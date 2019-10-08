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 Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17

Парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании.

Об этом сообщил в Twitter депутат от ХДП Крис ван Дам, передает Цензор.НЕТ

"Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только принято единогласно", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды просят прокуратуру РФ содействовать в допросе террориста Цемаха

Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Также читайте: Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3152836
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро зебил признает, что МН17 сбил летчик ВСУ на НЛО. Главное - перестать стрелять!
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а з чого було закривати? із того, що хтось пуляє з автомата?
так тоді треба весь простір над США закрити - кожний день буває стрілянина.
наче Україна знала, що бук завезуть....
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Теперь уже можно - политеческая ситуация поменялась! Да зебилы???!
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величайший ***** европы докеруется что мы будем всем должны, скоро газпрому будем опять должны 50 лярдов
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самое интересное в этой истории то, что спутниковые снимки ни американцев ни русских не опубликованы, хотя на 100% их спутники там висели. и если их так и не опубликуют, то платить родственникам погибших заставят Украину . доказать, что небо не закрыли намного легче чем найти тот бук или не бук ?
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Кацапчики вже свої публікували із СУ-25))Не треба так переоцінювати США з Росією, тоді конфлікт тільки розгорався і навряд США відправило свої супутники туди.
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Ну что бы ты знал. Тут не кинофильм Star Wars где космические корабли летают как хотят. Спутники летают по заданным траекториям и только слегка корректируют свои орбиты. И, кстати, все знают где находятся вражеские спутники и какую территорию могут контролировать.
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Правда может оказаться не такой, как все хотят услышать.
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Якби такі знімки були, їх би кацапи давно опублікували би, а не кліпали фейків купу.
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хотят на нашу страну возложить вину, дополнительное давление не просто так именно сейчас возникло.
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Ну чё, логично.
Почему жертва пошла по этому переулку?
Менты ж предполагали шо там может быть опасно.
Почему не перекрыли дорогу?
Или почему пешехода пустили по этому пешеходному переходу и его сбили?
Там же могла ехать машина и не соблюдать пдд. Виновато гаи"
Ну и т д.
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Тут другой смысл. Террорист засел на балконе и стрелял из пистолета по прохожим. Почему полиция не оцепила район? А он вытащил винтовку и убил жертву которая просто мимо проходила? Потому что из пистолета по ней попасть было нереально?
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Здулись Нидерланды, всралась Европа, теперь будет виновата Украина, что не закрыла воздушное пространство.Путин и россия празднуют победу.
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ну кричи теперь ,что зелябох , а его "слуги каломыйского" - апостолы... просрали европейский вектор внешней политики, бацьку вам подавай или мосты сепарские в луганде? на фига этого цимеса куйлу отдали? а путлер тем временем втихаря скупил голандских геев из парламента. ну слуги хлопайте в ладоши, теперь точно Украину еще и виноватой сделают....
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Это ответочка за Цемеха,если кто не понял...100 дней Зеленскому удались:антиррссийская коалиция развалилась,клин между Украиной и Нидерландами,внутриполитический кризис,возвращение рыгов,начало репрессий против антироссийских политиков(?).И это только начало???Эксперемент удался)))
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Вчера на Ukrlife созванивались с российским политологом Соловьем, известным своими инсайдами из Кремля. Он много рассказывал о том, что Путин дожимает Зе, и о том, что Зе должен был понимать, что идя просителем (мне нужен мир), он ставит себя в плохое положение и т.д., а под конец сказал, что вскоре прозвучит и еще одно требование: разделить ответственность за MH17. И, скорее всего, оно прозвучит даже не от России.
Вот ссылка на это интервью, про Боинг в последние 4-5 минут.
https://youtu.be/JlsY433KJuM
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это потому что и гарантику и пристайке и другим слугам каломыйского надо из Европ не вылазить, а они вместо этого мосты в лугандон для сепарской ваты строят и улучшают погранпереходы для крысчан....
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Ну вот, процесс потихоньку пошел в обратную сторону. Последствия выдачи Цемаха дают уже результат. Скоро Украину обвинят в сбитии Боинга. При этой власти международная поддержка уходит в ноль.При всех недостатках Пороха во внутренних делах внешняя политика у него была на высоте, а при этих похоже не будет ничего. Провал полный.
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вот итя том же! ни внутри ни снаружи! вова на яух ты во власть сунулся? смелый? ну не получаеться у тебя... имей смелость отказаться и уйти! сделай это по мужски, заслужишь уважение....
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Поддержка кончилась, потому что Украина выполнила свою миссию, точнее свин при помощи Украины.
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вот так оплачиваются подарки пукину в формате цемаха...
обмен говорите?
так что компенсации родственникам заплатят зебенята ))))
молодцы, правильный выбор )))))))))))
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налоги можно конечно не платить, но акцизы и прочие сборы не обойти, это точно
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Надо всего лишь объяснить, почему было открыто небо и почему поменяли маршрут самолёта.
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)(уйло бабла не жаліє..щоб привязати Україну винуватою..перщий крик і звинувачення про повітряний простір...якщо ще і там "формулу штамаєра" привяжуть ..то піпец ...навяжуть Україні виплачувати
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Ну шо, зебильо?) а вы еще значки теперь носить не согласны...
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Вполне ожидаемая реакция-тянуть время,боясь "рассердить путина".тем более,что Нидерланды-одна из тех стран,которые не стремятся к продлению санкций к РФ.Нидерланды-одна из стран,заинтересованых в "Северный поток-2".Их даже не смущает,что сбила таки российская ракета с российской военной части.Их уже интересует сегодня решение Украины по тому воздушному пространству,как вроде бы Украина должна была знать о кровавом террористическом акте,готовящемся ИЗ РОССИИ...Завтра будет искаться причина вквалификации диспетчеров ,послезавтра- погоде над зоной беды...короче всё,что возможно,чтолбы не рассматривать уже срок начала судеьного процесса над Российской Федерацией как субъекта международного терроризма.
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Для чого?нідерланди вже продали своїх дітей ***** мордорському
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ну расследует и что? к чему кипишь, ведь если нет вины то и нечего волноваться.
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