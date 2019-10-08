 ПАСЕ просит Венецианскую комиссию оценить проект судебной реформы, предложенной Зеленским

Об этом говорится на сайте Венецианской комиссии, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, 12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.
Документом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.
Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.
В конце сентября Верховный Суд обратился к президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта № 1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразили обеспокоенность принятым в первом чтении проектом закона №1008 о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.
В бане вес согнал, отлично сплю.
Были с Беларусью подготовки.
Да после эдакой отличной тренировки
Я его без Трампа задавлю!
Посажены они отрехформированым свыней судом.Судьи сепары натуральные с рождения.
Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
Президент України Зеленський В.О. сповідує вірну філософію у внутрішній політиці - всі реформи мають проводитись в інтересах громадянина України, а не в інтересах західних бургерів.
Це лише у вашій зебільній уяві здається, що ПАРЄ (попри її неоднозначність) і Венеціанська комісія бажають зла Україні.
Натомість, попередній склад Верховної Ради України, намагаючись догодити бюрократм із Венеціанської комісії і т.д., 03.10.2017 року ліквідував в Україні Інститут представництва громадян в судах, чим було завдано шкоду не лише громадянам країни, але й заблоковано діяльність органів державної влади, адже їх юристи також не могли представляти ці органи в судах.
Вариантов не брать зашкваренных продажных судей на работу много