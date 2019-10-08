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 Политика Украины
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Все про:назначение (1496) СБУ (13902) Бутусов Юрий (1861) Шабунин (114) Матковский (1)

 "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов

Полковник Службы безопасности Украины Роман Матковский назначен первым заместителем департамента защиты национальной государственности СБУ.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он называет это назначение "суперскандалом".

"Полковник Роман Матковский был уволен из СБУ за провал провокации под домом Vitaliy Shabunin, - напоминает Бутусов, - 9 апреля 2017 года СБУ организовала якобы акцию протеста возмущенных граждан под домом Шабунина. То есть СБУ имитировала гражданское общество и возмущение Шабуниным с помощью своей агентуры. Люди с плакатами вышли под дом. Полковник Матковский руководил непосредственно операцией и организовал для пущего эффекта видеосъемку с воздуха. Но каким же бездарным оперативником оказался Роман. Он пригласил снять видео с квадрокоптера на секретной операции настоящего общественного активиста, участника "Автомайдана"! Который тотчас предал гласности эту глупую провокацию. Чудовищный позор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство СБУ скрывает декларации с целью избежания наказания за ложь в них, - Шабунин

Как пишет Бутусов, результаты этого позора таковы: 

1. СБУ показало всему миру, насколько государство боится и ненавидит Шабунина, очень сильно добавив тем самым ему авторитета и влияния, то есть добились прямо противоположных целей.

2. Руководство СБУ показало, что угрозу национальной государственности видит в общественных антикоррупционных организациях, которые финансируются странами Евросоюза и США.

3. Действия полковника Матковского, которые расшифровали все дело, показали, насколько недалекие и некомпетентные люди защищают национальную государственность. Дискредитация Шабунина была исполнена как в детской самодеятельности. И делали это взрослые люди в погонах, с зарплатами, на ответственных постах. Этот провал стал черным пятном и на шефе СБУ Василии Грицаке.

Бутусов напоминает, что экс-глава СБУ Грицак уволил Матковского в 2017 году. Не только потому, что этого требовала общественность, но и потому, что он продемонстрировал профнепригодность.

"Биография Матковского есть в интернете, и не знать об этих приключениях Иван Баканов не мог. И тем не менее, назначил полковника на ВЫШЕСТОЯЩУЮ должность. То есть парадокс - при Зеленском Матковский сделал более крутую карьеру, взлетел наверх!", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" была одним из ключевых партнеров антикоррупционных организаций в этом парламенте, - Шабунин

Также он делает некоторые выводы:

1. Протесты и критика гражданского общества снова стали важной проблемой для СБУ, и теперь для решения этой проблемы нужен проверенный "специалист".

2. Национальная государственность под угрозой, коль скоро продвижение по службе получают провалившиеся по службе сотрудники.

3. В системе принятия кадровых решений главой СБУ есть серьезные проблемы, ему подсовывают на назначения скандальных деятелей и не предостерегают от репутационных рисков.

4. "Старые кадры" легко и быстро перекрашивают в "новые лица", если это кому-нибудь нужно.

Источник: https://censor.net.ua/n3152776
 
   
 Топ комментарии
 
Дураки они всегда нужны, как без них? Главное преданный.
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Ну, провалил, и шо? А может он по маме правильный..
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Юрий, именно потому, что он продемонстрировал профнепригодность, он и должен работать в симуклярных (бутафорных) органах Зебени!
А Вы просто не поняли....
Это же просто театр, цирк, "слуга народу"Источник: https://censor.net.ua/n3152776
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Ну, провалил, и шо? А может он по маме правильный..
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Дураки они всегда нужны, как без них? Главное преданный.
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Что Шабунин, что это тело - оба редкостные козлы. А этот "настоящий полковник" еще и кому-то брат\кум\сват\друг (нужное подчеркнуть).
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назначили очередное гомно и власть стает гомном
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так аби не барига, віришило 73% уставшіх довпо...бів і вибрало супер чесного прахвесіонала! хуже ж то нє будєт
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Зе команда собирает весь кадровый мусор главное чтоб преданные партии СН были да далеко зашли деградация на лицо
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Юрий, именно потому, что он продемонстрировал профнепригодность, он и должен работать в симуклярных (бутафорных) органах Зебени!
А Вы просто не поняли....
Это же просто театр, цирк, "слуга народу"Источник: https://censor.net.ua/n3152776
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Явна заказуха!
Ганьба Цензору! "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8835
Шабунін злодій і корупціонер. Розвкрав гроші на програмне забезпечення Е-декларування.
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Не исключено. Но речь в общем о Матковском. Кто он?
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Говорят, хуже ведь не будет, правда? Или уже не говорят?
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Да, есть и у меня такое мнение. Но поглядим...
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Есть смысл думать о своих "гляделках". Думай.
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Зампрєди нові, начальник УРОС новий, а гівно старе.
Як так?
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Та я взагалі не побачив ще жодного адекватного призначення від того 95 кварталу
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та да...квадракоптеры надо уметь еще запускать!!!)
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А о чем речь, если в стране 73 % лохов ? Кто будет управлять лохами , если не такие «профессионалы» ? К сожалению надо признать , украинское общество деградировало ниже плинтуса
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От гады, что творят ,не могли Бутусова назначить "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7661ну полный блин беспредел ..
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Да вы-зелеботы не умнее матковского,как я погляжу.
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Очередные патриотические достижения прокацапского быдла
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Зеленый трэш всё набирает обороты,мчась к пропасти.
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Как говорил мой командир полка лучше иметь дело с пяным профессионалом,чем с трезвым идиотом.О кстати а где щас этот борец с корупционерами или уже всех модернизировали-реформировали ой еще один в Раде был в окулярах Сырожей звали
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