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 Политика Украины
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Все про:Парубий (2019) Пашинский (656) Соболев Егор (452) Береза Борислав (178) Шабунин (114)

 "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского

Ситуация с арестом Сергея Пашинского показывает, что нынешние депутаты должны сделать выводы из ошибок предшественников и оставить после себя институты, которые будут руководствоваться законом, а не политической целесообразностью, ведь власть всегда временная.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности экс-нардеп Егор Соболев написал: 

"Продолжая тему отсутствия правосудия.

О моем отношении ко многим действиям Сергея Пашинского лучше знает он сам. Поэтому после Майдана 2014 мы все время были на противоположных позициях.

Но заключение любого человека "по беспределу" означает сохранение "беспредела". В то время как Украине нужна справедливость"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пашинского арестовали до 4 декабря. ВИДЕО

Имена заказчиков всем известны, - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского 01


Антикоррупционный активист Виталий Шабунин на своей странице в Facebook написал следующее:

"Обжегшись с независимым НАБУ, БПП Порошенко и Нарфронт Яценюка/Авакова решили сделать ГБР максимально ручным органом.

Три года мы последовательно повторяли им, что это ошибка и они же первые станут жертвой ГБР после смены власти. Три года в ответ мы слышали про зрадофилов.

Пять лет мы последовательно повторяли Порошенко/Авакову/Яценюку и Ко о необходимости судебной реформы. Настаивали, что они же первыми станут ее жертвами после смены власти. Пять лет нам кричали не раскачивать лодку.

Отгребают, уважаемые. На своих шкурах почувствуйте незащищенность обычных людей перед беспредельными правоохранительной и судебной системами.

Мы вас предупреждали. Имейте достоинство нести ответственность за просранный вами же исторический шанс на судебную и правоохранительную реформы. Шанс подаренный вам Революцией Достоинства.

Ну и, уважаемые депутаты из "Слуги народа", сделайте выводы из ошибок предшественников. Власть всегда временная. Оставьте после себя институты, которые будут руководствоваться законом, а не политической целесообразностью.

И еще, напомню, что Пашинский и Ко первыми кричали о "сталинском НАБУ". Последнее догоняет эту компашку в строгом соответствии с нормами закона. Пусть благодарят Бога (нас, МВФ, СМИ и международников), что не имеют во главе НАБУ какого-либо ручного Трубу.

Имена заказчиков всем известны, - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Анонсирование" Портновым заключения под стражу Пашинского указывает на политическую мотивированность дела, - "Европейская Солидарность"

Экс-нардеп Борислав Береза также прокомментировал решение суда по Пашинскому.

"Язык мой враг. Я знаю, что лучше было бы промолчать, но потом будет стыдно перед самим собой. Понимаю, что большинство меня не поймут. Особенно те, кто знают мое отношение к Пашинскому. У нас старый и затяжной конфликт. Мы друг друга на дух не переносим. Я его сильно не люблю, но мера пресечения по отношению к нему - это похороны верховенства права и нарушение всех стандартов юриспруденции. И это сейчас понимают все юристы и адвокаты. Понимают, но молчат. Зачем идти против ликующей толпы, если такой одиозный персонаж попал под раздачу? Но я все же скажу.

Мера пресечения содержание под стражей (ограничение свободы), которая была применена к Пашинскому, применяется исключительно в трех случаях, согласно Европейской конвенции защиты прав человека
1. Если лицо является социально опасным, совершило тяжкое или особо тяжкое преступление. (убийца, насильник, террорист, совершил разбой)
2. Если есть достоверная информация, что лицо планирует скрыться от следствия. (пытается бежать, скрывается от следствия)
3. Если он влияет на свидетелей или другим методом влияет на правосудие. (именно не может, а влияет на них - подкупает, запугивает, угрожает им или пытается уничтожить доказательства).

В случае если все же подобная мера принимается в нарушение этих трех пунктов, то это является грубым нарушением 5 статьи Конвенции (права на свободу).

Пашинский проходит по превышению самообороны. Этот пункт не подпадает ни под одну из норм, которая оправдывает содержание под стражей. Но кого это волнует сегодня, если есть запрос общества, который можно удовлетворить. Ведь каждый из нас не думает о том, что нарушение остается нарушением. И если его допустили по отношению кого-то, то могут и по отношению к каждому из нас. Правосудие, оно такое. Особенно наше. Очень интересно, как это обоснует судья.

Теперь можете начинать метать в меня. Но я все же хочу видеть в Украине европейские стандарты права, а не стандарты Барышевского или Печерского суда".

Имена заказчиков всем известны, - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского 03

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий написал следущее:  "Иногда кажется, что находишься в какой-то параллельной реальности, где добро и зло, поступок и подлость поменялись местами.
Те же суды, которые отпускают из-под стражи подозреваемых в тяжких преступлениях против Украины, арестовывают Сергея Пашинского, который сам сообщил свое местонахождение, не уклонялся от следственных действий и в дальнейшем готов тесно сотрудничать со следствием.
Убежден, что сам Сергей Пашинский наиболее заинтересован поставить окончательную точку в деле нападения на его жену.

Это не что иное, как попытка политической расправы над Сергеем Пашинским. Имена заказчиков всем известны - это агенты России и мы знаем их цель: уничтожить всех, кто организовывал сопротивление Кремлю, начиная с 2014 года.
Характерно, что при новой власти на такие заказы находятся исполнители.
Уверен, что правда победит!
Держись, мы с тобой!"

Имена заказчиков всем известны, - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.
Кроме того, по словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.

"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и при отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков", - заявил Федур.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3152785
 
   
 Топ комментарии
 
пашинський отримав те - на що він заслуговує.. Не можна стріляти в громадян як у мішені в тирі.. Там ще й з "Молотами" розібратися б , котрі він так самовіддано захищав разом з недоторканою артилеристкою тетянкою..
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Важко знайти ще таку країну в світі , де нація сама себе заганяла в табір. Жах.
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Я не понимаю о каком политическом преследовании может идти речь. Я так понял, что его за стрельбу закрыли. Причем здесь политика? Или если ты политик, то можешь безнаказанно стрелять в кого угодно?
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пашинський - хіба ні , а навіщо тоді зброю авака роздав ? Не для нищення окупанта жеж .
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Ну вот что ты тявкаешь? Ты видел Химикуса фейс который огрел бутылкой Пашинского, видел или нет? или ты вообще не в курсе о чем взрослые пацаны трут, прибега голимый ольгинский.
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Я веду к тому, что все это обычная бытовуха и политика тут никаким боком.
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за таку битовуху не закривають БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВИ. Навіть статті в кодексі нема.
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пашинському справедливості захотілося ? Нехай з'їсть цукерку "житомирських ласощів".
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На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники
«Пока Лукашенко посещает Украину, где клянётся Зеленскому в братской любви и вечной верности, белорусская армия сконцентрировалась неподалёку от украинской границы. При этом ни о каких учениях Минобороны не сообщает (последние, «Shit Союза» на российской территории, уже давно закончились), и выглядит всё это очень странно.
Наши читатели заметили огромные колонны военной техники на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - наши читатели насчитали около 50 единиц, а ближе военные не подпускают», - пишет Nexta.
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Это все называется отбеливание ну посадили на какое то время и по какой статье уголовка адвокаты отмажут а вот дела мародерства на войне рейдерство минометы молот это все не тронуть там он нажил себе состояние через месяца два дело закроют за составом и гуляй Пашинский с наворованным с чистой совестью мы это уже 5 лет проходили Гепы Допы Бойко а нынешняя власть это продолжение старой с ширмой Вова а за ним теперь новый пахан Коломойский а весь этот шум для народа вот они наконец на какой конец время Вам покажет
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Меньше говна типа Пашинского -больше кислорода . для них лучше тюрьма ,чем отстрел . Хотя выпустят .Это пыль в глаза ,отвлечь от Мальдивско - Зеленской формулы Штайнмайера,да и рейтинг приподнять .
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я считаю, что зажравшийся пашинский как подарок путину... ваще умиляет! ))))
такое очень высокое о себе мнения, безнаказанность и высокое положение у плешивой выхухоли и спровоцировало "превышение самообороны" по отношению к обычному... нетрезвому Химикусу, одной рукой державшему бутылку и плечом толкающего бус (безвозмездно!!! помогая застрявшему в предновогоднюю ночь незнакомому водиле)...
ну просто обматюкал бы Химикуса...(и не получил бы бутылкой)))...так нет же - "Стоять! Лежать мордой в асфальт!" - шоу захотелось.?...и дальше? заставил бы на коленях просить прощения??? .... а если бы у водилы было ружжо? и он с перепугу шмальнул бы по неадеквату, подстрелившему его... "техпомощь" ??? (более 3 часов ни один проезжающий не помог застрявшему 31 декабря...мужику)...и тут такое "счастье" в образе всклокоченной выхухли...
но и это не все! то что нашли повод (а скелеты в шкафу у политиков есть) прицепиться к этой "бытовухе" а не стали чего-то раскручивать его коррупционные "делишки"... это факт...
жаль... жаль что именно пашинский будет теперь еще и жертвой политической возни...
Химикусу не позавидуешь...ибо адвокаты у пашинского - звери!!!
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Пока будет возня с "бытовухой" созреет и по коррупции. Его спрятали по быстрому в камеру от неминуемого падения с балкона.
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На каждого зверя найдется свой зверь...Уверена, что там не просто одна эта "бытовуха". Думаю, что там знают, что на этой чупакабре клейма ставить негде.
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Как Жиглов говорил ,ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ и людей не интересует ,как его туда определят по беспределу или как-нибудь ещё ...
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Я загалом був на боці Шарапова, але у випадку Кірпіча був за Жеглова.
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Крик из толпы - "нужен Майдан за свободу Пашинскаса !". Ответ толпы...
"Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 4408
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Це рідня твоя, лишньохромосомне? Саме їхнії дідів, в скотовагонах, завезли в Україну з козлостану в 33-34 роках, в хати виморених голодом Українців.
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Чекаємо в січні скавунчання ПЕСиків про політичне переслідування Мародьора, якому мають дати довічне
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Смисл тут простий - не призначай пройдисвітів у правоохоронні органи і суди, очищай їх від пройдисвітів. Інакше отримаєш порушення закону не тільки на свою користь, коли ти при владі, а й проти себе, коли влада зміниться. Да, за пашинським тягнеться вервечка злочинів, серед яких оця стрілянина не самий тяжкий, але у даному конкретному випадку запобіжний захід обрано із порушенням закону.
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Порохосвыны, самооборона ы превышение Пашинскому, это даже как то дёшево, он сознался в другом.
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Люблю Пашинского! Я тут каждый день, а в сфере СМИ 20 лет и способен отличить обычный форум от атаки троллей. А это вообще портновщина какая то а не форум. Раз враги так реагируют значит Пашинский реально личный враг Путина! Разделяю восхищении Тани Черновол Пашинским! Сережа Пашинский я люблю тебя!!))
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в нього тепер будуть інші любовники... такіє пратівниє прєпратівниє
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Надеюсь что это для Пашинского только начало , а дальше должно быть расследование по оборонке , рейдерству и самое главное расследование по Майдану винтовок Пашинского , Парубию приготовиться .
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Уважаю и Егора Соболева,и Шабунина,и Борыслва Березу,но у меня другое мнение.Пашинский должен сесть хотя бы потому,что бы другим не повадно было на улице из пистолетов-автоматов палить в кого попало.
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да заплатил он,бросьте юношеских мечтаний.
вопрос всегда в цене...

хотя плюс есть-хоть закрыли.(но ненадолго-откупится и от суда,попомните)
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От цікаво, як будуть завивати соєві "політики і активісти", коли Пепу пов'яжуть )))
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,,Пашинскій -політв,язень ,, -новый анехдот. Господи,когда это кончится? И на Украину прийдет прозрение. Воров посадят , а к власти прийдут порядочные люди и настоящие патриоты?
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,,политики и активисты обеспокоились об аресте пашинского"....
НЕ ,,ПОЛИТИКИ И АКТИВИСТЫ, А ПО СТРАННОМ СОВПДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЫ НАГРАДНЫХ И ПОДАРОЧНЫХ КОРОТКОСТВОЛОВ ОГНЕСТРЕЛОВ ИМЕЮЩИЕ БАЗОВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕД ДРУГИМИ ГРАЖДАНАМИ. А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ,,СОВЕСТЬ". 😂😅😂
И ПОСТРАННОМУ СОВПАДЕНИЮ ЭТИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДАРОЧНЫХ И НАГРАДНЫХ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ
ОГНЕСТРЕЛОВ СОВСЕМ НЕУПОМИНАЮТ О КОНСТИТУЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, И ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО И ВЛАДЕЛЬЦАМИ, И ПРОТИВНИКАМИ ВЛАДЕНИЯ КОРОТКОСТВОЛЬНЫХ ОГНЕСТРЕЛОВ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ.
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Короткоствол не така вже й проблема. Проблема з його використанням.
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самый главный шабуня я думал что сей грантоед уже убёг как и Егорка Зимин "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 5072
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подельники отозвались. Пашинский такое говно что клейма ставить негде, теперь понятен размер ******* когда смотришь как эта банда друг за дружку вписываются
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Пять секунд продержался, тупорылый. Живи в спаме, ЗЕдаун
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тупо эпитеты закончились? если видишь тупость, словестный понос в одну строчку будь уверен - это Ылита пишет "Имена заказчиков всем известны", - политики и активисты отреагировали на арест Пашинского - Цензор.НЕТ 7327
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Щось я не бачу ні одного заспамленого.
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саме прикольно буде, коли ці покидьки почнуть свідчити один проти одного і всіх зливати
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я-бы поверил,наверное,этим борцунам за справедливость в отдельно взятом организме,если:
эти парубий,береза,шабунин и соболев так-же топили за бойцов АТО,которых мордой/коленями в снег и на камеру....

а так....очередной раз отсыпали лавэ,и шавки отрабатывают его....
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Напомню ещё телефонный разговор Пашинского (кому надо нагуглят) где он в 2014 рассказыват что будет рулить страной, бо он друг президента, а опоненты настолько тупы что даже воровать не умеют. Это за это говно эти впрягаются?
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