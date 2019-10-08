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 Инструкторы Школы военных водолазов из Портсмута в Бердянске обучают украинских воинов борьбе с минными заграждениями, - ВМФ Великобритании

Отряд британских водолазов провел обучение украинских военных методам борьбы с минными заграждениями в Азовском море, проинформировал во вторник Королевский ВМФ Соединенного Королевства.

"Инструкторы Школы военных водолазов... из Портсмута прибыли в восточноукраинский город Бердянск, на побережье Азовского моря, для проведения занятий по способам противоминной борьбы, - говорится в сообщении. - Небольшой британский отряд поделился различным опытом, начиная от подготовки снаряжения для подводного плавания до практических занятий по разминированию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в сообщении указывается, что "Украина стоит перед лицом реальной угрозы постановки Россией морских мин вдоль ее берегов".

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В ВМФ Британии считают, что проведенные занятия позволят украинским военным передать опыт и подготовить других военнослужащих в этой важной сфере.

"Мы надеемся, что это в какой-то мере поможет подготовить их водолазов с тем, чтобы они могли защитить свои берега", - отметили в британском флоте.

Подготовительные курсы британских водолазов являются частью продолжающихся международных усилий по поддержке Украины, указал ВМФ Соединенного Королевства, напомнив, что в июне нынешнего британские инструкторы уже проводили курсы подготовки украинских военных моряков в Николаеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3152766
 
   
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У соевых когнитивный диссонанс случится сейчас. А новость хорошая.
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И это хорошо! Междкнародноое сотрудничество с возможной агрессией терроризма!
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Уважаю англичан и американцев. Это форпост демократии и здравой логики.
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Их психология и менталитет,наилучший на планете. Об этом свидетельствуют их технические и экономические успехи.
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итальянцы тоже красавы в этих делах-ватные жопы горят от одного названия "новороссийск"
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Це добре. Той хто вміє знімати міни, зможе їх і встановлювати.
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