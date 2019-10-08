 Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.

"С момента закрытия дела в 2017 году за отсутствием состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не получено", - отметил Федур.

Он добавил, что 9 октября должно состояться судебное заседание, на котором объявят полный текст судебного решения.

"Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованным подозрение, почему признал наличие каких-то рисков. При том, что прокурор никаких доказательств не подавал. Тогда мы будем видеть, что есть в решении суда", - отметил защитник Пашинского.

Федур заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии Пашинского под стражу на два месяца, до 4 декабря без права внесения залога.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

7 октября 2019 года суд начал повтроное рассмотрение этого дела и принял решение о взятии Сергея Пашинского под стражу.

По словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.

"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил Федур.

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Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.