,,Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и три горсовета."

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым свое отношение выразил Львовский облсовет, который 2 октября принял коллективное решение о том, что "Формула Штайнмайера" - это неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции,

Также с заявлением о том, что это "начало капитуляции" выступил 3 октября Тернопольский облсовет.

В тот же день 3 октября облсовет Ивано-Франковской области принял обращение к Зеленскому, в котором говорилось, что "Формула Штайнмайера" в данный момент "является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства".

5 октября Хмельницеий облсовет принял обращение к Зеленскому, где назвал "формулу Штайнмайера" "неприкрытой укапитуляцией".

8 октября на внеочередной сессии Ривненского облсовета было принято обращение к президенту, где говорится о недопущении реализации "Формулы Штайнмайера".

Кроме того,4 октября против "Формулы Штайнмайера" выступили депутаты городского совета Кропивницкого и подобное решение приняли депутаты горсовета Сум.

8 октября горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.