 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел: вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:

вблизи Луганского из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем;

вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

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