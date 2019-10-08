 Украина будет перенимать нормотворчество Великобритании, - министр юстиции Малюська

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы вносим на рассмотрение Кабинета министров решение о том, что Минюст больше не будет осуществлять проверок состояния систематизации законодательства и состояния выполнения правовой работы. Также мы больше не будем давать заключения на кадровые назначения руководителей юридических служб. Это все уйдет в прошлое", - заявил Денис Малюська.
Также он отметил, что Министерство юстиции вместе с Кабинетом министров планирует переработать нормотворческую функцию органов власти: "Законодательство должно идти в направлении большей понятности для рядового гражданина. Мы перейдем к новым стандартам нормотворчества, которые работают в таких странах, как, например, Великобритания. Этот переход будет постепенным, чтобы обеспечить системность изменений".
В связи с этим Денис Малюська подчеркнул необходимость создания профессионального сообщества юристов государственных служащих и юристов юридических служб.
"Это нужно в том числе для того, чтобы статус юриста на государственной службе был высоким, такой юрист имел хорошую репутацию и конкурентную заработную плату. Юристы - ключевые лица органов власти, поэтому важно, чтобы их влияние и значение подкреплялись целью работы, которая заключается между прочим в том, чтобы делать документы понятными людям", - отметил руководитель Минюста.
Хотя, по большому счёту, кому это интересно, если никто не отреагировал на состав ГРМЕ по отбору судей Высшего антикоррупционного суда, руководителем которой и половину состава которой были (и есть) судьи, рассматривавшие дела по британскому (коммерческому, торговому, адмиралтейскому) праву.
Теперь хоть будем понимать...))))
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fixed
Спасибо, дорогой. А когда в украине начнут исполняться законы ещё не слышно?
Усі керівники перестраховуються.
1. Они просто тупые.
2. Им насрать на все, кроме своего желудка.
Ибо они жЫвотные типа кацапов.
система ходила между потерпевшими и назначала виновных. Бред.Это родители наказывают дитину а она не понимает за что.Шаманизм и воля духов получается для аборигенов.
чем чаще и больше новых законов - там меньше в них люди разбираются, и тем больше беззакония... доломают все, что досталось