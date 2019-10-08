EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Экономика, Фоторепортаж
  944  10
Материалы по теме:
Все про:алкоголь (1497) налоговая милиция (1754) правоохранительные органы (353) Тернопольщина (402)

 На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области обнаружили и ликвидировали схему незаконного производства и реализации контрафактных алкогольных напитков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины были установлены двое жителей региона, которые организовали и обеспечивали работу двух подпольных цехов, в которых незаконно изготавливали спирт и алкогольные напитки из спиртосодержащей жидкости.

При этом в производственном процессе использовали специальное оборудование, изготовленное одним из фигурантов, которое позволяло в условиях подпольного цеха получать контрафактную продукцию, в которой объемная доля спирта составляла 93-95%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы схемы реализации фальсифицированного алкоголя, стоимостью 20 млн грн, предстанут перед судом на Виннитчине

В дальнейшем поддельные алкогольные напитки и спирт злоумышленники реализовывали конечным потребителям через собственный торговый объект, расположенный на территории области.

На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя 02

По результатам санкционированных обысков, проведенных в местах незаконного изготовления и реализации контрафактных подакцизных товаров, а также в автомобиле, которым осуществлялись их перевозки, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 4,8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и 180 литров спирта, разлитого в пластиковую тару, а также оборудование и другие средства для незаконного производства ЛВИ, пустую пластиковую тару и автомобиль, который использовали фигуранты.

Также смотрите: Два подпольных цеха по изготовлению фальсифицированного спирта и алкоголя ликвидированы на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Общая стоимость изъятых ТМЦ превышает 1 млн грн, в т.ч. стоимость подакцизных товаров - 742 тыс. грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3152838
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
300 гривень зробить влада ціну за пляшку горілки, і ми забудемося про нелегалку.
 показать весь комментарий
 
 
Я вже навіть не згадаю коли пив державну бодягу.Тільки якісний самогон!!! На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 8817
 показать весь комментарий
 
 
На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 6325

і я голосую за саморобне (знамо що туди намішане) ....
 показать весь комментарий
 
2 литра или 3?
тогда да если как было 10 за чекушку хотябы
 показать весь комментарий
 
Водку надо сделать по пятёрке и цехам таким хана а так будут расти,как грибы после дождя. На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 4837
 показать весь комментарий
 
 
А, так вот чего их облсовет принял решение о том, что Капитуляции нет! На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 6920 Надеюсь, хоть не потравился никто.
 показать весь комментарий
 
а теперь ещё и напьются - вот поперло так поперлдо ментам
интересно перекрышевание идет? На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 6157 На Тернопольщине налоговая милиция ликвидировала 2 подпольных цеха по производству спирта и поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 6157
 показать весь комментарий
 
2 цеха накрыли сегодня, завтра 5 новых появится.. цена поллитра в руки = 20-25 гривень, цена в магазине = 90.. лучшее.качество магазинной сомнительно.. вывод.. чем выше цена в магазине, тем больше будет открываться "подпольных" цехов..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх