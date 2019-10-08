EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  2443  54
Материалы по теме:
Все про:Запорожье (1551) изнасилование (638) Нацполиция (10198) правоохранительные органы (353) военнослужащие (4319)

 Военнослужащий, пытавшийся изнасиловать двух женщин, задержан в Запорожье, - Нацполиция

В Запорожье полицейские задержали военнослужащего, который в течение нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

8 октября около 6:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги" на женщину напал неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего.

Около 9:45 в службу "102" поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения. Мужчина, похожий по приметам, у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, который испугал нападающего и он убежал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция на Харьковщине задержала подозреваемых в изнасиловании 16-летней. ФОТО

Полицейские во время отработки района обнаружили гражданина похожего по приметам. Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3152845
 
 
 Топ комментарии
 
в такую холодрыгу 50-летнюю бабушку... как таких в армию берут?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в такую холодрыгу 50-летнюю бабушку... как таких в армию берут?
 показать весь комментарий
 
 
94-го года рождения, срочка по призыву очевидно. Туда всех берут
 показать весь комментарий
 
 
ну и приспичило дурика, самому 25 и давай насиловать женщину 52-летнию, она в маму ему по возросту годиться.
 показать весь комментарий
 
 
этому всего 25 годика, совсем ещё молодой, но может сослуживцы пошутили и подлили в чаёк что то и понесло жеребца - глаза заплыли кровью или спермой и всё, потерял контроль.
 показать весь комментарий
 
 
ой...как всегда анекдотец... почти в тему (подлили)
***
поссорилась с мужем... взяла и кинула в борщ виагры...
ох, как же он бегал за мной, как извинялся..
 показать весь комментарий
 
 
Бордели должны быть, как во все времена. Солдату разгрузиться надо.
 показать весь комментарий
 
Какой-то анекдот ,пытался-пугался ,пугался-пытался ... в итоге так никого и не изнасиловал ..
 показать весь комментарий
 
 
как в анекдоте!
Вчера шла вечером через парк так меня там изнасиловали!
- Оо Боже! Какой ужас...
Да! Завтра опять тудой пойду!
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то он маньяк несексуальный. Только на жалкие попытки силенок и хватило.
 показать весь комментарий
 
 
только женщин перепугал... придурок!
(хорошо, что только испугом у них все кончилось... но срок реальный может получить... маньяк несексуальный...)
 показать весь комментарий
 
Мало того что идиот, так ещё и скупердяй.
 показать весь комментарий
 
Они обиделись что он такой пугливый! Особенно 1967 года рождения ...
 показать весь комментарий
 
Бабуля вышла из лесу с ружьишком и говорит ему.- Вы меня наверное изнасиловать хотите? Он.- Нет? Что Вы бабушка! Она, щёлкая затвором.-А придется!
Но он был военным и попытался разоружить её)
 показать весь комментарий
 
 
Давно надо легализовать проституцию, тогда и волки сыты были и овцы целы.
 показать весь комментарий
 
 
Как можно насиловать бабку 52 лет? Там же даже не встанет.
 показать весь комментарий
 
Є сенс взяти на озброєння німецький досвід організації дозвілля в військах. Німці в часи Другої Світової возили за військом борделі, воякам видавалося 6 квитків на відвідування на місяць. Це було чудовим засобом підтримки дисципліни. Наприклад в Донецьку (тоді Сталіно) працювало одразу два військових борделі: "Італійське казино" та "Великобританія". Зарплати місцевих служниць були в два рази більше за зарплату врача, вони зараховувались на держслужбу, з відпусткою, соціалкою, і таке інше, тому від бажаючих попрацювати не було відбою, але брали не всіх. І ніяких інцидентів з згвалтуваннями місцевих.


 показать весь комментарий
 
 
О, я-я, дасис фантастишь!
Не скрепно энто на немцев равняться, савецкий человек должен страдать, ну или насиловать бабулек.
 показать весь комментарий
 
 
Мадам рассказывает подруге:
-Позавчера шла вечером темным переулком, какой-то маньяк напал на меня и изнасиловал.
-Вчера вечером шла тем же переулком, маньяк напал на меня и снова изнасиловал.
Подруга удивленно говорит:
-Я тебе могу только посочувствовать. И что ты теперь будешь делать?
-Я-я-я-я! Завтра вечером пойду тем же переулком.
 показать весь комментарий
 
Полицейские во время отработки района обнаружили гражданина похожего по приметам...
ПОХОЖ , это не значит , что это был именно этот военнослужащий .
Может просто схватили первого кто подошёл по описанию, а на самом деле был совсем другой маньяк .
Тут надо разобраться... и доказать .
 показать весь комментарий
 
 
Больше похоже на анекдот, чем на преступление...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх