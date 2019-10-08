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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и 4 горсовета

С осуждением возможной имплементации "формулы Штайнмайера" выступили облсоветы Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областей, а также горсоветы Сум, Кропивницкого, Ривного и Херсона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первым свое отношение выразил Львовский облсовет, который 2 октября принял коллективное решение о том, что "Формула Штайнмайера" - это неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции,

Также с заявлением о том, что это "начало капитуляции" выступил 3 октября Тернопольский облсовет. 

В тот же день 3 октября облсовет Ивано-Франковской области принял обращение к Зеленскому, в котором говорилось, что "Формула Штайнмайера"  в данный момент "является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства".

5 октября Хмельницеий облсовет принял обращение к Зеленскому, где назвал "формулу Штайнмайера" "неприкрытой укапитуляцией".

8 октября на внеочередной сессии Ривненского облсовета было принято обращение к президенту, где говорится о недопущении реализации "Формулы Штайнмайера". 

Кроме того,4 октября против "Формулы Штайнмайера" выступили депутаты городского совета Кропивницкого и подобное решение приняли депутаты горсовета  Сум. 

8 октября горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152822
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко не підписував формулу Штайнмайера, тому ви збрехали.
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Осень пришла, пора вьікапьвать зелень)
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На мой взгляд ситуация с "формулой Штаймаера" носит сугубо пиаровский характер. Зеленский и его советники затеяли эту акцию намереваясь поводить за нос ЕС обещая идти на уступки, но в обмен хотели чтобы Зеленский засветился в норманском формате. Это как они надеялись добавит Зленскому политические очки и рейтинг.
Но как любая власть они не учитывали общественное настроение части народа Украины (поэтому и держали все эти договоренности в тайне и ничего не говорили даже СМИ).
Но РФ сами опубликовали бумаги которые подписал Кучма и это стало известно в Украине. Поднялся скандал и протест патриотов.
На самом деле команде ЗЕ ничего не собиралась сдавать Донбассу. Они думали просто сделать пиаровское разведение сил в 2-3 точках фронта, а потом сказать что сепары сами не хотят примирения. И все.
Но теперь команда ЗЕ влипла! И вместо подъема рейтинга Зеленского ни получили обрушение его рейтинга в лице значительной части населения Украины.
Хотели надурить всех, а в итоге надурили себя.
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треба терміново проводити місцеві вибори бо порохоботва вже забембала
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Простерете ви клоуни вибори. І не ці вибори головні. Головні вибори були в 14-15. Коли кожна людина вибирала чи йти добровольцем на фронт чи волонтером чи на дивані як ти сидіти. І зараз ці люди організовані, обстріляні і злі на таких як ти. І ніякими виборами ти це змінити не можеш. Так що засохни плєсєнь. Твоє клоунівське місце коло параші.
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Черкаськрада теж одноголосно висловилась проти формули
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пам'ятаємо, про хитрі вуха жида сподобалось особливо. Вас свинарчуків треба..ізолювати від суспільства.
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Саме смішне - Херсонська рада, де хотіли руського миру.
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В Херсоне, так же, как и в Лугандоне только бандитские группировки хотели, да и те, когда бандитам соседних областей дали по рукам, всё поняли.
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,,Против "формулы Штайнмайера" выступили 5 облсоветов и три горсовета."
-- Да. И, еще три бабушки с деменцией возле подъезда, вечно пьяный слесарь дядя Вася, и два гопника с соседнего раЁна.
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а Волинська мовчить, бо там палиця.
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Проблема не лише з формулою Штанмайера, а з Мінськими угодами. Їх реалізація знищить Україну. Нам не потрібний особливий статус Донбасу та вибори. Там треба запровадити військову адміністрацію мінімум на 10 років і ніяких виборів.
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Всі інші облради за капітуляцію, так треба розуміти?
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Спочатку був порошенківський гарний)) "план" мінских домовленостей". Там були прописані головні умови досягнення т.з. миру з Путіним. Але вони були прописані таким чином, що досягти миру по мінським домовленостям можна було тільки з самим "чортом", а не з ху"лом. Переговори дуже швидко зайшли в повний тупік. Мало хто зараз пам"ятає, що в 2016-му вже була одна спроба розвести воюючі сторони в тому ж самому місці, що і зараз, бо воно було прописане в домовленостях у Мінську. Путін тоді сказав, що не має жодного впливу на рішення т.з. ЛуганДону. Стрілянина тільки почастішала. Умови мінськдомовленостей були вкотре зірвані. Всі інші спроби схилити путінську сторону до мирного урегулювання військових дій і територіального конфлікту призвели до абсолютного нуля. Саме з 2016-го року ми почали розуміти, що на цій війні дехто починає дуже швидко богатіти, а згодом накопичувати просто астрономічні надприбутки на крові українців. В цьому плані порошенковські "мінські домовленності" працювали саме на ці надприбутки. Комусь війна, а комусь матір рідна. Коли Захід почув українські рухи проти Порошенка і зрозумів, що його система досить зацікавлена в збагаченні на війні і на проблемах війни за рахунок населення країни виникли спроби пропозицій, які могли змусити Порошенка відійти від пропагандиської риторики до конкретних дій по виконанню тупікових мінських домовленостей. Саме в цей час тодішній міністр закорд. справ Німеччини Штайнмаєр ЗАПРОПОНУВАВ свій варіант (а не формулу) виходу з тупіка мінських домовленостей, які привели сторони кровопролиття до безмежної прірви. Він запропонував розглянути на переговорах можливість одночасного включення в дію безпекових і політичних умов мінськдомовленостей. Цим самим зрушити їх з мертвої точки, заради перспективи закінчити цю ганебну бійню на европейському континенті. Погано це, чи не погано? Погано чи не погано, коли через політиків гинуть люди? Погано, чи не погано, коли йде війна, замість її закінчення? Можна воювати 5, 10, 15...100 років. Але потрібно знати відповідь на питання - КОМУ це потрібно і навіщо. А головне, що ми будемо мати від цього? Фіни двічі воювли з СРСР у минулому столітті. Гарбузне насіннячко воювало з величезним гарбузом сам на сам. Вони пішли на стратегічний компроміс із Сталіном. Їм було боляче і ганебно йти на цей компроміс. Але зараз!!!! Де у своєму розвитку Фінляндія і де зараз у своїй деградації паРаша? А щодо втраченого на компромісі, то такі речі досить часто повертаються до свого володаря у найлояльнішому вигляді. Згадайте розділені НДР і ФРН. Хто до кого приєднався? Але в нашій розмові першим питанням стоїть проблематика - яка гидота нам усім підсунула тупікову формулу під назвою "Мінські домовленності"? Відповідь очевидна. "Дякуємо!!!!" цій мерзоті. Дя-ку-є-мо!!! На лаву підсудних виходить Порошенко і його куратор - ху"ло.
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