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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и три горсовета

С осуждением возможной имплементации "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого и Херсона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым свое отношение выразил Львовский облсовет, который 2 октября принял коллективное решение о том, что "Формула Штайнмайера" - это неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции,

Также с заявлением о том, что это "начало капитуляции" выступил 3 октября Тернопольский облсовет. 

В тот же день 3 октября облсовет Ивано-Франковской области принял обращение к Зеленскому, в котором говорилось, что "Формула Штайнмайера"  в данный момент "является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства".

5 октября Хмельницеий облсовет принял обращение к Зеленскому, где назвал "формулу Штайнмайера" "неприкрытой укапитуляцией".

8 октября на внеочередной сессии Ривненского облсовета было принято обращение к президенту, где говорится о недопущении реализации "Формулы Штайнмайера". 

Кроме того,4 октября против "Формулы Штайнмайера" выступили депутаты городского совета Кропивницкого и подобное решение приняли депутаты горсовета  Сум. 

8 октября горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152822
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко не підписував формулу Штайнмайера, тому ви збрехали.
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Осень пришла, пора вьікапьвать зелень)
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Черкаськрада теж одноголосно висловилась проти формули
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Ну круто че. И три сельсовета и двенадцать бабушек из подъезда. Дебилы ***
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Ну что ж, собирайте своих сыновей и отправляйте в военкомат. ******* не воевать.
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Саме смішне - Херсонська рада, де хотіли руського миру.
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,,Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и три горсовета."
-- Да. И, еще три бабушки с деменцией возле подъезда, вечно пьяный слесарь дядя Вася, и два гопника с соседнего раЁна.
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