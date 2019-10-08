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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23808) законопроект (2186) янтарь (518)

 В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде три законопроекта о добыче янтаря. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

На данный момент тексты проектов еще не опубликованы на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов: №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря", №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря", №2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине есть лишь одна компания с лицензией на добычу янтаря, - нардеп от СН Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3152793
 
 
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В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря - Цензор.НЕТ 6825
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новини від пречесної влади:
Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції, які займали три роки тому.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Хомчака під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил.
Пряма мова: "Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил в згаданому районі. Підрозділи ЗСУ і надалі будуть повністю контролювати ситуацію"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/8/7228470/
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Хомчак, як офіцер, усвідомлюючи що виконання наказу Верх.головнокоманд. про розведення військ, призведе до втрати українських територій, позбавлення громадян захисту, деморалізації військових та виведення їх з захищених позицій в чисте поле,повинен добровільно подати у відставку
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Из него офицер...как из гавна пуля...
Был бы он Офицером...он бы застрелился...
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Згоден він не офіцер і не генерал. Його звання - "на 100% мой человек".
Він ще за Іловайськ не відсидів.
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И раньше находили в янтаре разных насекомых . А теперь и навозная муха зе-зе решила увековечиться .
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А закон о восстановлении земли и лесов после этих копателей янтаря будет？
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