EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  128  9
Все про:закон (2645) Минюст (1439) реформы (3409) Малюська Денис (6)

 Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о планируемых нововведениях, которые облегчат работу сотрудников юридической сферы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - заявил Денис Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, - глава Минздрава Скалецкая

Также он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти: "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений".

В связи с этим Денис Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил руководитель Минюста.

Также читайте: "Выбранный курс менять не собираюсь", - новый глава Нацполиции Клименко

Источник: https://censor.net.ua/n3152780
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да мы и так тут охереваем каждый день!)))
Теперь хоть будем понимать...))))
 показать весь комментарий
 
 
Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину-малюське
...
fixed
 показать весь комментарий
 
ну раз Малюська сказал, то нормам быть!)
 показать весь комментарий
 
Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину

Спасибо, дорогой. А когда в украине начнут исполняться законы ещё не слышно?
 показать весь комментарий
 
Давно пора, бо без візи юристів жодного документу із ЦОВВа не виходить.
Усі керівники перестраховуються.
 показать весь комментарий
 
з такою "творчістю", що зек творить з Україною, пересічному громадянину його нормотворчість не знадобиться
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх