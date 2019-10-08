 Военная прокуратура будет реагировать на любые правонарушения, которые могут быть совершены в Золотом, - Чумак

Об этом он заявил в эфире радио НВ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чумак прокомментировал возможное развитие ситуации в Золотом, куда прибыла группа ветеранов войны на Донбассе, которые считают разведение войск от линии соприкосновения сторон неправильным шагом: "Если противодействие будет совершаться гражданами Украины мирным способом путем проведения митингов и демонстраций, если не будет применяться сила, это абсолютно нормально. Пока они не будут совершать действия, касающиеся уголовных правонарушений, это их право - говорить, с чем они согласны или нет".

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Вместе с тем, главный военный прокурор подчеркнул: "Если какие-то действия уголовного характера будут совершаться военными по отношению к этим людям, на это тоже будет реагирование, если эти люди будут совершать какие-то действия по отношению к военнослужащим, и (действия. - Ред.) будут подпадать под признаки правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом, тут тоже надо будет реагировать".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с. Петровское и г. Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

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При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014 г. взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.