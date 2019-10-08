 В конце октября руководство НАТО посетит Украину, - глава Представительства Винников

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", - сообщил председатель Представительства НАТО в Украине.
По словам Александера Винникова, во время визита генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина - НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.
Также представители руководящего органа НАТО встретятся с вновь избранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.
"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня в отношениях между НАТО и Украиной", - считает Александер Винников.
Напомним, представительство НАТО в Украине поддержало "формулу Штайнмайера". "НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александер Винников.
"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель представительства Альянса в Украине Александр Винников.
По словам главы представительства, в НАТО призывают Россию выполнить свою часть взятых на себя обязательств.
"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.
Отметим, "формула Штайнмайера" предусматривает параллельное введение мер по безопасности (разведение техники и живой силы вдоль линии разграничения) и принятие Украиной политической части Минских соглашений. Речь идет о проведении на неподконтрольных территориях местных выборов под контролем ОБСЕ, после чего Рада должна предоставить оккупированному сейчас Донбассу особый статус.