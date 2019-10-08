 РФ не пускает в оккупированный Крым Мониторинговую миссию ООН, - прокуратура АРК

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры АР Крым.

Новый, 27-й, доклад миссии охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года. В нет отмечают, что количество обысков и рейдов против крымских татар в оккупированном Крыму за первое полугодие удвоилось, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Российские власти продолжают вывозить задержанных лиц на территорию РФ и обвиняет людей в экстремизме за посты в соцсетях, обнародованные еще до оккупации полуострова.

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Новоназначенный председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер отметила, что миссия не может должным образом работать на оккупированных территориях, поскольку "Российская Федерация как оккупационная власть до сих пор не предоставила Миссии доступа к полуострову, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины".