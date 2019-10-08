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 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин

Поправка в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов, предложенная 3 октября на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским и в последствии принятом 4 октября законе во втором и окончательном чтении может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн.

 Об этом заявил в комментарии изданию Gazeta.ua профессор Киевского национального университета имени Шевченко Валерий Воротин.

Издание отмечает, что согласно поправке, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены, а оптовые торговцы смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от нее. Эксперт считает, что такие изменения в законодательство могут привести к инвестиционному скандалу.

"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться невозможно", – заявил профессор.

Он допускает, что новшество приведет к падению легального производства и налоговых поступлений. В случае принятия поправки Радой цены на сигареты могут вырасти на 7–10 грн за пачку, а общий объем переплаты может составить до $300 млн в год.

"При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур. Среди них участники оптово-розничного рынка называют компанию "Т-Киоск", близкую к народному депутату Андрею Холодову", – пишет Gazeta.ua.

Источник: https://censor.net.ua/n3152794
 
 
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Причём тут единый налоговый счёт к наценке на табак? Может кто-то пояснит
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професор знає, шо каже.. куди не плюнь професор на професорі і три ікспьорда поруч Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин - Цензор.НЕТ 4812
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Видимо при том, что по сути, устанавливают гос регулирование цен для производителей и торговцев. А эта совковщина всегда приводила к дефициту и коррупции. Про имидж государства уже и не вспоминают.
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Ну доводят на уровень европейских стран по сути табачную продукцию. В европе\сша при большей зарплатах и акцизах, как то крутят сигареты.
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Скорее они пытаются защититься от снижения поступлений в бюджет от БАТ Украина, после того, как последние решили перенести центральный офис в Восточной Европе из Киева в Румынию. Переживают, что останется только производство БАТ и оно будет по заниженным ценам передавать товар своему торговому офису в Румынии. А так и будет. Хотели урвать слишком много, а получат шиш с кукишем.
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Говорится о правке в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов, а не о счёте...
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не ну судьи конечно святые - их просто бес попутал)))))
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Интересно, в военное время не хотят платить налоги в казну страны. А ти были преценденты в мировой истории?
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