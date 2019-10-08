 С фигурантами белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" не проводилось никаких процессуальных действий с дня задержания, 10 июня, - адвокат Стасюк

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, арестованные остаются в СИЗО до 5 ноября.

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По словам Стасюка, с дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводилось никаких процессуальных действий, направленных на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.

Остальные пять человек, задержанные в Крыму 10 июня, остаются в СИЗО.

Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.