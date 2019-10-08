 Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Об этом Воронченко сказал Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

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"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.

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Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.