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 Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа

Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что его общение с Рудольфом Джулиани, другом и юристом президента США Дональдом Трампа, продолжалось в течение трех дней. Инициатором встречи, по словам Луценко, выступил Джулиани. Его интересовали перспективы расследования украинскими правоохранительными органами вмешательства в американские выборы 2016 года и злоупотреблений газодобывающей компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью "Радио НВ", опубликованном во вторник, 8 октября, Луценко рассказал, что предложение о встрече с Джулиани ему передал один их сотрудников Генеральной прокуратуры в конце 2017 года.

"Почему я согласился? Это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - пояснил бывший руководитель ГПУ.

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По словам Луценко, он пытался выяснить у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американским правительством арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день", - рассказал экс-генпрокурор.

Среди прочего, Джулиани расспрашивал его о вероятном вмешательстве украинских политиков и должностных лиц в выборы президента США 2016 года. Очевидно, речь шла о публикации депутатом Сергеем Лещенко отрывков из так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов", в которой фигурировал Пол Манафорт – бывший глава избирательного штаба Трампа, ранее работавший на Виктора Януковича и "регионалов".

По словам Луценко, он заверил юриста Трампа в готовности ГПУ оказать содействие американскому следствию, указав на невозможность расследования этих фактов украинскими правоохранительными органами самостоятельно.

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"Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - пересказал Луценко слова, сказанные им Джулиани.

Второй день встречи с экс-мэром Нью-Йорка, по словам Луценко, был посвящен делам в отношении компании Burisma Николая Злочевского и связях с ней Хантера и Джо Байденов.

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"Компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для собственной фирмы… Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они… получали достаточно значительные средства… Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион долларов", - напомнил Луценко.

На вопросы Джулиани о перспективах расследования в отношении Байденов Луценко, по его словам, дал аналогичный ответ: расследование действий экс-вице-президента США и его сына вне юрисдикции украинских правоохранителей. Но Украина готова оказать содействие США в рамках процедур международной правовой помощи. Услышав это, Джулиани, как утверждает Луценко, озвучил идею об организации его визита к будущему министру юстиции США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152837
 
 
 Топ комментарии
 
Офигеть, какая концентрация зеленых придурков на одной странице. Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 4189
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а сразу про это сказать было стремно или как? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 8422
дятла мы выбрали в 14-м
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во, проспался, алкаш конченый, ща гадить будет.
Нужно ему бутылку послать, посылку откроет и опять в запой, главное, шоб сам открыл посылку
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Да шо американцы выбрали долбодятла шо украинцы впрочем как и французы походу настало время ипан@тых людей
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Потому, что основной властью стала четвёртая власть, которая ничем не ограничена, особенно - совесть. Видимо необходимо и её избирать, чтобы ограничить во лжи.
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а сразу про это сказать было стремно или как? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 8422
дятла мы выбрали в 14-м
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во, проспался, алкаш конченый, ща гадить будет.
Нужно ему бутылку послать, посылку откроет и опять в запой, главное, шоб сам открыл посылку
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странно,а в cnn сегодня саквар-зе в интервью амеру гнал только на луценко))) источник зинаиды не ясно виден))что за канал??
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т.е. пахан "второго центра коррупции НФ" Авакян сейчас пригрет Зелей или все таки Зеля возглавил этот центр коррупции?
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Так, я не понял ,почему этот пидарок картавый ещё ни на нарах ... Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 1251непорядок ...
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А вторая, это такая носатая ,неизвестной породы ? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 859
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Так у неё бешенство, Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 4179наверное он её усыплять повёз... Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 2227
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Переобулся на ходу,как хозяин петруся
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козёл блеющий на поляне , вызывает большее доверие , чем бывший соевый рупор справедливости
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Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309
СМИ: Зеленский в США встретился с мафиози, который хочет забрать арестованные деньги Януковича

InfoResist

Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309Читать материал на украинском

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с одиозным бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, который претендует на арестованные активы Януковича. Об этом сообщает российское издание «the Insider».
Всего было две встречи: первая состоялась в рамках общения Зеленского с представителями еврейских организаций США, а вторая в более узком кругу, при посредничестве главы Офиса президента Андрея Богдана.
Отмечается, что визави Зеленского Кислин спонсирует Рудольфа Джулиани - адвоката Дональда Трампа, а также связан с украинскими и российскими ОПГ. Не последняя роль Кислина и в «телефонном скандале», который может привести к импичменту Трампа. Конгресс США даже вызвал его для дачи показаний вместе со Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Их подозревают в организации встречи Джулиани с высокопоставленными чиновниками ГПУ для начала расследования против сына Джо Байдена.
По данным издания, Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Возможным мотивом одиозного бизнесмена является получение арестованных денег Януковича с помощью влиятельных покровителей в окружении Трампа.Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 9309Кислин
В 2014 году Кислин за $8 млн купил кипрскую компанию Opalcore Ltd, которая владела ценными бумагами в размере $20 млн. Однако эти активы были заморожены по решению суда в деле о деньгах Януковича.
Отмечается, что пока Порошенко был при власти, Кислин не проявлял инициативу. Однако теперь он наладил связь с Зеленским по линии украинской диаспоры. В августе 2019 года бизнесмен даже приехал в Украину, где позиционировал себя в качестве борца с коррупцией и лично с Порошенко.
Напомним, в США начата процедура импичмента президента Дональда Трампа. Толчком для возможного отстранения от власти стали переговоры Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которых он просил возобновить расследование деятельности своего оппонента Джо Байдена и его сына в Украине.
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Офигеть, какая концентрация зеленых придурков на одной странице.
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А ты этот человеческий мусор просто отправляй в спам. ЗЕбанутым ботам там самое место
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Кгупный палитицкий деятель в ожидании заслуженного срока
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И "Радио НВ" и Луценко, - не морочьте людям головы, польза от вас обществу 0,0.
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Не, ну ка же, а пустая тара уже не в счет? Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа - Цензор.НЕТ 6540
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Давай, Юра, в Конгрес, на Капітолій, в якості свідка по імпічменту.
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Оо! ця ***** вже до джуліані добралась,трамп лох
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