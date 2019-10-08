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 Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Видео 5 канал

"В публичной плоскости звучат идеи по поводу "зрада, зрада". Что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это не правда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - заявил премьер.

Гончарук отметил, что в процентном соотношении, этот показатель сохранится на уровне 5,4% от ВВП.

"Поэтому пропорционально они не уменшатся. В реальных цифрах расходы на оборону увеличатся до 136,6 млрд", - отметил Гончарук.

По словам Гончарука, расходы на оборону в прошлом году составляли 101,7 млрд грн.

"Эта позиция очень четко оговорена с президентом. Поэтому и офис президента, и Совет национальной безопасности и обороны, и правительство, безусловно не собираются уменьшать расходы на оборону, пока Украина находится по влиянием агрессии извне", - подытожил премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152771
 
   
 Топ комментарии
 
Пишуть, що Чорновіл щойно перелізла стіну СІЗО і зараз ломає двері камери Пашинського.
Київ вставай!

Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1320
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Зрада!!! Це капітуляція! Всі на соємайдан!!!
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петру олексійовичу погрожуєш , зескотина ?!
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Минимум 28 лярдов., заложенных в неконтролируемый общак, т.е. в аппарат СНБО.
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И опять слив Украины.... ****... Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушатки сильно хоЦЦа... Ну пожа-а-а-алуйста...
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верните нам Клоуна,пуст к людям выйдет...где он?
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Пишуть, що Чорновіл щойно перелізла стіну СІЗО і зараз ломає двері камери Пашинського.
Київ вставай!

Расходы на оборону в следующем году будут увеличены до 136,6 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1320
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очень надеюсь,что в следующем году мы вас уже не будем наблюдать во власти,предатели.
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Так уже и не наблюдаем предателей,погнали их,ссаными тряпками
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Чашка....самокат.....Это что.? Хорошо сказал политолог.........Подставка лля бумаги и заточка карандашей!!!!!!!
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Сейчас порохоскот взвоет,что это только благодаря Мародеру такое возможно
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лише сивоносий "гетьман" міг "підняти" армію , всі інші , хто турбується про українську армію - провокатори і зрадники !
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Вы О?????????????? Окуели!!!!!!!!!!!!!!! ***.....................Куй вам а не хз-емллю!
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Где взять лицензию на отстрел рагулей-ЗЕбобиков?
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нигде, отстреливай так. не поймают, считай по лицензии.
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більярдними кулями стрілятимеш із власного тіла - я вже боюсь !
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На Малой Арнаутской выдают,но только для порохоботов
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Зрада!!! Це капітуляція! Всі на соємайдан!!!
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Коли почнеться Майдан- сєпари та риги кров'ю блювати будуть.
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В той день, коли ти брехати та паніку розводити перестанеш, планета Земля зійде зі своєї небесної траекторії.
Тобто ніколи.
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Добре що у тебе реванш регіоналів та здача національних інтересів України викликає ейфорію.
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*** .......в 90-ыы **** ******.....................................................................
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Статьи увеличения расходов в студию! Вы снайперских комплексов для морпехов купите или светошумовых гранат в рашке для авакова закажете?
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Та вы шо))))))) ваше нае со всех сторон оставило зебобе 15% зебилов...
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А межгалактический шахматный турнир не планируется?
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Увеличат также как зарплату учителям - мы тебе верим!
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В нормальных странах расходы на оборонку 2% от бютжета
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за відсутності війни , під час війни , звісно , збільшується.
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Реально то. Все все прекрасно пишущие...........................Это же просто ЧУЧЕЛО!
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"Нет никого опаснее, чем тот дурак, который изображает из себя умного."Гете
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и учитывая 70% откат......
опять Народ через Волонтеров покроют разницу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
премийер,иди броди млядь
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"... Витрати на оборону наступного року буде збільшено ..."
===
На чию оборону? БлаЗЄсково?
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Деньги заложены в бюджет с учетом кредитов от МВФ...??? Как кричал Голоборотько -МВФ - на фиг!!! Зина, где деньги возьмёте?
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