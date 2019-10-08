 На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территорию Украины осуществляется ввоз табачных изделий вне пределов пропускных пунктов и, соответственно, вне таможенного контроля.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 16 тыс. 650 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, 7 тыс. 450 пачек из которых были оклеены марками акцизного налога Беларуси.
Продолжается следствие.
порохня - крыша совсем уехала