 Военнослужащий, пытавшийся изнасиловать двух женщин, задержан в Запорожье, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
8 октября около 6:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги" на женщину напал неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.
Около 9:45 в службу "102" поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения. Мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, который испугал нападающего и он убежал.
Полицейские во время отработки района обнаружили гражданина похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
***
поссорилась с мужем... взяла и кинула в борщ виагры...
ох, как же он бегал за мной, как извинялся..
Вчера шла вечером через парк так меня там изнасиловали!
- Оо Боже! Какой ужас...
Да! Завтра опять тудой пойду!
(хорошо, что только испугом у них все кончилось... но срок реальный может получить... маньяк несексуальный...)
Но он был военным и попытался разоружить её)
Не скрепно энто на немцев равняться, савецкий человек должен страдать, ну или насиловать бабулек.
-Позавчера шла вечером темным переулком, какой-то маньяк напал на меня и изнасиловал.
-Вчера вечером шла тем же переулком, маньяк напал на меня и снова изнасиловал.
Подруга удивленно говорит:
-Я тебе могу только посочувствовать. И что ты теперь будешь делать?
-Я-я-я-я! Завтра вечером пойду тем же переулком.
ПОХОЖ , это не значит , что это был именно этот военнослужащий .
Может просто схватили первого кто подошёл по описанию, а на самом деле был совсем другой маньяк .
Тут надо разобраться... и доказать .