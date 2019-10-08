 Поправка в законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины почти 8 млрд грн, - Воротин

Об этом заявил в комментарии изданию Gazeta.ua профессор Киевского национального университета имени Шевченко Валерий Воротин.

Издание отмечает, что согласно поправке, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены, а оптовые торговцы смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от нее. Эксперт считает, что такие изменения в законодательство могут привести к инвестиционному скандалу.

"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться невозможно", – заявил профессор.

Он допускает, что новшество приведет к падению легального производства и налоговых поступлений. В случае принятия поправки Радой цены на сигареты могут вырасти на 7–10 грн за пачку, а общий объем переплаты может составить до $300 млн в год.



"При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур. Среди них участники оптово-розничного рынка называют компанию "Т-Киоск", близкую к народному депутату Андрею Холодову", – пишет Gazeta.ua.