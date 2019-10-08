 "Специалист по Шабунину", полковник СБУ Матковский, бездарно проваливший операцию, назначен на высокую должность, - Бутусов

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он называет это назначение "суперскандалом".

"Полковник Роман Матковский был уволен из СБУ за провал провокации под домом Vitaliy Shabunin, - напоминает Бутусов, - 9 апреля 2017 года СБУ организовала якобы акцию протеста возмущенных граждан под домом Шабунина. То есть СБУ имитировала гражданское общество и возмущение Шабуниным с помощью своей агентуры. Люди с плакатами вышли под дом. Полковник Матковский руководил непосредственно операцией и организовал для пущего эффекта видеосъемку с воздуха. Но каким же бездарным оперативником оказался Роман. Он пригласил снять видео с квадрокоптера на секретной операции настоящего общественного активиста, участника "Автомайдана"! Который тотчас предал гласности эту глупую провокацию. Чудовищный позор".

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Как пишет Бутусов, результаты этого позора таковы:

1. СБУ показало всему миру, насколько государство боится и ненавидит Шабунина, очень сильно добавив тем самым ему авторитета и влияния, то есть добились прямо противоположных целей.

2. Руководство СБУ показало, что угрозу национальной государственности видит в общественных антикоррупционных организациях, которые финансируются странами Евросоюза и США.

3. Действия полковника Матковского, которые расшифровали все дело, показали, насколько недалекие и некомпетентные люди защищают национальную государственность. Дискредитация Шабунина была исполнена как в детской самодеятельности. И делали это взрослые люди в погонах, с зарплатами, на ответственных постах. Этот провал стал черным пятном и на шефе СБУ Василии Грицаке.

Бутусов напоминает, что экс-глава СБУ Грицак уволил Матковского в 2017 году. Не только потому, что этого требовала общественность, но и потому, что он продемонстрировал профнепригодность.

"Биография Матковского есть в интернете, и не знать об этих приключениях Иван Баканов не мог. И тем не менее, назначил полковника на ВЫШЕСТОЯЩУЮ должность. То есть парадокс - при Зеленском Матковский сделал более крутую карьеру, взлетел наверх!", - пишет Бутусов.

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Также он делает некоторые выводы:

1. Протесты и критика гражданского общества снова стали важной проблемой для СБУ, и теперь для решения этой проблемы нужен проверенный "специалист".

2. Национальная государственность под угрозой, коль скоро продвижение по службе получают провалившиеся по службе сотрудники.

3. В системе принятия кадровых решений главой СБУ есть серьезные проблемы, ему подсовывают на назначения скандальных деятелей и не предостерегают от репутационных рисков.

4. "Старые кадры" легко и быстро перекрашивают в "новые лица", если это кому-нибудь нужно.