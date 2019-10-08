 Суд в Виннице арестовал американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США

Сейчас правоохранительные органы США требуют его экстрадиции, адвокаты американца выступают категорически против выдачи, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сообщается, что суд отменил решение предыдущей инстанции, по которому американец находился под домашним арестом. Судья объявил, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

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Адвокат Ленга Дмитрий Моргун назвал решение суда несправедливым. "Нас не услышали, не услышали наши утверждения о нарушении международных договоров, об отсутствии запроса на экстрадиционную проверку… Мы не можем обжаловать это решение в кассационной инстанции, хотя попробуем", - сказал защитник.

По словам Моргуна, его подзащитный выполнял все требования суда первой инстанции относительно домашнего ареста.

Представитель прокуратуры, ходатайство которой удовлетворил суд, решение не комментировал.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

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Когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ (после изменений законодательства в апреле 2016 года первые иностранцы получают украинские военные билеты). Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019-го в городском суде Виннице прокурор ходатайствовал об аресте Крейга Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции военного на территорию США, но суд поместил американца под домашний арест. Выяснилось, что он объявлен в международный розыск. В украинской прокуратуре заявили: уже получили запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции американца.

Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Ленга подозревают в том, что он вместе с соратником разместил в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Операцию договорились провести в небольшом городке во Флориде. После того, как супруги прибыли в условленное место, Ленг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Правоохранители предполагают, убийство произошло с целью грабежа. С собой у погибших было три тысячи долларов.

По данным ФБР, им нужны были эти три тысячи долларов для того, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали принять участие в боевых действиях на стороне сил, которые противостоят правительству страны.

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По словам адвоката, американец отвергает инкриминируемые ему обвинения. Он уверен, что Украина не должна выдавать Ленга США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.