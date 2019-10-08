 Стокгольмский арбитраж 9 октября рассмотрит апелляцию в деле "Нафтогаз против Газпрома"

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати". Из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" $80 млрд", - сообщил Витренко.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов. В то же время, по данным главного коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, сумма требований может быть снижена при выполнении "Газпромом" некоторых условий.