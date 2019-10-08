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 Украина будет перенимать нормотворчество Великобритании, - министр юстиции Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о планируемых нововведениях, которые облегчат работу сотрудников юридической сферы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - заявил Денис Малюська.

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Также он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти: "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений".

В связи с этим Денис Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.

"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил руководитель Минюста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152780
 
 
 Топ комментарии
 
Да мы и так тут охереваем каждый день!)))
Теперь хоть будем понимать...))))
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73% рядовых граждан не будет понятно никогда по двум причинам.
1. Они просто тупые.
2. Им насрать на все, кроме своего желудка.

Ибо они жЫвотные типа кацапов.
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судів вистачає , правосуддя відсутнє .
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В этой новости следует обратить внимание на слово "ВЕЛИКОБРИТАНИЯ".

Хотя, по большому счёту, кому это интересно, если никто не отреагировал на состав ГРМЕ по отбору судей Высшего антикоррупционного суда, руководителем которой и половину состава которой были (и есть) судьи, рассматривавшие дела по британскому (коммерческому, торговому, адмиралтейскому) праву.
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Новые стандарты зеленого законотворчества

Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину, - Малюська - Цензор.НЕТ 7686
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Да мы и так тут охереваем каждый день!)))
Теперь хоть будем понимать...))))
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Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину-малюське
...
fixed
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ну раз Малюська сказал, то нормам быть!)
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Украина перейдет на новые стандарты нормотворчества, чтобы законодательство стало понятнее рядовому гражданину

Спасибо, дорогой. А когда в украине начнут исполняться законы ещё не слышно?
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Давно пора, бо без візи юристів жодного документу із ЦОВВа не виходить.
Усі керівники перестраховуються.
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з такою "творчістю", що зек творить з Україною, пересічному громадянину його нормотворчість не знадобиться
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Я росла, немного, в не большом городе Аккермане, и там, как и везде наверно, была школа десятая-для туго догоняющих... и мы, дети, с них смеялись, даже слишком, иногда... дети очень жестокие. В, общем, сейчас пол Украины как будто та школа для недоразвитых, но теперь все по взрослому... и мы не просто сорвем шапку с вас и будем смотреть как вы плачите(стыдно за это до сих пор...), теперь за Украину будем бить
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покайся ще , як ти знущалась з беззахисних.І вивчи мову , хоч твою , окупаційну .
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С беззахисных? Да у меня такой костя, как ты, только миша, жил на втором этаже, и бил свою бабушку битой... Так что тебе в утиль..)
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в донецке в 90-х только каждая шестая школа могла освоить программу из-за вот такого шахтерского наследия... дэнги-водка-секс-неполноценные
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73% рядовых граждан не будет понятно никогда по двум причинам.
1. Они просто тупые.
2. Им насрать на все, кроме своего желудка.

Ибо они жЫвотные типа кацапов.
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Мне уже понятно, что выиграть у кацапов -стать тоже животными и всю эту зерыгомразь, мы же знаем кто вокруг нас зебил, пустить вперед -мы не можем себе позволить больше быть благородными...
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Новые стандарты чтобы было понятнее?! Это как? На МАТЕРШИНКУ перейдете?! Зе-фаны иного языка не понимают!!!
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Если законы не понятны зачем они нужны.Это чтоб никто правил движения не мог понять,а
система ходила между потерпевшими и назначала виновных. Бред.Это родители наказывают дитину а она не понимает за что.Шаманизм и воля духов получается для аборигенов.
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Мля...они еще над Омеляном ржали Україна перейде на нові стандарти нормотворчості, щоб законодавство стало зрозумілішим пересічному громадянину, - Малюська - Цензор.НЕТ 4927 Гиперлуп сейчас строят все органы исполнительной и зеконодательной власти. И опять манипуляция рачьем происходит...постоянные вбросы какой-то чуши и полное умолчание про основные проблемы.
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Комиксы будут выпускать? Разберитесь сначала, а они хотят эти законы читать?
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этим понравилось кнопки нажимать...
чем чаще и больше новых законов - там меньше в них люди разбираются, и тем больше беззакония... доломают все, что досталось
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