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 Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак обещает надлежащую правовую реакцию на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом на Луганщине как прибывшими туда гражданскими в отношении украинских военных, так и военнослужащими в отношении демонстрантов.

Об этом он заявил в эфире радио НВ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чумак прокомментировал возможное развитие ситуации в Золотом, куда прибыла группа ветеранов войны на Донбассе, которые считают разведение войск от линии соприкосновения сторон неправильным шагом: "Если противодействие будет совершаться гражданами Украины мирным способом путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия, касающиеся уголовных правонарушений, это их право - говорить, с чем они согласны или нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера",- Билецкий

Вместе с тем, главный военный прокурор подчеркнул: "Если какие-то действия уголовного характера будут совершаться военными по отношению к этим людям, на это тоже будет реагирование, если эти люди будут совершать какие-то действия по отношению к военнослужащим, и (действия. - Ред.) будут подпадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, тут тоже надо будет реагировать".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с. Петровское и г. Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014 г. взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

Источник: https://censor.net.ua/n3152846
 
 
 Топ комментарии
 
слуги крємля працюють в турборежимі.
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О УЖЕ ПОШЛИ ПУГАЛКИ слышь вуенный..гхм... сам приедь в Золотое .....
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А ти вже в Золотому? І капсом пишеш, щоб вороги тебе боялися сильніше?
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Дурила из дурил, а как заговорил...Почуял снова власть. Может все-же нет смысла ругаться с добробатами?
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Чумак буде піднімати кримінальні справи проти сєпарів , які будуть полосувати укрополіцейських із із снайперок калібру 12, 7 мл та Утьосів?
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Давай, Чума, поедь в Золотое и лично прореагируй)))))
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После проводов Зели пешком в Луганск бред Чумака даже не смешон.
Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 8708
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И как оно будет реагировать - обосрётся? В руководстве страны клуб идиотов... на какой свалке понабирали эти отбросы?
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Лично прокурорские приедут в зону АТО ? Фантазеры...
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это мы уже слышали. рыговские псы три месяца стращали - а зе-макаки решили повторить?

Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 7208
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Тепер шо Білецького і добробатів будуть арештовувати?
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все можливо.
справдяться слова зрадоботів про переслідування патріотв.
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Бєлєцкій просто заробляє собі політичні дивіденди. Не думаю що він дійсно лишиться в Золотому. Ми дивимося шоу.
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Так недавно ж нацжоны были и предатели у сои.Сколько можно перекрашиваться Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак - Цензор.НЕТ 3516.Ксения тоже в теме.Днище какое то просто.
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Ага ещё в воскресенье «нельзя верить Билецкому, он агентыкремля, специально внедрённый»

А теперь оказывается мессия и спаситель
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Ні. Як відомо, якщо ти не можеш зупинити Майдан- то можна хоча б спробувати очолити його і звести нанівець. Чим Бєлєцкій зараз і займається.
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Ксенія за добробатів , а не Білецького .
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Ну вот пусть и поддерживают своих,где бы они не были.
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То бишь военная прокуратура как и прижде - при потрохе будет репрессировать добровольцев, националистов, патриотов и волонтёров - как записные враги Украины. Вот и вскрылась кремлёвская консерва - чумак.
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такі чумакі просрали би країну якби їх послали воювати..
де ви були в 2014 ????
чому не стали на місце добровольців ? влада вони... допоки вам дозволили.
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Тоді їм просрати не вдалось. А зараз спроба №2.
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Отвод сил на Донбассе сорван: Украину устроит только один вариант

https://www.youtube.com/watch?v=jrHnOtK4BmE
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Живут за счет народа и гнобят этот народ!
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а на обстрелы и разрушение инфраструктуры, на диверсантов и ополченцев как реагировать?
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Чумак: "...тут тоже надо будет реагировать".

Как правильно -- реагитор, реагаст, или реакционер?
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Скоро почнуть такі Чумаки саджати за те що ВСУ стрілятиме по озброєних сєпарах і бурятах ... Дожились !
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«Кто угодно, только не Порошенко !»
Ну, от.
Не Порошенко.
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ЗЕбанда упорно тащит страну к гражданской войне. Что же вы наделали 73%...
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Чумак вонючая консерва. Короче, похоже, что все кто больше всего обсирал Пороха являются консервами
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Быть патриотом непросто, всегда найдется более патриотичный, приходится соответствовать.
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"и шо?" - ответят сепары... дело заведешь на них общее?
если убьют семье помогавшую ЗСУ ты как отреагируешь? запостишь шото в фейсбуке?
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чумакам патріотів не злякать, вони москалю клятому хребет зломили, а зачуханим чумакам око на......натягнуть, щоб краще бачив порушення суверенітету України "Формулою Штанмайєра"
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Та ты сам отреагируй -припрись)))) какая жалкая зешобла... И этот уже не жилец, а как дышал...
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Каким-то непонятным языком заговорил. Шершавым языком плаката.
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