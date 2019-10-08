 Украина будет перенимать нормотворчество Великобритании, - министр юстиции Малюська

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - заявил Денис Малюська.

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Также он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти: "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений".

В связи с этим Денис Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил руководитель Минюста.

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