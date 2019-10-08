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 Трамп признал, что запретил послу Сондленду свидетельствовать перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп признал, что запретил послу Гордону Сондленду давать свидетельские показания в Палате представителей.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я с удовольствием хотел бы, чтобы посол Сондленд - действительно хороший человек и великий американец - свидетельствовал бы, но, к сожалению, он будет свидетельствовать перед полностью скомпрометированным инсценированным судом, который лишил республиканцев прав, и не обнародует для общественности правдивых фактов", - подчеркнул Трамп.

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Он добавил, что Сондленд считал намерения президента Трампа "кристально чистыми, без всяких "услуга за услугу".

Трамп признал, что запретил послу Сондленду свидетельствовать перед Конгрессом 01

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен был свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского 8 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3152841
 
 
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Трамп собственноручно роет могилу под собой
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@newkc14
Потери сравнимы с активными и ожесточенными военными действиями.

Почти 50 тысяч жителей #России умерли в 2018 году от алкогольного отравления
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а ведь могли и больше, эх, накатили бы ещё за дидов.
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тогда рыжику трудновато будет отмыться
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Что за жизнь у чувака... Постоянные суды, наезды, оправдания, разборки. Когда он ещё страной ухитряется управлять? И при всём этом геморрое ему второй срок хочется...
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Сковорода "Трамп"- жарит без огня! (реклама)
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https://www.obzor.lt/news/n53722.html?fbclid=IwAR0GZDEht5Po029I7PKzRSQMrIv-*******************************
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Ты брэшишь... ...или давай -- я тебе немецкие линки дам -- а ты меня уличишь во лжи?
Токо всё будет по-немецки. Согласен?
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Російська пропаганда. Сайт кісєльовщини.
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😂😂😂😂даже щтанмаеру нет покоя от Пороха даже спустя пол года как тот покинул пост президента
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а уж как Сондленд свободно вздохнул - и свидетельствовать не надо и сам вроде нe причем, он в рыжего плюйте, он запретил
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