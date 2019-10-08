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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1655) налоговая милиция (1754) правоохранительные органы (353) сигареты (654)

 На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота партию табачных изделий иностранного производства, ввезенных в Украину вне таможенного контроля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территорию Украины осуществляется ввоз табачных изделий вне пределов пропускных пунктов и, соответственно, вне таможенного контроля.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 02

Также смотрите: На Закарпатье налоговой милицией изъяты предназначенные для контрабанды 100 тыс. пачек сигарет, стоимостью 4 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 16 тыс. 650 пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, 7 тыс. 450 пачек из которых были оклеены марками акцизного налога Беларуси.

На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 03
На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля 04

Также смотрите: Налоговики изъяли на Харьковщине крупную партию незаконно ввезенных в Украину сигарет. ФОТОрепортаж

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3152828
 
 
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Завезених в Україну.... Зєбуїн, гони ціни і дальше. Люди вийдуть за Донбас. Але в голові триматимуть і ціни на цигарки. От гермофродіт паскудський.
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ты точно типил
порохня - крыша совсем уехала На Закарпатье налоговой милицией изъяты 16 тыс. пачек сигарет, ввезенных в Украину вне таможенного контроля - Цензор.НЕТ 8616
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20 років голосую за націоналістів. Де ти знашло послідовників петра?
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снова зомбаки из ментовки тревожат покой живых ))
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...шо, уже сюда контрабасс сигаретный пошел!?...а шо случилось?...неужели цены здесь уже больше чем там?..пропустил я что то однако......
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контрабанда на марше - теперь ментовка укурится нафиг ))
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этими сигаретами весь Привоз давно завален!
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Вся Україна... І слава богу. Жодної гривні в бюджет капітуляторам!!!!
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