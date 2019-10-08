EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  810  29
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6467) минские соглашения (2666) Винников Александер (22) Формула Штайнмайера (91)

 Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине

В представительстве НАТО в Украине поддерживают усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера".

Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - заявил председатель Представительства НАТО в Украине.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с главой НАТО Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. ФОТО

"Мы поддерживаем все усилия, которые направленны на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил Винников.

Источник: https://censor.net.ua/n3152765
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тобто тих самих "мінських соглашеній" написаних Петром? Та це ж капітуляція!
Всі на соємайдан!!!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы отойдут за Дебальево и Углегорск? Помечтай.
 показать весь комментарий
 
 
По Минску - до своей границы с Украиной. Разве мы не этого хотим?
 показать весь комментарий
 
Капитуляция это одностороннее соблюдение и снятие ответсвенности с кацапов, а Минск двухсторонние обязательства если что.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
 показать весь комментарий
 
 
"НАТЄ - нєт"? Шановний Петро Олексійович та його політичная сила теж так вважають?
 показать весь комментарий
 
 
народ украины против. зеленский должен сказать как путин говорил что народ россии не восприймет возврат крыма украине... народ украины невосприймет здачу нашых интиресов и точка
 показать весь комментарий
 
 
А это уже серьезно! Такого при Пете не было - к чему бы все это?
 показать весь комментарий
 
"единственный путь к политическому урегулированию" - для рф да. и к "глубокому удовлетворению" х#йла. а война начнется сначала, как в 2014.
 показать весь комментарий
 
 
Они приветствуют одностороннее отступление Украины?

Значит на позеленевшую Малоросию уже махнули рукой и хотят побыстрее закрыть украинский вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
Оужосссс!!!!! НАТО в сговоре!!!! ВЕЛИКА ЗРАДА!!!

И на арену выходит Пётр Ляксеич: - Это я подписал Минские Соглашения! Э то я придумал....да чего уж там - ЭТО Я ШТАЙНМАЙЕР!!!!! Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633 Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633 Согласование "формулы Штайнмайера" может привести к полной имплементации Минских соглашений, - Представительство НАТО в Украине - Цензор.НЕТ 3633
 показать весь комментарий
 
 
Наш шановний Петро Олексійович Черчилль - Штайнмайренко.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы,НАТО это тоже консерва кремля ? ))
 показать весь комментарий
 
 
ЛуГАНДОНец! Не поражай изобретательностью, а оставляй вопрос открытым! Узгодження "формули Штайнмаєра" може привести до повної імплементації мінських угод, - Представництво НАТО в Україні - Цензор.НЕТ 5585
 показать весь комментарий
 
 
Вместе с США, Великобританией, Германией и Францией. Все агенты Кремля. Все предали Петю!
 показать весь комментарий
 
Что это было? Длинная волосатая рука кремля до НАТО добралась? Капец!
 показать весь комментарий
 
 
на фото харя "известной" национальности ... гидота
 показать весь комментарий
 
Ну вот после выступления Лукашенко и НАТО начало пошевеливаться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх