 "Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации Минских договоренностей, - глава ПА ОБСЕ Церетели

Об этом говорится в заявлении президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конфликт не может быть урегулирован военными средствами. Единственным способом облегчить человеческие страдания на Востоке Украины, особенно на фоне приближения зимы, является пошаговый подход. Несмотря на необходимость некоторых дальнейших разъяснений и уточнений, так называемая формула Штайнмайера могла бы стать реальной отправной точкой в достижении прогресса по реализации Минских договоренностей", - заявил Церетели.
По его словам, следует опираться на этот импульс, который предоставляет утверждение текста "формулы Штайнмайера", и обеспечить полное выполнение Минских соглашений.
Церетели также добавил, что ПА ОБСЕ готова, в случае необходимости, внести свой вклад в проведение выборов на Донбассе, в случае достижения договоренности об их проведении.
А тепер дорогенькі мої, віддаємося зручненько,
...
и дальше по тексту.
БУДАПЕШТА НЕБОСЬ ЗАБЫЛИ СУКИ И ТВАРИ.... прямо носятся с Минском и Формулой как
дурни в навозе.. А был бы Порошенко послал бы … уху ели... и на русском и на
украинском и на английском…а этот елозит
по руялю… прости Господи все как свечка для лечения геморрою..
а ще носив портфелі за махровою кремлекурвою шредером.
Це не Єропа вже, а якесь збіговисько повій.
...тоже мне, теорема Каши...
Георгий Церетели с 2008 года участвует в парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ в составе грузинской делегации.
а первый пункт - полное и безоговорочное прекращение огня!!!
а его как не было так и нет... посидите в окопах - проверьте!!!
Украинцы просят перенести Офис президента из Киева в поселок городского типа Золотое, Луганской области. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автором петиции является Игорь Гончаренко. Он предлагает перенести Офис президента в Золотое, причем сделать это до отвода Вооруженных сил Украины из поселка в рамках так называемой «формулы Штайнмайера».
По состоянию на 8 октября петиция набрала почти 2 тысячи голосов. Она будет рассмотрена в том случае, если ее подпишут минимум 25 тысяч украинцев.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на 7 октября, не начнется, так как указанные населенные пункты подверглись обстрелам.
Слава Перуну -- добробаты ещё никто не отменил! ...и Национальное Сопротивление во всех тылах и на всех фронтах.
Шо сябры бают?
Жить будет, или как? -- *)
Но страну свю любишь... -- уважуха! *)
+ пишуть, що є секретна частина, яка не опублікована.
зе-виродки реанімували і витягли на Божий світ цидулку німчури і підписали на прохання москалів, а тепер вся погань вважає за необхідне підтримати це гидоття під соусом "турботи" про =страждусчєє насєлєніє= і =мір любой ценой=.
А чому жодна тварюка не згадує ні про перший, ні про другий пункт тих же МУ, до яких Ш. прив*язав свою ахінею ?
Чому жодна падла не наголошує про всеосяжне припинення вогню ? відведення важкого озброєння ? Ми-то відвели.
Про відновлення нашого контролю над кордоном сказав там сьогодні хтось один ...
Для чого і кому (перепрошую) вперлися ці вибори ? От для чого ?
Тут і відповідь. І притомні люди про це вже давно написали. Легітимізувати терорюг за будь-яку ціну і впихнути розграбований даунбас в Україну на москальських умовах з подальшою дестабілізацією і т.п. + закріпити конституційно федералізацію.
Ще й строки блазню і зе-ко поставили, от вони і скачуть, як оглашені, щоб встигнути, бо тоді явно фсб перейде до інших засобів.
Во все стороны равны. (народная мудрость)
Значит, фуфло еврогеи парят, уровня Будапештского Меморандума, если не хуже. В потные ладошки вся ОБСЕшная сволочь хлопала, когда в Чечне провели выборы Масхадова. Потом Масхадова убили, в Чечне забили на эту демократическую фигню, стали в Грузии рулить, таперича к нам пожаловали.
Для международных дел он ещё совсем зелёный.
Пусть не лезет куда не просят, и не будит лихо.
Нравственный инфантил во главе воюющего государства...
Зачем нужно в 2019 отводить свои войска. Когда линия фронта уже установилась. Когда война из активной стадии ушла. Когда годами - годами - армия вгрызалась в землю и строила укрепления. На которые потрачено бог знает сколько сил, бетона, денег и волонтеро-часов.
Нынешняя ситуация - это ОПТИМАЛЬНАЯ ситуация при данных исходных. И ничего лучше в данных условиях сделать нельзя.
Опухоль купирована, её разрастание остановлено, армия построена и сдерживает разрастание этой опухоли, на остальной территории Украины строится экономика и суверенное государство, чтобы со временем, когда придет момент...
Купировали, остановили развитие болезни - всё, ждем.
Не допуская никаких поблажек агрессору. Не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. Никогда не отказываясь от суверенитета над ними. Везде и всегда напоминая - это наши оккупированные земли. Ежегодно, ежемесячно, ежедневно, работая над усилением санкций.
И в своем желании "боже, какие мы **уенные" новая власть начинает в буквальном смысле исполнять ту филькину грамоту, которая подписывалась только с одной целью - затянуть время и остановить танковые колонны, потому что останавливать тогда их было больше нечем. И исполнять которые никто не собирался.
В приличных обществах это называется "военная хитрость", на военном языке это называется "на**али" - выиграли время, сохранили территории, построили армию, обучили, вооружили, укрепились, зарылись, научились воевать и давать отпор превосходящему противнику - но нет, приходит Боже Какой Я **уенный - и начинает выполнять филькину грамоту всерьез.
Всерьез, Карл.
У меня только один вопрос - зачем?
Ну вот зачем вам сдались эти выборы на Донбассе?
Вам без них что сейчас, свищ на шее выскочит?
Откуда вообще взялась эта цель - провести выборы на Донбассе?
Чтобы что?
Повысить коэффициент мудаков в Раде до вообще запредельных значений?
Или что?
Вот эти цели, которые вы себе сейчас ставите - развести, прекратить стрелять, интегрировать, построить мосты, запустить сообщения - они нафиг сейчас не нужны. Реальность такова, что в любой войне после какого-то определенного времени - а пять лет совершенно точно подпадает под понятие "определенного времени" - про "людей по ту сторону линии разграничения" можете забыть. Они теперь живут в другой реальности. "Вернуть" вы их уже не сможете в принципе. Все, кто хотел, уже сами вернулись. Возвращать вы будете территориальный суверенитет, а не людей.
А вам бы лучше продолжать армию строить, в землю зарываться и свое общество обучать и мотивировать, чтобы, когда придет время...