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Все про:экология (1185) Никополь (32)

 Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община

Экологи говорят: на границе двух городов образовались так называемые терракотовые провалы - это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт

Крупнейшим металлургическим предприятием Никополя, что на Днепропетровщине, является ферросплавный завод, который контролируется структурами Игоря Коломойского. Сейчас в городе проживает более 110 000 жителей, из которых фактически в каждой второй семье кто-то борется с онкологией, говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале".

"У нас в городе значительно возросло количество онкобольных. Почти в каждой второй семье есть бабушка или дедушка, тетя или дядя, которые борются с раком. Очень много этого недуга и среди детей", - рассказала А. Машенко, местная жительница.

Отходы ферросплавного завода загрязняют не только Никополь, но и вывозятся в соседний город Покров, говорится в проекте. Экологи говорят: на границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасти - это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт. Уже дальше с пылью, его остатки поднимаются в воздух, и оседают в легких граждан.

"В Покрове взяли грунт, сделали достаточно дорогой анализ и оказалось, что содержание тяжелых металлов в сотни раз превышает норму", - рассказал Руслан, местный активист.

"Это все на здоровье наших детей. Я наблюдаю, что из года в год молодое поколение становится все слабее в физическом здоровье", - отметила Виктория Резун, преподаватель Никопольского медицинского колледжа.

Местные экологи предполагают что аналогичная ситуация с выбросами на всех металлургических предприятиях Игоря Коломойского.

Напомним, аффилированные с его фамилией структуры конролируют около десяти предприятий отрасли. Бизнесмен, говорится в "Особом взгляде", имеет монополию в производстве ферросплавов, где ему принадлежат: Марганецкий горно-обогатительный комбинат; Покровский горно-обогатительный комбинат; "Запорожский завод ферросплавов" и упомянутый выше "Никопольский завод ферросплавов".

Источник: https://censor.net.ua/n3152783
 
 
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Неприкрита джинса.. Друга подібна стаття сьогодні за пару годин..
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Вы все врете (с)...с экологией в Никополе все в порядке))))
Вражеские козни против святого Бени Бабломойского)))
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Днепровские ублюдки мало чем отличаются от донецких.
Те молились на Ахметова, эти молются на Коломойского. И те, и другие - безродный пролетарский скот.
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Звісно джинса. Здоров'я мешканців Нікополя найміцніше в Україні,а труби феросплавного заводу взагалі не димлять.
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"говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале"."

На этом же канале, если не ошибаюсь, показывали фильм про спасителя Украины Нарика, с которым не так давно Коломойский на баскетбол ходил... Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 4146 Когнитивный диссонанс... Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 1916 Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 4146
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Ага. Святого Бєню кривдять. Добре що у нього тисячі ботів на зарплаті, котрі завжди відстоять його честь!
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А деструктивное влияние бениной марионетки с его шутовской кодлой на Украину еще хуже.
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Ихтамнет ? На границе Беларуси с Украиной заметили странную концентрацию военной техники.
Пользователи Сети массово выкладывают фото и видео перемещений военнослужащих и боевой техники в Гомельской области в последние дни. О том, что происходит, стало известно далеко не сразу, сообщает gomel.today.
Первым о скоплениях военных на дорогах и в лесах сообщил Телеграм-канал Nexta. По его сведениям, огромные скопления военной техники были замечены на трассах Осиповичи - Бобруйск и Гомель - Ветка. Также значительное скопление бронемашин и личного состава удалось заснять на железнодорожных станциях в Речице и возле гомельского «Гомсельмаша». А вблизи деревни Антоновка Ветковского района местный лес буквально напичкан бронетехникой - читатели канала насчитали более 50-ти единиц техники.
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Это просто зеля не в курсе. Звоните ему. Он коломойского за людей на кизяк размажет. Влияние НФЗ на экологию Никополя и Покрова - фатальное, - местная община - Цензор.НЕТ 2285
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Та ладно. Но Коломойский же не может Баканову приказать трусить Коломойского.

Поэтому Баканов для Коломойского трусит Арселор Миттал.
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И министр экологии это не видит слуга Коломойского слеп и нем и даже не рыпнеться они все там крепаки Бени
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Украинцы , честно хочу вас спросить , вы когда голосовали за еврея Коломойского и еврея зеленского , вы на что рассчитывали ? Вот скажите , честно .
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