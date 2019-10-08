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Все про:Билецкий (134) Золотое (30)

 Ветераны останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера",- Билецкий

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что ветераны российско-украинской войны останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская обл.) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера", либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьёмся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене "формулы Штайнмайера" от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", - сказал он на брифинге в Северодонецке во вторник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты", - заявил также Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это наш последний блокпост, и мы никогда его не покинем", - Билецкий пообещал защищать Золотое в случае отвода ВСУ. ВИДЕО

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы даже физически не смогут выполнить условия разведения, все это будет только за счет украинской стороны, - Билецкий

При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ – ИФ)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3152844
 
   
 Топ комментарии
 
Моника Зеленски все делает чтобы с России сняли санкции, тем самым спасает Россию от развала . Есть Россия , и есть война , нет России и нет войны !
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ГОЛОСУЮТЬ ОДНІ, ПРИВОДЯТЬ ДО ВЛАДИ ЗЄБУЇНІВ,А РОЗХЛЬОБУЮТЬ ВЕТЕРАНИ АТО.а ШМАРКЛІ НА ЦЕНЗОРІ ДАЮТЬ ВКАЗІВКИ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ.
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держитесь мужики - и главное - патронов не жалеть!!!
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Может на той момент просто не платили за подобные акции, посему покидая Илловайск, Донецк, Дебальцево и т.д. и т.д. их не особо это волновало.
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И ещё, что делать мне, моим детям и внукам, если завтра эти добробаты решат пойти войной на мацкву.
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Подставляй жопу России сейчас. То, что ты боишься добробатов больше Москвы говорит о твоем мышлении.
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Добробаты-это высокопатриотичные люди которые добровольно пошли защищать свою страну.
А люди которые ходят с факелами в Киеве в 600 км от фронта, в то время когда в стране война не имеют к ним никакого отношения.
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Один из вас позаботится о внуках, другой о детях, а третий о себе самом.
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Хочу, чтобы вместо Зеленского был президентом Билецкий!!! Нам нужен не клоун, а полководец у руля страны!!!
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Спочатку корито , потім рибка , а потім хАчУ . І взагалі твій Білецький ,привір погань зелену до влади .
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Маладєц. Охоронятиме майбутню зе-резиденцію (О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.). А автопробіг по Широкіному чи Пісках цей підполковник поліції не хоче організувати ?
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пока они там, оч большой искус шмальнуть по ним оттуда
думайте, бойцы
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а вообще-то симметрично:
русских там нет, а укр войска тоже отошли... получается гражданская война как есть
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Цей хлопець , Білецькицй, в Оплоті колись був? Чи я помилився?
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ЗЕсопля їм нічого не зробить, він любив Білецького весною коли той проводив акції проти Пороха, нехай любить і тепер такого не зручного
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Нужно власти поставить условие. Украинская территория не должна служить предметом торга, игр и манипуляций политиков и если боевики попытаются захватить серую зону в результате отвода войск, эта власть, в том числе и президент, должны уйти в отставку.
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