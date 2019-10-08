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 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел: вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

вблизи Луганского из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Светлодарска  - из гранатометов различных систем;

вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Светлодарска

Источник: https://censor.net.ua/n3152827
 
 
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У Представництві НАТО в Україні підтримали зусилля, спрямовані на виконання Мінських угод, включно з розведенням військ та погодженням "формули Штайнмаєра".

https://prm.ua/u-nato-prokomentuvali-rozvedennya-viysk-i-pogodzhennya-formuli-shtaynmayera-na-donbasi/
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Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4698

тихої ночки, синочки...
(косоокого ворога та дальноглядних командирів)
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