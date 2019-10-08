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 Экономика
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Все про:бизнес (1220) Ляпина (304)

 Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине, - Ляпина

Поспешное принятие законов новым составов парламента без анализа их влияния на бизнес-среду и прогнозирования последствий приводит к потере доверия бизнеса к власти, что в свою очередь приведет к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине.

 Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина, передает 112.

"Бизнес не чувствует, в каком направлении собственно движутся изменения. Они будут приносить позитив или нет. И виной тому является хаотическая непрогнозируемая деятельность новой Верховной Рады, то есть принятие этих фискальных законов. После заявлений о том, что мы понимаем, что не надо трогать мелких предпринимателей, началась как раз наоборот какая-то ФОПофобия. То есть ненависть к ФЛП, уничтожение всех правил деятельности этой категории мелкого бизнеса", - заявила Ляпина.

При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является недоверие бизнеса к власти.

"Недостаток доверия – крупнейший недостаток в украинской политике и экономике. Развивать экономику с колоссальным недостатком доверия невозможно. То есть задача нового правительства, новой власти - создать доверие, а не ее разрушить. Поэтому ну вот тревожные такие тенденции мы сейчас наблюдаем", - заявила Ляпина.

Кроме того, Ляпина заявила, что ГРС удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние законов 1210 и 1210-1, которые предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине, что сделает ее дороже чем в РФ почти в 10 раз. По данным экспертов, такое положение дел приведет к немедленному выходу Украины из мирового рынка по продажам желео-рудного сырья, при этом место Украины займет Россия, Китай, Бразилия и другие страны, где добыча руды будет значительно дешевле.

Источник: https://censor.net.ua/n3152792
 
   
 Топ комментарии
 
Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
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В усякому разі при Петрі Олексійовичі перевірки було заборонено, мєнти та податківці смоктали лапу.
Тепер у них настав кінець епохи бідностіі. А у тебе?
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Совет форумчанПравила форума
 
І цих, шо надумали, достатнньо, тіки зєбілам не кажіть.
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В усякому разі при Петрі Олексійовичі перевірки було заборонено, мєнти та податківці смоктали лапу.
Тепер у них настав кінець епохи бідностіі. А у тебе?
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Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
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До сих пор мыслит базарной экономикой.
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Кацап в спам как обычно. Дольше десяти секунд кацапские высеры тут не живут
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Порошавки ещё быстрее в спам. Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине, - Ляпина - Цензор.НЕТ 5035
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Очень много Ляпиной на одном форуме - вредно для здоровья.
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Это только для тех кто, не понимает с первого раза-налоги никто не хочет платить.
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В воскресенье, 6 октября, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция протеста "Нет капитуляции!". Митингующие выступали против согласования властями Украины так называемой формулы Штайнмайера. На акции присутствовал и пятый президент Украины Петр Порошенко. Уже после акции, по пути от Европейской площади к Кабинету Министров, он, по всей видимости, хотел воспользоваться услугами такси. В социальных сетях пишут, что водитель отказал Порошенко якобы по политическим мотивам.
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Любому киевскому таксисту известна паталогическая жадность соевого мародера. Не только чаевых не даст, еще и будет торговаться за каждую гривну Подальші поспішні і необдумані закони приведуть до згортання підприємницької діяльності в Україні, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 3607
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чем беднее украинцы тем дешевле продадут свою землю гражданину Израиля мародёру Коломойскому./глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина-глава это не надолго.
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а у зебилов есть чем думать? Их депутатов в Трускавце неделю учили кнопки нажимать, а министров из "СН" и этому не учили .

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За ФОПов полностью согласен. У нас и так заниматься небольшим бизнесов в стране не сахар. Все от тебя что-то хотят. Поэтому любые ухудшения климата могут привести к закрытую многих ФОПов. А за железную руду не согласен. Крупные бизнесы единственные кто себя хорошо чувствуют в этой стране. Особенно те что связаны с ресурсами. Такие заявления больше похожи на лоббистские.
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Ну так ішо???
Бізнєсмени-спекулянти також на виборах голосували за зелебенських, ну так тепер і хай згортаються!!!
А то хай і клоун аби не Поршенко!!!
Майте, ще ось і касові будете ставить!
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Новий рекорд для зе-команди. У Ющенка було просрати все за 5 років, а ці придурки умудрились за 5 місяців
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Хороше слово - "все"...тобто Ющенко просрав всі надбання свого попередника Кучми і тому ти обрав Януковича...ще жодного разу тут не читав, щоб Янукович щось просрав...просирали лише Ющенко та Порошенко...
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Ні чого ти не зрозумів Ющенко просрав очікування, а ти мені свого яника тичеш
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Януковощ просрал вообще все. Свой пост, свою страну, свою семью, бизнес, Крым, и свой родной Донецк.

Дебил.
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