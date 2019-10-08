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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7520) Латвия (719) Ринкевич Эдгар (36)

 Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД

Министерство иностранных дел Латвии подвело итоги визита главы Эдгарса Ринкевича в Украину.

Среди прочего в пресс-службе ведомства отмечают, что Украину призвали выполнять обязательства, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече с премьер-министром Гончаруком официальные лица отметили хорошее деловое сотрудничество. В то же время, министр иностранных дел Латвии призвал украинскую сторону выполнить свои обязательства по оптимизации делового климата в стране, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении.

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Напомним, визит главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича в Украину прошел 7 октября. Тогда же министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал визит Владимира Зеленского в Латвию.

Источник: https://censor.net.ua/n3152819
 
 
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Таки доведеться Україні садити сивочолого, і садити надовго.. Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9419
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Це чергова зрада продажної кримлю Європи!
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Що дають для викладки - те й викладає.. Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 8128
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Таки доведеться Україні садити сивочолого, і садити надовго..
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Це чергова зрада продажної кримлю Європи!
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Ніколи Моніка ЗЕленскі Беня нікого не рейдерив, - і ось знову... Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9091

Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 9522
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ЗЕленский ничего Латвии не должен . Разве что выступит в Юрмале и расскажет про акрису из немецкого фильма для взрослых .
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Да забудьте, деолигархизация закончилась, роттердам теперь кошерный, суды как работали по звонку, так и работают. А, армию хотят на позиции 2016 года отвести, вот это новость.
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Тю, а чем вашим вчерашнее решение суда по Пашинскому не понравилось тогда?Визгу на весь форум было...
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Да странно как то, сепаров, врагов Украины отпускают под домашний арест, убийц отдают врагу по обмену, а Пашинского закрыли на два месяца за превышение самообороны. А ты радуешься этому? А ведь земля круглая...
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Хер вам за щечку а не снижение тарифов-дефективные
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Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией

Порохоботы.
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Бесполезно в Украине. управляют одни евреи
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Вот Придолбались Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 4055 , да не победима она в Украине, отвяньте Латвия призывает Украину выполнять обязательства в области правосудия и борьбы с коррупцией, - МИД - Цензор.НЕТ 8386
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Призывать то несложно. Проблема в том, что НИКТО не знает как это сделать. Порохоботы например, взятки носят? Может Порошенко лично? Ну давайте посмеемся... Допустим, Зеля прикажет... уже смешно- может наоборот? ну допустим- своим головам. Покумекают и родят проект закона. Любого- так, моделирую для смеху, например повысить на 3% удой с каждой курки на душу населения. Их большинство- протолкнут в зраде. Что дальше? Ну, спустят министерствам. Министры будут это делать? Те распедалят хозяевам предприятий. Хозяева посмеются и забьют. Ну или подрежут зряплату работникам чтобы покрыть эти проценты. Или они дураки линять на прибыль? Укажут директорам куродойных предприятий, те начальникам цехов, дальше мастерам, те бригадирам. И опять, что дальше? Та хрен с ним, вопрос такой- на какой стадии, какой ступеньке перечисленного случится 75 процентный, который скажет: а нахрен оно мне нужно, я Зелю выбрал пусть теперь он и парится... Ведь 75% таких везде, во всех сферах. Или зелебобы тут же рванут исполнять указ высочайшего? Ага, уже, не для того они его выбирали, чтобы самим вкалывать... А теперь, как говорил покойный Задрон, чтоб ему и на том свете раком болеть "Тихо!!! Ой, я не знаю, что с вами сейчас будет"- выходит этот самый "забивший" зелебоб и есть порохобот наипервейший... И остальные, нежелающие потерпеть, полинять, перебиться во имя Зе- порохоботы. О как... Ну и как Зеле исполнять неисполнимое?
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И конкретно механизм известен? Кто, как и за чей счет?
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Какая борьба с коррупцией, я вас умоляю, как же беня-кукловод Моники жить то будет?
Они сейчас изменения в налоговый кодекс вносят по новым налогам для лохтората, а то они слишком хорошо живут.
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