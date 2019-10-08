 Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера"

Как сообщает местное издание Рівне вечірнє, на внеочередную сессию Ривненского областного совета собралось 45 депутатов из 64, что позволяет принимать любые решения, передает Цензор.НЕТ.
По данным UA:Рівне, поддержали решение об обращении к президенту все 45 депутатов, присутствующих в зале.
Издание напоминает, что первая попытка рассмотреть этот вопрос в облсовете была в четверг, но тогда не удалось собрать кворум. Аналогичное обращение Ривненский городской совет принял в пятницу, 4 октября.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
Какие вы дибилы русоСобаки. Мало вас Сталин гноил в ГУЛАГе. Ну это поправимо...
А сколько этих "наших жителей лугандоцев" как тараканов разползлось по Украине
Зеля идет на рекорд.
Хотя нет, казнокрадьі естественно перекрасятся.
Белое - это черное. Черное - это белое. Правда - это ложь.
Те, кто против капитуляции - предатели.
Те, кто отдал Украину даром Коломойскому и его ватным ублюдкам - патриоты.
И еще мне говорят, что нельзя Майдан т.к. Россия им воспользуется!!! Успокойтесь!! Это не 2014й!!! Армия подготовлена. вооружена. мотивирована и многочисленна!!! Россияне 100 раз подумают!!! Жертвы пойдут с обеих сторон на десятки тысяч!!! И это минимум!!! А в этих условиях власть Путлера рухнет!!! Там тоже не собираются в гроб ложиться из-за Ху№ла!!! И вся к нему лояльность рухнет!!!