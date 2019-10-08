 Возвращение Украине контроля над границей является решающим пунктом Минских соглашений, - советник президента Еврокомиссии Брок

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор", - сказал Брок .

Он отметил, что ситуация с выполнением Минских соглашений за 5 прошедших лет не продвинулась, поскольку обе стороны настаивают на первоочередном выполнении обязательств оппонентами, что является неправильным.

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"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

При этом Брок подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

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