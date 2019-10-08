 РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АР Крым.
Новый, 27-й, доклад миссии охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. В нет отмечают, что количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму за первое полугодие удвоилось, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Российские власти продолжают вывозить задержанных лиц на территорию РФ и обвиняет людей в экстремизме за посты в соцсетях, обнародованные еще до оккупации полуострова.
Новоназначенный председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер отметила, что миссия не может должным образом работать на оккупированных территориях, поскольку "Российская Федерация как оккупационная власть до сих пор не предоставила Миссии доступа к полуострову, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины".
После Чечни, Грузии и Украины, рашка все еще является постоянным членом совбеза ООН и имеет право вето. Это все, что нужно знать об организации объединенных импотентов.
всё зависит от воли путина, если он хочет то война будет и дальше в любом объёме
Від ЗСУ
Загоняють рашистів в глухий кут..
разведение...разводом войск... и с выборами... и с границей....и т.д.
и устойчивое перемирие - тому наглядное подтверждение
Це мантри москалів.Вони ці слова ******* повторювати.
заТо как визжат чтоб их Украина выполняла их! в стила 'а нас ЗА ЧТО'
...так уже в украинском народе такие не родятся... ...разве шо, среди евреев, да и то, в Израиле... -- Голда Меир -- Буревестник! И прочие достойные Лица...