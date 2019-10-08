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 Госдепартамент США запретил послу Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте Трампу

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд получил от Государственного департамента приказ не свидетельствовать в Палате представителей по делу об импичменте президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Адвокат дипломата Роберт Лускин заявил, что Сондленд вынужден выполнять приказ Государственного департамента, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. По его словам, американское внешнеполитическое ведомство не уточнило причину своего решения.

Лускин утверждает, что Сондленд "сильно разочарован, что не сможет давать показания", поскольку "твердо верит, что он действовал в любое время в интересах Соединенных Штатов".

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Напомним, президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен был свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского 8 октября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152807
 
 
 Топ комментарии
 
Нє,ну я завжди знав, шо воно недолуге, але вже, шоб до такого рівня..
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Нагадало...
Олег Вінник вимагає виключити фрагмент з ним з пропагандистсього кліпу, і задля цього написав пісню "Удолі"

Госдепартамент США запретил послу Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте Трампу - Цензор.НЕТ 800
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Нагадало...
Олег Вінник вимагає виключити фрагмент з ним з пропагандистсього кліпу, і задля цього написав пісню "Удолі"

Госдепартамент США запретил послу Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте Трампу - Цензор.НЕТ 800
 показать весь комментарий
 
 
Нє,ну я завжди знав, шо воно недолуге, але вже, шоб до такого рівня..
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Він жеж сказав, його розвели, обіцяли кліп з зірками голівуду, а виявилось, що з зірок там тіки мірей матьє))

Анжеліну Джолі обіцяли :D

А зараз вкакався...
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Столько лет пытался всех убедить, что он не гей.
А оказался ватным п&расом.
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на собственой шкуре испытал "мы за мир" ?
просто ему не сказали какой мир... что он должен быть рузьким
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Капец... и эти люди нас учат не ковыряться в носу.. но как у них хорошо)
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