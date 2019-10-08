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 Политика Украины
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 Возвращение Украине контроля над границей является решающим пунктом Минских соглашений, - советник президента Еврокомиссии Брок

Установление контроля Украины над всем участком украинско-российской границы на Донбассе является ключевым пунктом Минских соглашений.

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор", - сказал Брок .

Он отметил, что ситуация с выполнением Минских соглашений за 5 прошедших лет не продвинулась, поскольку обе стороны настаивают на первоочередном выполнении обязательств оппонентами, что является неправильным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине

"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

Читайте также: Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ

Источник: https://censor.net.ua/n3152833
 
 
 Топ комментарии
 
Осталось только узнать, как Моника Зеленски это может обеспечить, отступая по всей линии фронта.

Неужели просто залижет Хуйло досмерти?
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Моника Зеленски все делает чтобы с России сняли санкции, тем самым спасает Россию от развала . Есть Россия , и есть война , нет России и нет войны !
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Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .

показательно что зебилы это приветствуют...
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А соя визжит, шо это плохо.
Шож такое?
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Выборы без контроля над границей это хорошо?
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идиот, выборы после того, когда граница контролируется.
Сколько ща платят, урезали, или добавили вашей ферме?
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Идиот, приведи пример,когда слова вашего вождя зеленокожих совпадали с делом?
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идиот, приведи пример 144 рэформ и прочего, чем кичился диабетик
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Ну, если тебе, погань зеленая смешно с диагноза "диабет", тогда ты тварь последняя. Видно, очень сильно Порох тебе в карман насрал, что никак не можешь забыть. А тут вообще-то обсуждаются деяния (в том числе и будущие) нынешнего преЗЮдента.
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отменил неприкосновенность. принял закон Украины про импичмент Президента Украины???
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Неприкосновенность фактически не отменена. Пока следственные действия по отношению к депутату будут производиться только с разрешения ВР, ни о каком фактическом снятии неприкосновенности речи быть не может. А закон об импичменте- это закон о невозможности импичмента. Лучше бы он подписал закон о следственных комиссиях, принятый предыдущей радой, где была описанапроцедура импичмента. Так что и то и другое - это галочки для ни в чем не разбирающихся зелебобиков.
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Песик я приведу пример. Зеленский обещал вернуть украинских военнопленных и политзаключенных с России вот он показал на деле.
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Пуйло сказал больше года назад, что Пороху пленных не отдаст, а отдаст новой власти, и так и сделал, причем тут твой ЗЕе? А в замен, получил отведение войск с нашей стороны, вот и вся сермяжная правда про дурачков...
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А, да. ОНИЖЕДЕТИ, их нужно было возвращать ЛЮБОЙЦЕНОЙ, даже прикрывая жопу ***** и подставляя Украинупод дальнейшее расследование по боингу.
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Причем кацапы отдали нам журналистов и писателей, а мы им бандитов и убийц, причем не только урюков но и граждан Украины.
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отменил касту. импичмент.закон о выборах. новый цик.
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Вы неправы. В Петиных Минских написано: сначала - выборы, потом - контроль над границей.
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Это всем понятно, может кроме руководства Украины, а как это сделать то?
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Отведением войск на позиции 2016 го. года точно не получится.
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Осталось только узнать, как Моника Зеленски это может обеспечить, отступая по всей линии фронта.

Неужели просто залижет ***** досмерти?
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на самолетах...аваков заказывает у антонова 13шт ан178
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На самолетах будут газовые и светошумовые гранаты из Роиси завозить для разгона Майдана, как в 2014-м.
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не все однозначно в армии, полиции и нацгвардии, чтобы брать под козырек...плюс внесистемные добровольцы...
и все вместе понимают, что россия может счесть подобный внутренний конфликт поводом для, например, защиты русскоязычных
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А зачем дамбасу статус?Зачем?Они что,без статуса с нами жить не будут?Или без статуса они нас возненавидят?Зачем?если они считают себя другим народом с российскими паспортами,то зачем нам такая выгода?Их кормить,отстраивать,разминировать?А они со статусом будут против ЕС и НАТО?Поши они на й.
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Ты как маленький, какой донбасс? Они за палку колбасы имбабве присоединятся. Путину нужно, что бы здесь бардак длился вечно, вот и все.
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Э нее..., а два миллиона беженцев на большой Украине, они ведь хотят вернуться домой, почему про них ничего не говорят? Нужно действовать первым номером, ставить задачи кремлю, что бы они искали решения, а не плестись в хвосте. Добиваться продления и усиления санкций, укреплять ВСУ, продвигаться вперед по линии фронта. Это наша земля.
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Эти миллионы уже адаптировались и туда не вернуться.Они про статус вообще молчат.Да и мы знаем,что статус нужен путину,чтобы додушить Украину.
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Это пораженчество, потому мы всегда были и будем угнетаемы, а московиты оттяпали себе 1/5 суши и 40% всех полезных ископаемых мира, им всегда мало, они лезут вперед. Но при нынешних шмарклях я решения не вижу.
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Мантра про "нарот Домбаса" лопнула, коли в ЛиНиРи "лєгітімнава" Плотницького зкинула "хунта Кларнета" - "нарот Домбаса" сидів на куні по під столами і боявся пукнуть, а не те щоб "васстать".
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нет. мантра эта лопнула тогда когда высокие гости попросили нарот донбасса станцевать их нац. танец. картина маслом, - эх яблочко... цыганочка с выходом в стиле(пьяного) - шалтай балтай, барыня - раз на ногу раз на заД и какие то замысловатые шаманские пляски(банальное кривляние)... на что гости не совсем ожидаемо среагировали- вызвали наряд и санитаров... умчав немедленно за моря. Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок - Цензор.НЕТ 7068
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министр освиты уже с 2020 года прикроет все русские школы - это к вечному бардаку
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тебе тоді не слухали...будто зараз хтось тебе почув)))
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Я тоже не понимаю зачем донбассу статус??? Он что особенные??? В Украине вроде по морде не бьют за русский язык
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он для кремля. на Донбасс ложили и ложили...
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Моника Зеленски все делает чтобы с России сняли санкции, тем самым спасает Россию от развала . Есть Россия , и есть война , нет России и нет войны !
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Потери сравнимы с активными и ожесточенными военными действиями.

Почти 50 тысяч жителей #России умерли в 2018 году от алкогольного отравления
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Понятное дело это один из главных ключевых пунктов минских соглашений. А именно Украина берет контроль над своей государственной границей сопряженной с РФ
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Тільки прикордонниками там будуть сєпари і "народна міліція" з домбасітів , що дасть путєну право говорити : " Апчом вапрос , граніцу охраняют гражданє Украіни ? Ми кацапи нє прі дєлах. Європа снімай санкціі" . Пізніше підуть "пред'яви" по Конституції і по федералізації . Парад суверенітетів і регент що радісно потирає рученята над землею в хаосі . Все по плану путєна . ПрОкляті зєбулони .
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но это гвоздик в гробик для дыныры...
поэтому на это.. ни рашка ни младонедорецпублики никогда не согласятся.... ибо они хотят выборов и статуса... а все остальное их устраивает... какая граница? что вы???
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А этот лебил хотя бя читал, то о чем он лопочет??? И второе, под этим Минским дерьмом подписи Украины как то не наблюдается....
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Минские, это типа намёк: Сами договаривайтесь! -- а мы рассмотрим.
Ну, совок в Украине и в параше! -- ...вот и выбрали забугорные дяди способ дождаться самодоуничтожения заразы коммуняцкой.
Щас гляди что: в Украине, оказывается, большинство избирателей нифига не европейцы!
...но, как гриться в одной песенке: Это ж нашу жрёт картошку, ихний колорадскй жук! *)
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Контроль над границей на Донбассе - это последнее, что получит Украина. Возможно уже при следующем президенте.
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Слишком конечно мало---но по большому счёту если бы взять контроль над тем более своей границей, то остальные условия не принципиальны. Согласившись все стороны на это сразу бы вся гнидота за 2 часа уберётся! Что нам и надо. Но конечно северные братаны не пойдут на это. Ну а нам без такого варианта вообще не имеет смысла что либо делать. Попытатся разменять людей, даже на всю нужную и не нужную нам шваль и ввести визовый режим. Это просилось с 2015 г. Самая сильная недоработка Пороха.
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Конечно, в первую очередь контроль Украины на границе с Россией. А потом уже всё остальное - разоружение военных формирований и т.д.
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