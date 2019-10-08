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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3166) облсовет (385) Ривненщина (715) Формула Штайнмайера (91)

 Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера"

В Ривном прошла внеочередная сессия областного совета. Ее собрали, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому по недопущению реализации "формулы Штайнмайера".

Как сообщает местное издание Рівне вечірнє, на внеочередную сессию Ривненского областного совета собралось 45 депутатов из 64, что позволяет принимать любые решения, передает Цензор.НЕТ.

По данным UA:Рівне, поддержали решение об обращении к президенту все 45 депутатов, присутствующих в зале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине

Издание напоминает, что первая попытка рассмотреть этот вопрос в облсовете была в четверг, но тогда не удалось собрать кворум. Аналогичное обращение Ривненский городской совет принял в пятницу, 4 октября.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3152768
 
   
 Топ комментарии
 
вони хворі на дупу, вона в них замість голови. що в них замість мізків я думаю ти і так знаєш.
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То не «зебіли», а кацапи , котрі топлять за них на Цензорі.
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Порошенко официально объявил федерализацию Украины выдав своим политическим банкротам в местных советах право решать внешнеполитические вопросы?
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вони хворі на дупу, вона в них замість голови. що в них замість мізків я думаю ти і так знаєш.
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То не «зебіли», а кацапи , котрі топлять за них на Цензорі.
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ага, теперь все облсоветы перестанут подчиняться зе-лупе, далее импичмент монике, суд и виселица.
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Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1899 ВЗ-12 ВЗ-12 - расеская кацаПсина, иди лучше чмокни своего сЦаря путина-*****.... Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7328
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Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4517
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На вашу думку це право належить тупим зєлєпузікам у ВР, що ЗЄ позбирав в європідворотнях?
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..так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...
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Ihor Voda - ".так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...".

А сколько этих "наших жителей лугандоцев" как тараканов разползлось по Украине
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Прикольно! А ОНИ её видели, читали......... и побоюсь слова думали ?
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Женя Какашніков, скільки за комент в кацапській конторі?
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Главное на кресле посидеть и умное лицо показать .
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А блаЗЄнскій бачив/читав? Ні? Ото ж бо й воно, кацапчику.
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Пишіть вже як є: блок ПЕС Рівненської облради виконав наказ сивочолого гетьмана по роздмухуванні зради заради спасіння сраки того самого сивочолого гетьмана.
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Що ти там виконуєш мені не цікаво.
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Тебе від цього плющить? А ліки ти чому перестав приймати, що тобі на це скаже твій психіатр?
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ніхто прктично не знає що воно за Г, але всі так активно до піни про це спорять
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Все всё знают. Формула швайнмеера, которую подпизсал Зе - это капитуляция перед кремлем.
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а ваЗЕлінові підуть спостерігати за "виборами" на донбасі яких вони так прагнуть, чи будуть далі диван чпокати?
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По набирают обезьян Сами дупля не разберут в этой формуле а туда же )) Типа кто громче кричит тот и патриот Депутаты Ривненского облсовета проголосовали против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8056 а сами бюджет пилят
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Ну иди сожги кремль с ******, закончиш войну бьісто на радость миллионам.
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Прекрасно работало. Минские, это оружие. Которое Порох использовал против русни. Тыкал русню мордой в невыполнение минских, после чего европе приходилось продлевать санкции. А зеля - баран, использовал минские против себя. Поскольку тупой идиот.
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Ну что, зеля? Может, еще раз в фонтане скупнешься? А может, скупать принудительно?
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Насколько помню города на 3й год начали Овощу будку шатать
Зеля идет на рекорд.
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Формула тут непричем, казнокрады боятся досрочных местных выборов.
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Ну зеленьім на местньіх уже ничего не светит.
Хотя нет, казнокрадьі естественно перекрасятся.
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перед президентским ты говоорил тоже самое
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Говорить с людьми надо а не в турборежиме землю китайцам продовать.
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..так и появляются потом разные лугандоно-даунские республики...
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А нечего было подписывать бумажки кремлевские не проведя консультации с представителями украинской власти. У Зели всё через опу. Сначала подписал хрен знает что, а потом начал проводить консультации.
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Клімкін 8.06.2018-го в інтерв'ю 5-му каналу: формула Штайнмайера має бути частиною процесу повернення України на Донбас.
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Облсоветы и райсоветы - последний оплот обороны шоколадных свинарчуков. Скоро выборы в Советы и все изменится. ЦИК уже сформирован, работа кипит.
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Тада.

Белое - это черное. Черное - это белое. Правда - это ложь.

Те, кто против капитуляции - предатели.
Те, кто отдал Украину даром Коломойскому и его ватным ублюдкам - патриоты.
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Смею напомнить. что именно так начинался Майдан!!! Именно с демашей обл Рад Запада и Центра!!! Так вот сейчас все развивается быстрее!! Если кто не увидел!!! Демарши идут и от обл советов Юга!!!! Мне говорили еще месяц назад , что Майдан не возможен!!! А я как и 2013г после погрома РОВД Врадиевке сказал, что будет бунт!! А мне говорили, что я нагнетаю и ни чего не будет!!!! История показала по другому!!! А у меня дежавю!!! Все как в 2013м году!!! Осталось нажать на спусковой крючок и начнется Майдан!!!
И еще мне говорят, что нельзя Майдан т.к. Россия им воспользуется!!! Успокойтесь!! Это не 2014й!!! Армия подготовлена. вооружена. мотивирована и многочисленна!!! Россияне 100 раз подумают!!! Жертвы пойдут с обеих сторон на десятки тысяч!!! И это минимум!!! А в этих условиях власть Путлера рухнет!!! Там тоже не собираются в гроб ложиться из-за Ху№ла!!! И вся к нему лояльность рухнет!!!
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Теж бачу що повторюється 13 рік. Тільки зараз все буде набагато швидше. Зебаран так і не зрозумів, що люди змінилися.
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а где были наши пресловутые депутаты, когда наши войска под дебальцево в котел взяли и принудили к Минску..где были все эти люди????
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А убить этого мелкого зеленого гаденыша не проще, чем всю эту пену гонять?
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ой, як збудилося Зєлєногнійне лайно....аж пропарашинські сервера закіпають...Геть з України, цмоктуни **********! А Рівненьщині і громадянам(нє насєлєнію!!!)- респект і повага за громанянську позицію та любов до Богом даної землі!!!
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