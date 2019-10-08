 Трамп признал, что запретил послу Сондленду свидетельствовать перед Конгрессом

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я с удовольствием хотел бы, чтобы посол Сондленд - действительно хороший человек и великий американец - свидетельствовал бы, но, к сожалению, он будет свидетельствовать перед полностью скомпрометированным инсценированным судом, который лишил республиканцев прав, и не обнародует для общественности правдивых фактов", - подчеркнул Трамп.

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Он добавил, что Сондленд считал намерения президента Трампа "кристально чистыми, без всяких "услуга за услугу".

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен был свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского 8 октября.