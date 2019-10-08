EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  357  25
Все про:налоги (2688) Метинвест (74)

 Законопроект №1210 требует пересмотра, - "Метинвест"

Законопроект №1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине, необходимо отозвать с рассмотрения Верховной Рады и после этого тщательно доработать.

Такое мнение выразила сегодня финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова на заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на МинПрома.

Она напомнила, что сам автор законопроекта №1210 Даниил Гетманцев ранее признал, что ко второму чтению в ВР документ необходимо изменить не менее чем на 60%.

Поскольку это очень существенные изменения, законопроект необходимо отозвать и еще раз внимательно пересмотреть предлагаемые в нем подходы, подчеркнула Ю.Данкова.

Представитель "Метинвеста" отметила необходимость придерживаться существующих международных практик в части налогообложения добычи полезных ископаемых, в том числе и рекомендаций Международного валютного фонда. Они предусматривают, что 40% выгоды от разработки полезных ископаемых должно получать государство, а 60% должно оставаться у бизнеса – в т.ч. для инвестиций в дальнейшее развитие.

"Мы взяли период с 2014 по 2019 год, первое полугодие, и посмотрели. У нас эта пропорция примерно соблюдается. С учетом рента плюс налог на прибыль получается, что мы платим даже немного больше. Поэтому непонятно, откуда взялся тезис о сверприбылях в отрасли", - сказала Ю.Данкова.

Она предложила депутатам ВР создать рабочую группу с участием экспертов авторитетной международной аудиторской компании, которую могут выбрать сами парламентарии – и с ее помощью оценить реальную налоговую нагрузку на железорудную отрасль.

Представитель "Метинвеста" уточнила, что в случае принятия законопроекта №1210 доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87% - что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразной. "Когда станет невыгодно добывать руду – будут ее возить из Бразилии", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3152830
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Законопроект №1210 требует пересмотра - ахметвест
 показать весь комментарий
 
 
мільярдів 12 вже витратив ніщий Ахмєтка на боротьбу проти сумнозвісного законопроекту?
 показать весь комментарий
 
Зарплаты депутатов, теперь понятно, почему у нас минимальные зарплаты и пенсии такие маленькие.
Законопроект №1210 требует пересмотра, - "Метинвест" - Цензор.НЕТ 9606
 показать весь комментарий
 
 
А з.п гальки третьяковой не слабая...... кстати ты в курсе что в ЗСУ пошел флеш- моб, вибач що я не здох? Ось такі твої слуги.....
 показать весь комментарий
 
Я тоже за Украину, и победу мирным путем, хватит нам смертей.
 показать весь комментарий
 
Твой мир это подставить жопу кацапам -- пусть трахают абы не били. ВОт твой мир малорос.
 показать весь комментарий
 
Кацапчик так мир какой?? Рузький мир?? мир за счёт територий Украины? за счёт экономики Украины, за счёт национальных интересов? Винторогий ты забыл сказать какой ценой мир. Кацапня то ничем не хочет уступать. Так слышь кацапчик , можно было вообще сразу в 2014 сдаца и был бы мир, и жизни бы сохранили..правда был бы рузький мир..но тебя смотрю устраивает.
 показать весь комментарий
 
"Резкое повышение" ренты для Рината - это на 2%.
Когда барыга вместе с рыжим повышали тарифы на 200-300% и выше - это было плановое незаметное повышение по требованию МВФ.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине самый умный и порядочный президент со своей командой.
 показать весь комментарий
 
Метинвест прикольная контора, там и пэтюньке с нее перепадает. Орут, значит закон то, шо надо
 показать весь комментарий
 
 
Как же пороху с ахметкой нейиется что придется работать по правилам а не тупо грабить страну.
 показать весь комментарий
 
 
А будет блочить производство стратегическое, придется национализировать ахметовские предприятия. Вполне возможно многоходовочка коломойского на ахметка конкретно достал.
 показать весь комментарий
 
А долги оставлять Киеву 700 млн. грн. это по международным нормам .
 показать весь комментарий
 
Необходимо отозвать рассмотрение Верховной Радой и после этого тщательно её обработать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх