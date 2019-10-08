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 РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК

Мониторинговая миссия ООН продолжает документировать нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АР Крым.

Новый, 27-й, доклад миссии охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. В нет отмечают, что количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму за первое полугодие удвоилось, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Российские власти продолжают вывозить задержанных лиц на территорию РФ и обвиняет людей в экстремизме за посты в соцсетях, обнародованные еще до оккупации полуострова.

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Новоназначенный председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер отметила, что миссия не может должным образом работать на оккупированных территориях, поскольку "Российская Федерация как оккупационная власть до сих пор не предоставила Миссии доступа к полуострову, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3152839
 
 
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Человек потерял ноги на войне и был вчера на майдане РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7446 РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7738
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А в ответ кацапское коронное "И че?". Как обычно словом.
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и какие последствия?????????? выразят озабоченность??????????
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А в ответ кацапское коронное "И че?". Как обычно словом.
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А на что еще они способны?

После Чечни, Грузии и Украины, рашка все еще является постоянным членом совбеза ООН и имеет право вето. Это все, что нужно знать об организации объединенных импотентов.
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Почему, кстати, за оккупацию Грузии так и не ввели никаких санкций против рашки ?
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Человек потерял ноги на войне и был вчера на майдане РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7738
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Что ты предлагаешь, продолжение войны, а я против, хватит нам дальше калек и погибших Героев, надо мирным путем восстановить целостность Украины.
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ты то против, и все мы против, но беда в том, что от нашего против ничего не зависит..
всё зависит от воли путина, если он хочет то война будет и дальше в любом объёме
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Единственный вариант закончить войну - идти в наступление
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Ты из Германии пойдёш в наступление? Я из Украины , но если мой Президент пойдёт за здачу интересов моей Страны - Я молчать не буду!
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Єдина можливість миру на даний момент- це капітуляція. Ти за те щоб здатися кацапам?
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Анаконда..Шо непанятна??
Загоняють рашистів в глухий кут..
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А ви їх в пасе, без умов! Умиротворення агресора, все сходить з рук, а тут і ще наші могучі миротворці з зе-команди
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от так будет и с разведение...разводом войск... и с выборами... и с границей....и т.д.
и устойчивое перемирие - тому наглядное подтверждение
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А зачем? Чтобы показать военно морскую базу?СЕКРЕТ ДЛЯ ВСЕГО МИРА?... а может быть и ре для всего????
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Значит нужно немедленно выгнать пинком под зад РФ из этой организации НАХ!
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Зам МО сказала - "якщо у вас немає родичів на лінії розмежування, я не розумію, чому вас торкається війна". "Ви пропонуєте Воювать до останнього українця"?.

Це мантри москалів.Вони ці слова ******* повторювати.
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А с како6о перепугу они должны в Крым кого то пускать?????
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кацапы срут на все законы и международные договора.
заТо как визжат чтоб их Украина выполняла их! в стила 'а нас ЗА ЧТО'
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і шо ? ...поцілуйте ***** в ***** ...те ж саме буде з "формулою" трахмахера ...пошлють вас найух ...і підете шмарклі ЗЕлені облизувати ...
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Вот тот Украинский Политик, кто скажет: У нас нет сил воевать, но у нас должно быть терпение и силы готовиться к Войне! Собрались, отгородились -- пашем, вооружаемся, терпим -- побеждаем!
...так уже в украинском народе такие не родятся... ...разве шо, среди евреев, да и то, в Израиле... -- Голда Меир -- Буревестник! И прочие достойные Лица...
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