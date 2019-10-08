 Госдепартамент США запретил послу Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте Трампу

Адвокат дипломата Роберт Лускин заявил, что Сондленд вынужден выполнять приказ Государственного департамента, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. По его словам, американское внешнеполитическое ведомство не уточнило причину своего решения.

Лускин утверждает, что Сондленд "сильно разочарован, что не сможет давать показания", поскольку "твердо верит, что он действовал в любое время в интересах Соединенных Штатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Посол США в ЕС Гордон Сондленд должен был свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского 8 октября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа. ФОТО