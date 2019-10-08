 Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Об этом Воронченко сказал Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.
"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.
На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.
"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.
Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать. Это была специально организованная путинцами провокация для обострения ситуации, для запугивания Украины и для захвата заложников на обмен.
щоб воювати треба добре оцінювати розтановку сил, а не розпоряджтись чужими життями.
Втім, на нього, в першу чергу, мають відповідати зебіл-клован і Пристайко!
Ну, это, как сам воронченко в своё время, когда кацапы давили эти три лодки, всем объявил, что мы готовы к любому развитию ситуации.
это был просто ВОЗВРАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
а зеля подарил пукину всяких цемахов ))))))))))))))
зебилы, ваш тсарь опять пошутил над вами ))))))))))))))