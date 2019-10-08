 "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского

Как передает Цензор.НЕТ, в частности экс-нардеп Егор Соболев написал:

"Продолжая тему отсутствия правосудия.

О моем отношении ко многим действиям Сергея Пашинского лучше знает он сам. Поэтому после Майдана 2014 мы все время были на противоположных позициях.

Но заключение любого человека "по беспределу" означает сохранение "беспредела". В то время как Украине нужна справедливость"

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Антикоррупционный активист Виталий Шабунин на своей странице в Facebook написал следующее:

"Обжегшись с независимым НАБУ, БПП Порошенко и Нарфронт Яценюка/Авакова решили сделать ГБР максимально ручным органом.

Три года мы последовательно повторяли им, что это ошибка и они же первые станут жертвой ГБР после смены власти. Три года в ответ мы слышали про зрадофилов.

Пять лет мы последовательно повторяли Порошенко/Авакову/Яценюку и Ко о необходимости судебной реформы. Настаивали, что они же первыми станут ее жертвами после смены власти. Пять лет нам кричали не раскачивать лодку.

Отгребают, уважаемые. На своих шкурах почувствуйте незащищенность обычных людей перед беспредельными правоохранительной и судебной системами.

Мы вас предупреждали. Имейте достоинство нести ответственность за просранный вами же исторический шанс на судебную и правоохранительную реформы. Шанс подаренный вам Революцией Достоинства.

Ну и, уважаемые депутаты из "Слуги народа", сделайте выводы из ошибок предшественников. Власть всегда временная. Оставьте после себя институты, которые будут руководствоваться законом, а не политической целесообразностью.

И еще, напомню, что Пашинский и Ко первыми кричали о "сталинском НАБУ". Последнее догоняет эту компашку в строгом соответствии с нормами закона. Пусть благодарят Бога (нас, МВФ, СМИ и международников), что не имеют во главе НАБУ какого-либо ручного Трубу.

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Экс-нардеп Борислав Береза также прокомментировал решение суда по Пашинскому.

"Язык мой враг. Я знаю, что лучше было бы промолчать, но потом будет стыдно перед самим собой. Понимаю, что большинство меня не поймут. Особенно те, кто знают мое отношение к Пашинскому. У нас старый и затяжной конфликт. Мы друг друга на дух не переносим. Я его сильно не люблю, но мера пресечения по отношению к нему - это похороны верховенства права и нарушение всех стандартов юриспруденции. И это сейчас понимают все юристы и адвокаты. Понимают, но молчат. Зачем идти против ликующей толпы, если такой одиозный персонаж попал под раздачу? Но я все же скажу.

Мера пресечения содержание под стражей (ограничение свободы), которая была применена к Пашинскому, применяется исключительно в трех случаях, согласно Европейской конвенции защиты прав человека

1. Если лицо является социально опасным, совершило тяжкое или особо тяжкое преступление. (убийца, насильник, террорист, совершил разбой)

2. Если есть достоверная информация, что лицо планирует скрыться от следствия. (пытается бежать, скрывается от следствия)

3. Если он влияет на свидетелей или другим методом влияет на правосудие. (именно не может, а влияет на них - подкупает, запугивает, угрожает им или пытается уничтожить доказательства).

В случае если все же подобная мера принимается в нарушение этих трех пунктов, то это является грубым нарушением 5 статьи Конвенции (права на свободу).

Пашинский проходит по превышению самообороны. Этот пункт не подпадает ни под одну из норм, которая оправдывает содержание под стражей. Но кого это волнует сегодня, если есть запрос общества, который можно удовлетворить. Ведь каждый из нас не думает о том, что нарушение остается нарушением. И если его допустили по отношению кого-то, то могут и по отношению к каждому из нас. Правосудие, оно такое. Особенно наше. Очень интересно, как это обоснует судья.

Теперь можете начинать метать в меня. Но я все же хочу видеть в Украине европейские стандарты права, а не стандарты Барышевского или Печерского суда".







Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий написал следущее: "Иногда кажется, что находишься в какой-то параллельной реальности, где добро и зло, поступок и подлость поменялись местами.

Те же суды, которые отпускают из-под стражи подозреваемых в тяжких преступлениях против Украины, арестовывают Сергея Пашинского, который сам сообщил свое местонахождение, не уклонялся от следственных действий и в дальнейшем готов тесно сотрудничать со следствием.

Убежден, что сам Сергей Пашинский наиболее заинтересован поставить окончательную точку в деле нападения на его жену.

Это не что иное, как попытка политической расправы над Сергеем Пашинским. Имена заказчиков всем известны - это агенты России и мы знаем их цель: уничтожить всех, кто организовывал сопротивление Кремлю, начиная с 2014 года.

Характерно, что при новой власти на такие заказы находятся исполнители.

Уверен, что правда победит!

Держись, мы с тобой!"

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.

"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и при отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил Федур.

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Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.