 Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17

Об этом сообщил в Twitter депутат от ХДП Крис ван Дам, передает Цензор.НЕТ
"Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только принято единогласно", - написал он.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Почему жертва пошла по этому переулку?
Менты ж предполагали шо там может быть опасно.
Почему не перекрыли дорогу?
Или почему пешехода пустили по этому пешеходному переходу и его сбили?
Там же могла ехать машина и не соблюдать пдд. Виновато гаи"
Ну и т д.
Вот ссылка на это интервью, про Боинг в последние 4-5 минут.
https://youtu.be/JlsY433KJuM
обмен говорите?
так что компенсации родственникам заплатят зебенята ))))
молодцы, правильный выбор )))))))))))
Украина могла бы закрыть воздушное пространство над зоной АТО, но, строго говоря, не обязана была это делать.