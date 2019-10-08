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 Киевские новости, Авто
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 С вечера 12 октября до утра 14 октября в Киеве будет перекрыт проспект Победы для монтажа фрагмента Шулявского моста, - КГГА

С вечера 12 октября до утра 14 октября в Киеве будет перекрыто движение по проспекту Победы в связи с монтажом фрагмента Шулявского путепровода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В связи с этим 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста", - говорится в сообщении.

На время закрытия движения транспорта по проспекту Победы изменяется порядок работы общественного транспорта. Так, закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 92н, 93Н, 94н на участке от станции метро "Нивки" до Воздухофлотского путепровода. Взамен будут организованы временные маршруты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КГГА ограничила въезд грузового транспорта в Киев

В КГГА отмечают, что делается все, чтобы движение по обновленному Шулявскому мосту открылось в конце декабря 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3152818
 
 
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а от і брехня! ви постійно обманюєте!
наш двір заасфальтували - красота!
але є і багато недоліків - курява іноді стовбом, особливо, весною і біля будівництв.
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а от і брехня! ви постійно обманюєте!
наш двір заасфальтували - красота!
але є і багато недоліків - курява іноді стовбом, особливо, весною і біля будівництв.
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Ого! Завелся с пол-оборота, Адвокосратик! С вечера 12 октября до утра 14 октября в Киеве будет перекрыт проспект Победы для монтажа фрагмента Шулявского моста, - КГГА - Цензор.НЕТ 7328 За Клячу голосовать будешь?
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хотя кого я спрашиваю.. это ж сначала надо стать киевлянином, что бы иметь право голосовать..
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а ти наче кієвлянін? ти сволота кацапська.
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маршу вояків УПА хочуть завадити кляті запроданці кацапські
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В Киев понаехало быдло, превратили город быдлячую помойку
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