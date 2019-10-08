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 Политика Украины
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 Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Игорь Воронченко заявляет, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

Об этом Воронченко сказал Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ после возврата 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли.

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"Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - подчеркнул Воронченко.

На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии для суда.

"Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?" - заявил он.

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Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины отправило России запрос о возврате кораблей, но пока не получило ответ.

Источник: https://censor.net.ua/n3152761
 
 
 Топ комментарии
 
зюзя про ті кораблі навіть і не заїкнувсь
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
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Какая нах росея ,нет никакой росеи ,есть кацапский хуйлобад !!! Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8982
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Какая неожиданность, ой-ой-ой, может передумают еще? Мало вам 350 лет унижений, голодоморов и ГУЛАГов? Крыма, Иловайска с Дебальцево? Что за люди, что вы от них ждете? Кругом кретины...
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зюзя про ті кораблі навіть і не заїкнувсь
вони йому не потрібні
а би хмуйло не образилось
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Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
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Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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Какая нах росея ,нет никакой росеи ,есть кацапский ******** !!!
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а ЗелеБень и забыли давно про корабли суды...им не до этого надо сообщение с братушками налаживать и формулы подмахивать
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с вати на г+г хавають, не турбуйте нарід
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Та какие там корабли... У него сейчас бизнес на крови в самом разгаре. Продал кремлю два украинских населенных пункта, а бизнес срывается.
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а нефиг эти небоеспособные корыта было посылать на верную смерть. сенсации захотелось?
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Не надоело повторять эту брехню по пригожинским методичкам?
До того аналогичным образом проходили украинские корабли по нормальной процедуре, их российские пограничники не пытались задерживать. Это была специально организованная путинцами провокация для обострения ситуации, для запугивания Украины и для захвата заложников на обмен.
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Обижаешь Деда, он и честь чистокровный ольгинский бот под прокси. Кто, как не он,тогда будет здесь пригожинские мессенджи озвучивать?
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андрюша, а ты чем так издалыку воюеш? мож возвернись, подпиши контракт и на передовую?
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флажек ничего не значит, сам поменял а все там же
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схера ли их посылали "на верную смерть"? проход от Одессы в Мариуполь это верная смерть? ничего, что наши суда там проходят по многу раз за день? и за пару месяцев до тех событий по нашему Керченскому проливу успешно прошли суда ВМСУ - корабль управления Донбасс и буксир Корец, которые были там же встречены и сопровождены нашими бронекатерами? а тут вдруг очередной переход стал посылом на верную смерть??? это что за бред вообще? и если это была верная смерть, то кто умер, кроме спасательного плотика??
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тебя пи*ора спросить забыли. пиз*уй в омбабве. там твое мнение важно
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дед я тебе поважаю але ти зараз неправий, кацаби якесь корито в піні з рил таранили в істериці а тиза наших так негарно, тим більш що вони готувались до гіршого
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не треба було посилати хлопцыв на провокацію. я нічого погного не мю проти хлопців. пеця знав, як поведуть себе кацаапи. але йому требаа був піар. хай би туди на цих баржах сина свого послав.
щоб воювати треба добре оцінювати розтановку сил, а не розпоряджтись чужими життями.
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допускали а не знали, їх треба техніку перекинути а не просрати її
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Россия их изучает, разобрали до винтика, не успели собрать.
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Какая неожиданность, ой-ой-ой, может передумают еще? Мало вам 350 лет унижений, голодоморов и ГУЛАГов? Крыма, Иловайска с Дебальцево? Что за люди, что вы от них ждете? Кругом кретины...
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А что будет? Как всегда ничего! Типа Цемах мог доложить инфу которую еврики не знают? Ни у кого нет политической воли давить террориста № 1... Печально, что и у нашей влады ее нет!
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Зебубочка з ними домовиться, він неперевершений майстер переговорів!
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а официально Украина после 7 сентября сообщала Международному трибуналу, что укр. суда не возвращены?
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во! Головне питання! Яке Воронченко не висвітлив!
Втім, на нього, в першу чергу, мають відповідати зебіл-клован і Пристайко!
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Так зебил и так все похерил , главное не стрелять.
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Воронченко это тому же суду сообщил, или нам? А то мы и так в курсе, что кацапы брехуны...
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не отвлекаемся на мелочи и начинаем отвод войск с Кемской волости Украины!!! Царь приказал!!!
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Где и откуда этот трус придумал эти заявления?
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раша она такая обманчивая,як петруся
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в першу чергу, перші брехуни ви, зебіли. Найіть лаврова з ****** перевершили.
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Ну и дальше сосать палец будете правда с таким новыми деятелями каши не сваришь они все передел страны делять некогда не отвлекайте умников
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Не може такого буть. Як це збрехала,хто,росія? Та це ж неможливо.Вона ніколи не бреше. Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6798
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МЗС только в Россию умеет отправлять запросы , а в суд сообщать не нужно. Наверно Зеркаль ушла.
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Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

Ну, это, как сам воронченко в своё время, когда кацапы давили эти три лодки, всем объявил, что мы готовы к любому развитию ситуации.
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СЕЙЧАС ЗЮЗЯ СКАЖЕТ ЧТО ГЛАВНОЕ МОРЯКОВ ВЕРНУЛИ, А КОРАБЛИКИ ТО ТАКОЕ
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Этавсёлож рассия никада ни врёт, как некатарые гейрапейцы !!! Всё, точка !!!
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некажіть глав-харанту, ато обсереця зі страху!
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А ведь обмен наших заложников на кацапских бандитов состоялся за сутки до введения санкций за невыполнение приговора Морского трибунала. И корабли должны были вернуть также по этому приговору. Но ГЛАВНЫЙ ЗЕБИЛ СТРАНЫ просто подыграл параше и лично *****. Так про какие корабли сейчас речь
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я знову ж, в 3019-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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А порохоскот волал, шо рашка всё отдаст, чтобы не попасть под санкции суда по морскому праву. Типа и моряков забрали зря... Шо, соя, сидели бы наши хлопцы ещё до новых веников..!
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вищось особисто маєте до цих боєвих одиниць, ви проходете на подібних службу чи теж брали учась в збірці суден, яким ви боком подаєте до них ? але скоріш ольгинка просто дрище на пороботів
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Возврат катеров должен осуществляться по международному праву. С компенсацией на ремонт.За моральный ущерб Украине и каждого из моряков. К тому же,пострадавшие имеют право требовать компенсацию на лечение и отдых в местах,где на их взгляд это лечение пройдет с пользой. Это могут быть Карибы или Мальдивы ( ведь недаром парашенко ездил именно туда и каждый из моряков имеет на это право) Срок отдыха и лечения должен соответствовать их сроку заключения и оплачен расией по указанным чекам из домов отдыха или санаториев.
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Требовать компенсации - это право победителей. А в этот раз был обмен на условия РФ. так что требовать они могут только с тех кто послал. Хотя с них самих надо спросить за невыполнение устава ВСУ.
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ну для рашки это нормально..., она произведет фурор, если хотя бы раз скажет правду...
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так не было никакого обмена. )))))))))
это был просто ВОЗВРАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
а зеля подарил пукину всяких цемахов ))))))))))))))
зебилы, ваш тсарь опять пошутил над вами ))))))))))))))
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-- О чём можно говорить когда лютый враг Украины пресс-секретарь - любовница ...резидента капитулянта сепаратистка Мундель выступала на стороне оккупантов !Росія збрехала Міжнародному трибуналу щодо повернення 3 українських військових кораблів, захоплених у Керченській протоці, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7206


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а что будет если мол отдадут и увидят прострелину....?смешной какой то....а что никто не видел из нас по видео многим что там дыра?! да все всё видели давно и много раз фото видео. не отдают просто потому что напёрточники и твари аферисты...вот и всё обьяснение..одним словом мрази...((
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