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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венецианская комиссия (305) законопроект (2186) Зеленский (3166) ПАСЕ (1477)

 ПАСЕ просит Венецианскую комиссию оценить проект судебной реформы, предложенной Зеленским

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно недавних поправок в законодательную базу, регулирующего деятельность Верховного Суда и органов судебной власти в Украине.

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

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Документом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В конце сентября Верховный Суд обратился к президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта № 1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразили обеспокоенность принятым в первом чтении проектом закона №1008 о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.

Также читайте: Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы

Источник: https://censor.net.ua/n3152848
 
 
 Топ комментарии
 
тут нельзя ругаться, в твоём тексте первое и третье слова матерный.
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ЗЕбилу покажут его настоящее место под шконкой. Ветераны уже заявили что с Золотого не уйдут и будут защищать от сепаров даже если предатель клоун будет отводить войска. В ход пошло оружие и боевые солдаты. Шо теперь клоунаская шваль будет визжать про окопы и военкоматы?? Бойцы уже там гниль ЗЕсепарская и никуда не уйдут со своей украинской земли.Уже в окопах.
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зебобуїнам начхати на висновки Венеціанської комісії. Ідуть шляхом чивокуні. Ростов близееенько
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ПУТИН ПОРУЧИЛ РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ ГОТОВИТЬСЯ К ИНТЕГРАЦИИ С БЕЛАРУСЬЮ - СМИ
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тут нельзя ругаться, в твоём тексте первое и третье слова матерный.
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ну так ссылку ужеб прилепил
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Это инсайд такой. Таким словом в последнее время фейки стали называть. Новый модный тренд.
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https://tsn.ua/ru/svit/putin-poruchil-rossiyskim-chinovnikam-gotovitsya-k-integracii-s-belarusyu-smi-1423713.html https://www.rbc.ru/economics/08/10/2019/5d9c742f9a7947adf67bb889?from=newsfeed&fbclid=IwAR0qoVdnTi_FMtXVJOeTzLqQ59MhbXpZxTiXDJt2LZz6FdsDkUSa9_gz4R4
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Я налёг на бег на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю.
Были с Беларусью подготовки.
Да после эдакой отличной тренировки
Я его без Трампа задавлю!
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Поважаю до болю в очах Зєбуїнів. Але ПАРЄ З вен. камісією. пошлі бєгать. Скільки вже горя принесли Україні. Дєрьмократи, що розуміють в укрореаліях ,як свині в астрономії.
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У меня вопрос к проукраинскому зелекторату, особенно к тем, кто стоял на Майдане: вы за это стояли, чтобы сепарня сажала проукраинских незаконно по сфабрикованным делам?
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ЗЕбилу покажут его настоящее место под шконкой. Ветераны уже заявили что с Золотого не уйдут и будут защищать от сепаров даже если предатель клоун будет отводить войска. В ход пошло оружие и боевые солдаты. Шо теперь клоунаская шваль будет визжать про окопы и военкоматы?? Бойцы уже там гниль ЗЕсепарская и никуда не уйдут со своей украинской земли.Уже в окопах.
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Уже мацкву взяли ,а ты все тут строчишь.
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Если и взяли то точно не ты, пособник оккупантов и ждун рихвирендума за дружбу с Расиюшкой.
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Ну шаблоны кацапские оставьте при себе.
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у ЗЕбобика есть неоспоримый плюс, вместе с ним спалилась и вся эта прокацапская латентно - сепарская шваль. Теперь сразу стало видно кто будет окупанта с цветами встречать, и кто за мир любой ценой, ессно исключительно за счёт Украины.
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Ты задай этот вопрос 8ми тыс патриотам,которые сидят с 15 года.
Посажены они отрехформированым свыней судом.Судьи сепары натуральные с рождения.
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зебобуїнам начхати на висновки Венеціанської комісії. Ідуть шляхом чивокуні. Ростов близееенько
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Прецеденты назови
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В якій серії "Слуга Народу" Голобородько здає міста і села, амністує сєпарів?
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Тут тема про Венецианскую комиссию
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Перевод темы в другое русло-стандартный приём ботов.
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Песик ты врешь столько раз сколько ты раз вздохов сделал. Тебе верить нельзя
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ну, ты то врешь даже между вздохами... ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським - Цензор.НЕТ 636 ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським - Цензор.НЕТ 636
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ПАСЕ легло про рашку и просют. Я не фанат Зеленского но может хватит вмешиваться во внутренние дела суверенной державы. Украинцы сами разберутся какие законы им принимать. Попросите Францию или Германию изменить свои законы, пошлют они Вас лесом. Да такое даже никому в голову не придет. Могут только Украине Молдове и Белоруси указывать.
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Андрей этого невозможно по одной простой причине. Я вспоминаю выступления одного песика так он выразился учитывая провозглашение в Конституции Украины интеграцию в ЕС, мы не можем игнорировать мнение европейских спецов ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським - Цензор.НЕТ 4554
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Зато ядерный Израиль на них ложил свой прибор. Вот у кого нужно пример брать а не капитуляцию подписывать. На Украину могут и самолет MH17 повесить. Уже есть заявления из Голландии - Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17. "Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только принято единогласно". А там пройдет и дерибан Украины и санкции. Закончится все может как и 100 лет назад 1918-1933 Геноцидом украинцев. Дай Бог чтобы это не произошло и украинцы взялись свои интересы защищать а не чужие.
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у ***** і в бацьки таки самостійно розбирались. І досі самостійні, хоч і до ПАРЄ входять.
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Ну так пасе ж парашу вернуло,нахер их послать,какие вопросы.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 2 часа назад

Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
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По инсайдам апрельским перечесляем.Фронт развалился,все воины разошлись по домам,доллар по стописят,зелю нигде ,кроме у ***** не принимают.Еще инсайдов?Розетка уже подала документы на закрытие бизнеса?
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А самое главное все плачут и просят Петю вернуться
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это проплаченые свыноботы просят. 08.10.2019 22:05
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Судова реформа має проводитися в інтересах громадян України, а не в інтересах продажних держиморд із ПАРЄ.
Президент України Зеленський В.О. сповідує вірну філософію у внутрішній політиці - всі реформи мають проводитись в інтересах громадянина України, а не в інтересах західних бургерів.
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не буває такого, щоб "в інтересах громадян України" і "не в інтересах продажних держиморд із ПАРЄ".
Це лише у вашій зебільній уяві здається, що ПАРЄ (попри її неоднозначність) і Венеціанська комісія бажають зла Україні.
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Президент України Зеленський В.О. ініціював відновлення в Україні Інституту представництва громадян в суді і депутати Верховної Ради України нового скликання проголосували за відновлення цього інституту, який існував на українських землях з 1588 р. ( введений Третім Литовським Статутом).
Натомість, попередній склад Верховної Ради України, намагаючись догодити бюрократм із Венеціанської комісії і т.д., 03.10.2017 року ліквідував в Україні Інститут представництва громадян в судах, чим було завдано шкоду не лише громадянам країни, але й заблоковано діяльність органів державної влади, адже їх юристи також не могли представляти ці органи в судах.
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Там, в Венеціанській комісії, не лише проект судової реформи будуть аналізувати. Там будуть весь турборежимний спектр "законодавства". Потім скажуть вирок-висновок: "узурпація влади".
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Завернет комиссия правило можно сделать негласным
Вариантов не брать зашкваренных продажных судей на работу много
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Є запитання для зебілів: Зєлібобіки, скажіть будь ласка, скільки законопроєктів ваші слуги вже узгодили з вами, як обіцяли? Про касові апарати, я вже знаю, що ще?
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Чому кажуть «предложенной зеленским?» Він що розробляв цю реформу? Він її навіть не читав, нема коли, бо він перечитує жарти кварталу про себе та Леночку, це більш важливіши справи. Квартал - це святе!
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ПАСЕ идет нах. со своими советами. Украина вышла из етой позорной и продажной организации.
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ПАСЕ нужно привлечь к суду Гаагского трибунала за сотрудничество и содействие международного терроризма и нарушение прав человека.
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