 Прокурор не предоставил новых доказательств в деле о стрельбе с участием Пашинского, - адвокат Федур

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського ТВ.
"С момента закрытия дела в 2017 году за отсутствием состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не получено", - отметил Федур.
Он добавил, что 9 октября должно состояться судебное заседание, на котором объявят полный текст судебного решения.
"Только завтра я узнаю, почему суд признал обоснованным подозрение, почему признал наличие каких-то рисков. При том, что прокурор никаких доказательств не подавал. Тогда мы будем видеть, что есть в решении суда", - отметил защитник Пашинского.
Федур заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии Пашинского под стражу на два месяца, до 4 декабря без права внесения залога.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
7 октября 2019 года суд начал повтроное рассмотрение этого дела и принял решение о взятии Сергея Пашинского под стражу.
По словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.
"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил Федур.
Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".
Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.
Тільки не відєо Шарія, я пєдо порнуху не дивлюсь.
и это не удивительно, ведь прокурор 100%тный у Зеленского
читал его декларацию? я от количества активов чуть не обосрался(правда у Зели тоже много) - это все нагребено честно?
Это месть за Майдан-2014. Сразу после начала Майдана-2019.
Думай-ТЕ, кому есть чем.
А по опасности и тяжести Зеля предательством Украины уже на 10 расстрелов заработал.
С него и начнём.
Там мізків, максимум 8 кілобайт, що запамятаєш..
Олександр Сурков
топ-автор
Дамокловы грабли "Суды Украины Инкорпорейтед" или Пашинский как зеркало неосуществленной реформы
12 годин тому Політика 2 446 192 4 11
Задержание по, казалось бы, "смешному" поводу экс-депутата Пашинского - на самом деле прямое следствие несостоявшейся судебной реформы.
Штатные "разъяснители-обелители" тогда и сейчас рассказывают о "деревенском алкоголике - скандалисте ", и "державнике из Народного фронта, который спас страну в 2014 году", но факт остается фактом - неприкасаемый богач, политик, применил оружие по безоружному человеку, тем самым нарушив закон.
Сейчас говорят, что это дело заказано новой властью "по звонку". Но при этом скромно забывают напомнить, что в 2017 году дело Пашинского точно так же "по звонку" было и остановлено!
То, что происходит сейчас - всего лишь обратка "ручной" судебной системы, у которой просто сменился один из главных акционеров..
Дело даже не в самом Пашинском. Человек, который по имеющейся информации предположительно крышует ряд потоков импорта и экспорта оружия, который навязал Украине политически опасный и военно неоправданный контракт с Турцией на поставку систем связи на триста пятьдесят миллионов бюджетных долларов, а будучи главой профильного комитета ВР несколько раз пытался инициировать отставку НГШ Виктора Муженко очевидно представляет угрозу национальной безопасности. И "попался на мелочи" он не случайно, а совершенно кармически, уверовав в свою б-гоизбранность и полную безнаказанность. Есть исторический пример - Аль Капоне , которого осудили не как главу организованной преступности а как злостного неплательщика налогов, и пример литературный - драйзеровский Френк Каупервуд, ворочавший на бирже миллионами, а попавшийся на мелкой махинации в несколько десятков тысяч...
Но это вершина айсберга. Проблема на самом деле гораздо глубже. Я уверен, что Порошенко 2014 года разлива искренне стремился к реформам, в том числе и судебным. Однако быстро выяснилось, что уничтожить этот "deep state" "Судопроизводство инкорпорейтед" - мощную подгосударственную корпорацию с огромными деньгами, почти неограниченной властью, закрытой корпоративной моралью и крепкими личными связями - дело не одного года. К тому же стало понятно, что реформировать суды - это пилить под собой сук - реально отреформленная система в первую очередь ударит по ближайшему окружению президента, плотно увязанному, как те же Пашинский и Гладковский в сомнительные , а то и коррупционные схемы.
Оказалось что если не трогать это закрытое акционерное общество в целом, то с ним можно мирно сосуществовать, "заказывая" в ручном режиме нужные точечные решения. И понеслось...
Зачастую такие вмешательства администрации президента делались действительно " в благих целях" - для обеспечения обмена пленными и помощи патриотам, пострадавшим о несовершенства законодательства, которое перестало работать с началом войны. Однако к восемнадцатому году, когда угроза покинуть свой кабинет в мусорном баке для судей перешла в разряд призрачных, все вернулось на круги своя.
И вот тогда ручное управление ударило по самим "реформаторам",
Не секрет, что основной претензией украинского общества, которая привела Порошенко к сокрушительному провалу на выборах, стало отсутствие явной борьбы с коррупцией. На волне критических публикаций о коррупции "ближнего круга" понимая что находится в предвыборном цейтноте, администрация Порошенко, попыталась если не принять, то продемонстрировать "решительный антикоррупционные меры".
По ряду источников, осенью 2018 года Генпрокуратура и СБУ получили негласные указания с Банковой инициировать ряд громких антикоррупционных дел. Но "ручное управление" уже не сработало . По той простой причине, что ни одну из реальных серьезных "схем" оказалось невозможно "поднять", не задев того или иного соратника Порошенко .
Думаю, что многие читатели, связанные со средним и крупным бизнесом, припомнят неожиданный всплеск активности антикоррупционного управления СБУ в тот период. Его сотрудники землю рыли стремясь принести в кабинет директора крупную добычу, но при этом чтобы чтобы она не была отловлена в угодьях соседа...
Именно тогда властная гора родила антикоррупционную мышь. Единственным предвыборным резонансным делом стало задержание в феврале 2019 экс-начальника Генерального штаба, генерала Заманы. Замана отказался вводить войска в Киев на усмирение Майдана, но был обвинен ... в "госизмене".
По словам защищавших его адвокатов, арест генерала проходил со всеми признаками "заказа", а полнейший правовой нигилизм непосредственных исполнителей от обыска и до определения меры пресечения ярко свидетельствовал о том, что этот "заказ" спущен с самых верхов. И то, что Заману суд выпустил из-под стражи тихо и безо всяких ограничений через несколько дней после инаугурации Зеленского - явное подтверждение того, что из человека, никак не связанного с "любыми друзями" из АП пытались сделать "образцово-показательного врага".
Много вопросов по аналогичному поводу возникает и в отношении незаконного осуждения генерала Назарова. В 2017 году, президенту достаточно было просто жестко выступить по вопросу уголовного преследования военных, руководивших Антитреррористической операцией, чтобы не появился этот крайне опасный для национальной безопасности страны судебный прецедент. Но увы, в сложившихся реалиях "судебной реформы" спасение делового партнера - Пашинского видимо оказалось намного приоритетнее чем восстановление справедливости в отношении боевого генерала, никак не связанного с бизнесом и политикой...
Пашинский сам по себе не особо интересен. Это всего лишь попавшая под луч внимания СМИ фигура. Но таких много, они никуда не девались и, похоже что в ближайшее время не денутся. Потому что судебная реформа, доведенная до конца, однозначно ударит по всему нынешнему украинскому истеблишменту, какое бы его крыло не стояло у власти.
Зеленский с командой - не исключение. Начав работать с судами в "ручном режиме" он и его соратники раньше или позже окажутся под ударом, как и соратники Порошенко. ЗАОТ "Судопроизводство Инкорпорейтед" будет работать с любым мажоритарным акционером.
И это уже не грабли, это дамоклов меч...
А старые что, просроченные?
Пашинский человек,. приспосабливается к любой Власти и любым Условиям. Обладает просто Звериным чутьем
Недавно журнал Новое Время. Провел Расследование о Коррупционных схемах в Оборонной Сфере. И причастности к этим самым Схемам. Народного депута Сергея Пашинского. После выхода этого Резонансного материала. Люди Пашинского наведались в редакцию Журнала и потребовали от Главного редактора Извинений за публикацию. Пригрозив в буквальном смысле "Порвать" журналиста.
А для того, чтобы лучше Понять суть Произошедшего. Надо внимательно взглянуть на Биографии нашего Героя.
Сергей Пашинский начинал свою карьеру как "Барыга" перекупщик Краденного в начале 90-х годов. После работая в Ощадбанке, в конце 90-х. Умудрился обобрать Пенсионеров на 5 МИЛЛИОНОВ Долларов. Просто положив себе в Карман, доплаты к Пенсиям. Коллегам по банку Запомнился большим любителем Выпивки и Молоденьких девушек. При помощи связей в окружении Кучмы, начал строить Политическую карьеру. Попал в Парламент где его "Талант" проявился в полной Мере. Сергей занялся Профессиональным Рейдерством. И сумел "Отжать" более Десяти предприятий. И это далеко не Полный список "Подвигов" нашего Героя.
Просто Уникальный человек. Который приспосабливается к любой Власти и любым Условиям. Обладает просто Звериным чутьем.
Поэтому я совершенно не Удивлен недавнему "Наезду" на Журналистов. Это еще Цветочки. А Ягодки нас ждут Впереди...
Михаил Шнайдер
История о том, как завод главы парламентского комитета по обороне армии недоброневики поставляет.
Бронеавтомобиль «Варта» родился в 2015 году на предприятии «Укрглавпак», созданном в начале 2000-х Ириной Пинчук.
Всё это время фирма специализировалась на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле ею, но в июне 2015 сменила профиль и занялась бронетехникой. При этом название компании было сменено на «Украинская бронетехника».
Уставной капитал фирмы составил 11 800 грн., общее количество работников - 30 человек (таковым оно остается и по сей день).
http://dubinsky.pro/zolotaya-bronya-pashinskogo
-Найден мертвым оппонент Пашинского на выборах в Раду
В Житомирской области нашли мертвым молодого человека, который противостоял одиозному экс-нардепу Сергею Пашинскому на парламентских выборах на 64-м избирательном округе в городе Коростень.