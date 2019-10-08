 Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью "Радио НВ", опубликованном во вторник, 8 октября, Луценко рассказал, что предложение о встрече с Джулиани ему передал один их сотрудников Генеральной прокуратуры в конце 2017 года.

"Почему я согласился? Это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - пояснил бывший руководитель ГПУ.

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По словам Луценко, он пытался выяснить у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американским правительством арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день", - рассказал экс-генпрокурор.

Среди прочего, Джулиани расспрашивал его о вероятном вмешательстве украинских политиков и должностных лиц в выборы президента США 2016 года. Очевидно, речь шла о публикации депутатом Сергеем Лещенко отрывков из так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов", в которой фигурировал Пол Манафорт – бывший глава избирательного штаба Трампа, ранее работавший на Виктора Януковича и "регионалов".

По словам Луценко, он заверил юриста Трампа в готовности ГПУ оказать содействие американскому следствию, указав на невозможность расследования этих фактов украинскими правоохранительными органами самостоятельно.

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"Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - пересказал Луценко слова, сказанные им Джулиани.

Второй день встречи с экс-мэром Нью-Йорка, по словам Луценко, был посвящен делам в отношении компании Burisma Николая Злочевского и связях с ней Хантера и Джо Байденов.

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"Компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для собственной фирмы… Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они… получали достаточно значительные средства… Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион долларов", - напомнил Луценко.

На вопросы Джулиани о перспективах расследования в отношении Байденов Луценко, по его словам, дал аналогичный ответ: расследование действий экс-вице-президента США и его сына вне юрисдикции украинских правоохранителей. Но Украина готова оказать содействие США в рамках процедур международной правовой помощи. Услышав это, Джулиани, как утверждает Луценко, озвучил идею об организации его визита к будущему министру юстиции США.

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