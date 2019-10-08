 Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок

Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США дают 1 млрд гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. ЕС же с 2015 года выделил Украине 15 млрд евро из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около 3 млрд евро, из которых только от Германии было направлено 1,4 млрд евро. Таким образом Украина получила около 18 млрд евро", - сказал Брок , комментируя прозвучавшие в телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обвинения в адрес ЕС и, в частности, Германии и Франции в том, что они недостаточно оказывают помощь Украине.
При этом европейский политик подчеркнул, что существенная часть из предоставленных Украине Еврогсоюзом и его членами 18 млрд евро являются грантами, в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет.
Брок также напомнил, что помимо упомянутой им суммы Евросоюз оказывал и другую помощь Украине, которая выражается в действующих между Киевом и Брюсселем соглашениях как то Соглашение об ассоциации и ЗСТ и действующий между сторонами безвизовый режим.
"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - подытожил специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной.
Напомним, после публикации стенограммы телефонной беседы Зеленского и Трампа, состоявшейся в июле, стало известно, что президент Украины жаловался на недостаточную помощь со стороны стран Европы.
Также на Цензор.НЕТ: Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом
Комментируя сказанные Трампу слова, Зеленский подчеркнул, что разговор состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран. Несмотря на это, глава государства благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине.
По мнению вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы, упоминание лидеров Германии и Франции в июльском телефонном разговоре президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа - является рабочим процессом в большой политике, а не уровнем личных обид.
Или не хватает ума?
на 31.12.2014 - 7 533,33 млн.$
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Обоснуешь??? Или дальше будешь тупо смеяться?
на 31.12.2010 - 34 576,00
на 31.12.2011 - 31 794,61
на 31.12.2012 - 24 546,19
на 31.12.2013 - 20 415,71
на 31.05.2014 - 17 898,55
на 31.12.2014 - 7 533,33
на 31.12.2015 - 13 299,99
на 31.12.2016 - 15 539,33
на 31.12.2017 - 18 808,45
на 31.12.2018 - 20 820,43
на 31.03.2019 - 20 639,87 Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
По факту Петя принял страну с 17 898,55млн.$, а сдал с 20 639,87млн.$.
А дальше будем поглядеть
ТСН например приводит цифру 15,46 млрд на 1 марта 2014 года (на 1 декабря уже 9,9 млрд), Гонтарева называла цифру 25 млрд.
ЗЫ: для сравнения можешь зайти сюда https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ - в этот период такая же фигня с резким падением.
https://tsn.ua/ru/groshi/za-god-zolotovalyutnye-rezervy-ukrainy-sdulis-vdvoe-399800.html
Можно вопрос: за счёт чего ЗВР пополнялись???
на 31.12.2010 - 34 576,00
на 31.12.2011 - 31 794,61
на 31.12.2012 - 24 546,19
на 31.12.2013 - 20 415,71
на 31.05.2014 - 17 898,55
на 31.12.2014 - 7 533,33
на 31.12.2015 - 13 299,99
на 31.12.2016 - 15 539,33
на 31.12.2017 - 18 808,45
на 31.12.2018 - 20 820,43
на 31.03.2019 - 20 639,87 Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
По факту Петя принял страну с 17 898,55млн.$, а сдал с 20 639,87млн.$.
https://gordonua.com/news/money/zolotovalyutnye-rezervy-ukrainy-snizilis-eshche-na-148-do-642-mlrd-64977.html
Такую же самую помощь в любом банке можно получить.