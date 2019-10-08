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 Политика Украины, Экономика
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 Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок

С 2015 года Украина получила от Европейского Союза, а также от стран-членов ЕС около 18 млрд евро помощи, что во много раз превосходит размер финансовой помощи, предоставленной Киеву со стороны США в виде гарантий по кредитам.

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд евро из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд евро, из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд евро. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок , комментируя прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.

При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогсоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предоставили Украине наибольший пакет поддержки в истории ЕС, - представитель Еврокомиссии

Брок также напомнил, что помимо упомянутой им суммы Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.

"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.

Напомним, после публикации стенограммы телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся в июле, стало известно, что президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны стран Европы.

Также на Цензор.НЕТ: Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Комментируя сказанные Трампу слова, Зеленский подчеркнул, что разговор состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран. Несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.

По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид.

Источник: https://censor.net.ua/n3152821
 
   
 Топ комментарии
 
так ці гроші пішли на 144 реформи (петіні). В результаті - ні грошей, ні реформування.
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Мало того. После бегства Януковича в ЗВР Украины оставалось не менее 10,5 млрд.$. А вот где они???
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После бегства Януковича по словам самой Гонтаревой в ЗВР оставалось 25 млрд долл.
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А зайти на сайт НБУ, и посмотреть официальную статистику по месяцам и годам, никак?
Или не хватает ума?
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Официальная статистика на порохоботском сайте??? Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 6917
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Какой порохоботский сайт? Господи, идиота кусок! И да тут остается только смеятся из самого себя.
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на 31.05.2014 - 17 898,55 млн.$

на 31.12.2014 - 7 533,33 млн.$

https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

Обоснуешь??? Или дальше будешь тупо смеяться?
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Тем более. Правда 1млрд.$ в виде 40 тонн золота исчезло при Яценюке так таинственно, что даже Гонтарева удивилась. Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 4610
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Официальные международные резервы Украины (млн. долл. США)н
на 31.12.2010 - 34 576,00

на 31.12.2011 - 31 794,61

на 31.12.2012 - 24 546,19

на 31.12.2013 - 20 415,71

на 31.05.2014 - 17 898,55

на 31.12.2014 - 7 533,33

на 31.12.2015 - 13 299,99
на 31.12.2016 - 15 539,33

на 31.12.2017 - 18 808,45

на 31.12.2018 - 20 820,43

на 31.03.2019 - 20 639,87 Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

По факту Петя принял страну с 17 898,55млн.$, а сдал с 20 639,87млн.$.
А дальше будем поглядеть
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Про май-декабрь 2014 года можно поподробнее. Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 511
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Вспомни, что произошло в это время. Походу это и есть причина. Заодно, можешь посмотреть на график ввп Украины в этот период.
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Соевые грабители постоянно меняли данные, раньше были совсем другие.
ТСН например приводит цифру 15,46 млрд на 1 марта 2014 года (на 1 декабря уже 9,9 млрд), Гонтарева называла цифру 25 млрд.
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Есть официальный источник информации, а всякие телепузики могут вещать все, что им захочется. Если есть ссылка на ОФИЦИАЛЬНЫЙ источник - приведи.
ЗЫ: для сравнения можешь зайти сюда https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ - в этот период такая же фигня с резким падением.
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Не трынди!!! Львовский порохобот Свинютка сказал, что Петро принял страну со 100 грн в казаначействе и ЗВР - ноооолллль!!!!! Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 4480
Можно вопрос: за счёт чего ЗВР пополнялись??? Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 723
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Ну почему просрали? Просто все по будкам растащили, что плохо лежало Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 1279
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згщден... це тому, що Штати багата країна... ВВП Каліфорннії дорівнює ВВП Франції... десь так
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а они точно нашей Украине деньги выделяли? неделю назад было 15, теперь - 18. Зеля, куда 3 лярда дел))?
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Зеля сказал Трампу, что Европа даёт намного меньше, чем США. Теперь ЕС даст ему дырку от бублика, а Штаты- бублик без дырки, и Зеля, наконец-то, будет прав. Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 473
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Штатьі дадут блин... бублик без дьірки*
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так ці гроші пішли на 144 реформи (петіні). В результаті - ні грошей, ні реформування.
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Официальные международные резервы Украины (млн. долл. США)н

на 31.12.2010 - 34 576,00
на 31.12.2011 - 31 794,61
на 31.12.2012 - 24 546,19
на 31.12.2013 - 20 415,71

на 31.05.2014 - 17 898,55
на 31.12.2014 - 7 533,33
на 31.12.2015 - 13 299,99
на 31.12.2016 - 15 539,33
на 31.12.2017 - 18 808,45
на 31.12.2018 - 20 820,43
на 31.03.2019 - 20 639,87 Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/

По факту Петя принял страну с 17 898,55млн.$, а сдал с 20 639,87млн.$.
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Что-то я не понял, ведь говорили что Янык весь ЗВР камазами вывез! Там должно быть около нуля!
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Сначала все украл и обрушил гривну до 30 гр за доллар По состоянию на 1 февраля 2015 золотовалютные резервы (ЗВР) Украины составили $6,42 млрд, что на 14,8% меньше показателя 1 января, сообщает пресс-служба НБУ.
https://gordonua.com/news/money/zolotovalyutnye-rezervy-ukrainy-snizilis-eshche-na-148-do-642-mlrd-64977.html
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Так он на них купил 500 снайперских винтовок для ВСУ, о чем с особым придыханием любит вещать порохосрань. По 36 миллионов баксов за винтовочку вышло Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 4580
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Ну это понятно, фабрику Рошен защищать как-то нужно
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Дали кредитов на 18 млрд а через 10-15 лет придется вернуть 36 млрд - Спасибо за "помощь" Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 8761
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где-то так и выходит. не зря они смешали кредиты с грантами без конкретики.
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Через 15 лет мы на Марс все улетим по рассказам Илон Маска.
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Да, своим они дают, своих поддерживают. А Украине как государству? Что это за помощь такая, вроде бы есть, но в то же время и нету.
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Хм, хорошая сумма. Но могли дать и гораздо больше. Как никак Украина стоит на страже их безопасности и безбедной жизни.
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Єта "помощь" на самом деле является кредитами, не ведитесь.
Такую же самую помощь в любом банке можно получить.
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Ну и накралась соевая банда Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 8947и куда оно им всё лезет ...
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Интересно, в чьих соевых карманах осела вышеуказанная сумма???
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Трамп с нашим таким образом нехило обосрались, начав ныть шо ЕС мало дает. Он вообще мог бы и не давать ниче, но у них есть совесть и доброта, поэтому помогают.
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Зеблик , мозги включи . Трамп сказал что Меркель говорит много ,а делает мало . Не поленись прочитать транскрипт телефонного разговора . Когда на предложение Трампа отказаться от строительства северного потока Меркель ответила отказом , то это по твоему помощь Украине ? Что они там на безвиз выделили погранслужбам ЕС ? Отказавшись от СП2 можно было держать путина за яйца , а так да ЕС много говорит , а делает мало .
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ЕС не дает, а откупается чтобы не мешали торговать с рашкой.
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в том-то и дело, что это даже не деньги, а обещания.
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По полгода , году выпрашивались слёзно кредиты по одному миллиарду , за которые три шкуры сдирают , и тут какая-то помощь ( читай безвозмездно ) в 18 миллиардов ! Это что , шутка такая ? Может я уже миллионер ? Только мне об этом никто не сказал .
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Многие соевые чепушилы уже давно стали миллионерами, просто тебе действительно никто об этом не сказал Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок - Цензор.НЕТ 5038
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Уточняй какой помощи . Если на принятия законов о домашнем насилии , то сами себе помогайте .
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на фотот Брок показывает руками в какого размера петин офшор эти деньги улетели
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Зеля просто феерический идиот.Мог просто промолчать.А нет нужно было подлизнуть рыжему и повторить его чес про то что ЕС нам ни фига не помогает.
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Мозг включить не пробовал прежде чем нести ахинею ? Как раз тут Зеленя говорил верно . Если бы ЕС помогало то не принимали бы назад раску федераску в ПАСЕ и не строили СП2 .
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Он ни разу не дипломат...шоумен и просто понтоватый пацанчик-с-района.
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При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами - дали на гранты,от европейского союза которые и 3,14стидили сами же гейропейские грантоеды.с которых толку ноль целых хрен десятых...корупционная гейропейская наволочь ,решила стырить 18 лярдов для собственного кармана спмсывая монеты на своих же грантоедов ,,,
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Соевая банда была просто вынуждена разворовать эти деньги, что бы путэн не напал и себе не отобрал!
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"помощи" ...точно ...за "кругляк руки викручували "помощники"
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