод ну уж точно два красавца которых мы запомним вместе с яныком и питом, а так уже 4, а если заглянуть чуть раньше ещё 2 Лёни добавятся, ну а так 6 +сегодня наблюдаем за Володей уже 7 и что то опять не так пошло ,да так вроде всё понятно ,тогда скидуем грузина в отбой (тогда 6) , он ***** газировкой из стакана да и по Грузии не скучает и получаем то что выбирали, а дальше...,ну а дальше ну а дальше прикуп пуст и шо тогда .. ну а тогда всё как обычно завтра на работу с надеждой ,на лучшее ,да ну а кто это лучшее будет творить как не мы .... , а они, да им всё ..., Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак - Цензор.НЕТ 8617
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