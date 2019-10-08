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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона

С осуждением возможной имплементации "формулы Штайнмайера" выступило пять областных советов и два городских совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым свое отношение выразил Львовский облсовет, который 2 октября принял коллективное решение о том, что "Формула Штайнмайера" - это неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции,

Также с заявлением о том, что это "начало капитуляции" выступил 3 октября Тернопольский облсовет. 

В тот же день 3 октября облсовет Ивано-Франковской области принял обращение к Зеленскому, в котором говорилось, что "Формула Штайнмайера"  в данный момент "является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства".

5 октября Хмельницеий облсовет принял обращение к Зеленскому, где назвал "формулу Штайнмайера" "неприкрытой укапитуляцией".

8 октября на внеочередной сессии Ривненского облсовета было принято обращение к президенту, где говорится о недопущении реализации "Формулы Штайнмайера". 

Кроме того,4 октября против "Формулы Штайнмайера" выступили депутаты городского совета Кропивницкого и подобное решение приняли депутаты горсовета  Сум. 

8 октября горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152822
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
План Кремля в действии, так начинается федерализация.
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Все не дочекаєшся ніяк російських танків?
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ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ? Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 3003
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Тому що вони хочуть в ссср-2.0 та дешевого газу. А ще вони втомилися від війни і хочуть в Крим.
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Беда, что в Украине дураки при власти, ну и такие же за них голосуют, и это не только сейчас, все 28 лет, потому и живем так. Нет извилин просчитать результат своих действий хотя бы на пару шагов вперед, с нами в шахматы играют, а мы в Чапаева. В Кремле тоже не далеко от нас ушли, превратили самую болшую в мире страну в помойку. и сидят в ней, но они все таки субьект, а мы обьект международной политики, посмешище...
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Та это ж пятая колонна. Ястребы. Псы войны. Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум и Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 9926
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а шо они не орали, когда сыньоносый это два раза подписывал?
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ну ты же даш ссылки на подтверждения где ПОрошенко два раза подписывал формулу штайнмайнера? Или балабол?
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Тепер видно кого потрібно переобрати насамперед.
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Осень пришла, пора вьікапьвать зелень)
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А решті обласних осередків ПЕС хіба рознарядка на зраду не надходила?
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Дуже було би цікаво почути від прихильників Зеленського- які досягнення у нового президента після його обрання?
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Зеленський - продовжує "славні традиції" твого ж Святого Петра по кришуванню корупції. І зараз проходить "перерозподіл" фінансових потоків від яких усувають Сятого Петра. Саме тому Святий Петро підняв істерику про капітуляцію із за тих папірців, котрі сам же свого часу розхвалював.
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Порох "лил-лил" и не слил, а теперь вопрос к знатокам: за сколько Украину слил Зеленский, если Порох не смог за 5 лет, а Зе напрягся и за 100 дней сделал невозможное?!
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Надо идти по моей формуле ,вывел я её давно и неоднократно проверял ,действует безотказно ,её суть очень проста и лаконична ,СМЕРТЬ росейским оккупантам ! Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 2515,можно без смайлика ... Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 9202
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Пёсики я хотел задать вопрос к Вам: "А вы б согласились бы на Формулу Штанмайера при одном условии если бы Россия перечислила бы Украине компенсацию за материальный и моральный ущерб нанесенный Украине, народу Украины, оккупированным территориям так 30 миллиардов долларов?"
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Нет.
Во первьіх их все равно разворуют и их никто не увидит.
Во вторьіх тебе их никто не даст.
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Життя українців не продаються українцями. Так що ідеш лісом.
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зачем им 30 лярдов??? им на бляхах разреши и гнать контрабас в Угорщину и делай на Востоке шо хочешь!!!
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Матеріальний і моральний збиток на кілька порядків більший. Вам це відомо?
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Ты долго думал? А разве есть такая формула?
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Математики , Дерни меня за ногу.
Нету ни какой ФОРМУЛЫ., забудьте.
Какой то ДИБИЛ ляпнул, другие Подхватили. Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 4228
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Главное громко гавкнуть, а ветер несет...
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А чому вони не робили це 3 роки тому , коли цю "формулу Штайнмаєра" сам ***** з усіх сил проштовхував ? Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 6264
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угу - вони і тоді , про неї , нічого не знали і зараз навряд чи хтось її взагалі читав ... Против "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона - Цензор.НЕТ 5105
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вы бы дороги с детсадками строили..без вас в с формулами разберутся!)
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Тобто формулою Штайнмайера нова влада розколює Україну на частини, що нагадує дії партії регіонів.
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Зебілоіди як і кацапи-кондоми штопані!
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Падла!!! где Киев!!!! Жить надоело !!! Жиром заплыли? Россия не враг??? Уроды!!! В Киеве лекарство быстро найдется!!!
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