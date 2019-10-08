 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел: вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы:
вблизи Луганского из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем;
вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".
https://prm.ua/u-nato-prokomentuvali-rozvedennya-viysk-i-pogodzhennya-formuli-shtaynmayera-na-donbasi/
тихої ночки, синочки...
(косоокого ворога та дальноглядних командирів)