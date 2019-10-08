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 Экс-нардеп Микитась внес 5,5 млн грн залога. Он носит электронный браслет, - САП

За подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшего народного депутата Украины 8-го созыва (группа "Воля народа") Максима Микитася внесен залог в размере 5,5 млн грн.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), передает Цензор.НЕТ.

"Да, вчера был внесен залог. Сейчас он носит электронный браслет", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября сообщили Микитасю о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест. В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3152774
 
 
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Нормальная арифметика. Сп"здил 80, отдал 5 и выходи.
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я так полагаю, там служивые мутили... микитасю не один хрен кому их продать???, из центра выменяли на отшиб с увеличением метров... там ввшную управу трусить надо..мутаки еще те...
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...Я слышал, дать за это могут десять,
Так дайте восемь, чтобы дали два... (с)
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