 Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью "Радио НВ", опубликованном во вторник, 8 октября, Луценко рассказал, что предложение о встрече с Джулиани ему передал один их сотрудников Генеральной прокуратуры в конце 2017 года.
"Почему я согласился? Это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в США", - пояснил бывший руководитель ГПУ.
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По словам Луценко, он пытался выяснить у Джулиани, "в какие двери можно стучать", чтобы совместно с американским правительством арестовать 7 млрд долларов – сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США
"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день", - рассказал экс-генпрокурор.
Среди прочего, Джулиани расспрашивал его о вероятном вмешательстве украинских политиков и должностных лиц в выборы президента США 2016 года. Очевидно, речь шла о публикации депутатом Сергеем Лещенко отрывков из так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов", в которой фигурировал Пол Манафорт – бывший глава избирательного штаба Трампа, ранее работавший на Виктора Януковича и "регионалов".
По словам Луценко, он заверил юриста Трампа в готовности ГПУ оказать содействие американскому следствию, указав на невозможность расследования этих фактов украинскими правоохранительными органами самостоятельно.
"Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский — начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - пересказал Луценко слова, сказанные им Джулиани.
Второй день встречи с экс-мэром Нью-Йорка, по словам Луценко, был посвящен делам в отношении компании Burisma Николая Злочевского и связях с ней Хантера и Джо Байденов.
"Компания Burisma была собственностью бывшего министра правительства Януковича, который, вероятно, заставлял подчиненных выдавать лицензии неустановленным законом способом для собственной фирмы… Членом правления этой компании стал сначала экс-президент Польши Александр Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден. Ежемесячно они… получали достаточно значительные средства… Общие выплаты сыну вице-президента Соединенных Штатов составили почти миллион долларов", - напомнил Луценко.
На вопросы Джулиани о перспективах расследования в отношении Байденов Луценко, по его словам, дал аналогичный ответ: расследование действий экс-вице-президента США и его сына вне юрисдикции украинских правоохранителей. Но Украина готова оказать содействие США в рамках процедур международной правовой помощи. Услышав это, Джулиани, как утверждает Луценко, озвучил идею об организации его визита к будущему министру юстиции США.
дятла мы выбрали в 14-м
Нужно ему бутылку послать, посылку откроет и опять в запой, главное, шоб сам открыл посылку
СМИ: Зеленский в США встретился с мафиози, который хочет забрать арестованные деньги Януковича
InfoResist
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Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встречался с одиозным бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным, который претендует на арестованные активы Януковича. Об этом сообщает российское издание «the Insider».
Всего было две встречи: первая состоялась в рамках общения Зеленского с представителями еврейских организаций США, а вторая в более узком кругу, при посредничестве главы Офиса президента Андрея Богдана.
Отмечается, что визави Зеленского Кислин спонсирует Рудольфа Джулиани - адвоката Дональда Трампа, а также связан с украинскими и российскими ОПГ. Не последняя роль Кислина и в «телефонном скандале», который может привести к импичменту Трампа. Конгресс США даже вызвал его для дачи показаний вместе со Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Их подозревают в организации встречи Джулиани с высокопоставленными чиновниками ГПУ для начала расследования против сына Джо Байдена.
По данным издания, Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине. Возможным мотивом одиозного бизнесмена является получение арестованных денег Януковича с помощью влиятельных покровителей в окружении Трампа.Кислин
В 2014 году Кислин за $8 млн купил кипрскую компанию Opalcore Ltd, которая владела ценными бумагами в размере $20 млн. Однако эти активы были заморожены по решению суда в деле о деньгах Януковича.
Отмечается, что пока Порошенко был при власти, Кислин не проявлял инициативу. Однако теперь он наладил связь с Зеленским по линии украинской диаспоры. В августе 2019 года бизнесмен даже приехал в Украину, где позиционировал себя в качестве борца с коррупцией и лично с Порошенко.
Напомним, в США начата процедура импичмента президента Дональда Трампа. Толчком для возможного отстранения от власти стали переговоры Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которых он просил возобновить расследование деятельности своего оппонента Джо Байдена и его сына в Украине.