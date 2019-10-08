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 Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка

Украина хочет обновить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил в Брюсселе заместитель министра по развитию экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, ряд положений в Соглашении об ассоциации предусматривают ее периодический пересмотр, и Киев заинтересован в углублении отношений.

"Нам очень интересно понять позицию Европейского Союза, насколько они настроены на эту работу, и насколько они готовы ее ускорить. То, что мы видим сегодня - это очень конструктивное отношение к тому, что мы будем активно говорить о модальности, об условиях, о календаре обновления соглашения уже этой осенью", - рассказал Качка после встреч в Европейской комиссии.

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Украина хочет ускорить интеграцию за счет заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции АСАА, которую еще называют "промышленным безвизом".

По словам Качки, речь идет об унификации стандартов: "Нам надо систему, которая выросла из советской системы, сделать такой же, как работает в ЕС. Это действительно касается стандартов и технического регулирования. Если мы это сделаем, это означает, что национальное украинское законодательство способствует тому, что детали автомобилей, изготовленные в Украине, соответствуют всем нормам, они входят в пазы нормально в автомобиле, которые собираются в Европейском союзе, то же касается вагонов, то же касается игрушек , другой промышленной продукции, любой".

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Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предусматривает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA). Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на мировых рынках.

Источник: https://censor.net.ua/n3152804
 
 
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Так тобі ЄСесовці з ь Європи і дадуть. З радістю побавлять нас статусу колонії.
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неее, Украине только европейские цены и тарифы
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а для этого "нужно срочно вернуть Приватбанк - бене коломойше... Иначе обновления не будет"(с)узеленских... Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 6991
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Если бі Качка осознавал бюрократическую машину ЕС, то не выступал бы с такими глупыми инициативами.
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Особенно важно пересмотреть экономическую часть ассоциации, которая для Украины не особенно выгодна. Нужно убрать ограничения для экспорта в ЕС.
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они защищают свои рынки и рабочие места, их можно понять
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Как только в ЕС увидят того Качку сразу всё подпишут и всё будет хорошо ... Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз",- Качка - Цензор.НЕТ 9275или нет ,но тогда всё будет очень плохо ...
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"то же касается вагонов"
А наші вагони розраховані на ширшу колію.
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если так произойдет то будет очень хорошо, если ес не откроет рынки то намекнуть что мы тоже перейдем на квоты
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Рада сделала шаг к "промышленному безвизу" с ЕС
ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ 2019, 15:10

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовал 261 депутат.
После этого нардепы сделали попытку принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.
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Асоциация ес,это морковка для ослов.
Запрягают,тянешь,тебе перед мордой желанная морковка и ты ху... в нужном направлении.
Потом когда осёл на эту морковку уже слабо реагирует.
Морковку меняют на другую.
Вот и вся суть нового соглашения для ослов...
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