 Возвращение Украине контроля над границей является решающим пунктом Минских соглашений, - советник президента Еврокомиссии Брок

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор", - сказал Брок .
Он отметил, что ситуация с выполнением Минских соглашений за 5 прошедших лет не продвинулась, поскольку обе стороны настаивают на первоочередном выполнении обязательств оппонентами, что является неправильным.
"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.
При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
показательно что зебилы это приветствуют...
Шож такое?
Сколько ща платят, урезали, или добавили вашей ферме?
Неужели просто залижет ***** досмерти?
и все вместе понимают, что россия может счесть подобный внутренний конфликт поводом для, например, защиты русскоязычных
Почти 50 тысяч жителей #России умерли в 2018 году от алкогольного отравления
поэтому на это.. ни рашка ни младонедорецпублики никогда не согласятся.... ибо они хотят выборов и статуса... а все остальное их устраивает... какая граница? что вы???
Ну, совок в Украине и в параше! -- ...вот и выбрали забугорные дяди способ дождаться самодоуничтожения заразы коммуняцкой.
Щас гляди что: в Украине, оказывается, большинство избирателей нифига не европейцы!
...но, как гриться в одной песенке: Это ж нашу жрёт картошку, ихний колорадскй жук! *)