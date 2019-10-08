 Дальнейшие поспешные и необдуманные законы приведут к сворачиванию предпринимательской деятельности в Украине, - Ляпина

Об этом заявила глава государственной налоговой службы Ксения Ляпина, передает 112.
"Бизнес не чувствует, в каком направлении собственно движутся изменения. Они будут приносить позитив или нет. И виной тому является хаотическая непрогнозируемая деятельность новой Верховной Рады, то есть принятие этих фискальных законов. После заявлений о том, что мы понимаем, что не надо трогать мелких предпринимателей, началась как раз наоборот какая-то ФОПофобия. То есть ненависть к ФЛП, уничтожение всех правил деятельности этой категории мелкого бизнеса", - заявила Ляпина.
При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является недоверие бизнеса к власти.
"Недостаток доверия – крупнейший недостаток в украинской политике и экономике. Развивать экономику с колоссальным недостатком доверия невозможно. То есть задача нового правительства, новой власти - создать доверие, а не ее разрушить. Поэтому ну вот тревожные такие тенденции мы сейчас наблюдаем", - заявила Ляпина.
Кроме того, Ляпина заявила, что ГРС удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние законов 1210 и 1210-1, которые предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине, что сделает ее дороже чем в РФ почти в 10 раз. По данным экспертов, такое положение дел приведет к немедленному выходу Украины из мирового рынка по продажам желео-рудного сырья, при этом место Украины займет Россия, Китай, Бразилия и другие страны, где добыча руды будет значительно дешевле.
Прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане Русская чайная.
Тепер у них настав кінець епохи бідностіі. А у тебе?
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
2. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
3. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
4. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають їх Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
Бізнєсмени-спекулянти також на виборах голосували за зелебенських, ну так тепер і хай згортаються!!!
А то хай і клоун аби не Поршенко!!!
Майте, ще ось і касові будете ставить!
Дебил.