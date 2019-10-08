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 Политика Украины
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Все про:Гримчак (325) суд (22598)

 Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего замминистра МинВОТ Юрия Гримчака.

Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook жена подозреваемого Юлия Гримчак, передает Цензор.НЕТ.

"Гримчака оставили под стражей", - говорится в сообщении.

Гримчак останется под стражей еще на один месяц. 

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей 01
Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3152759
 
 
 Топ комментарии
 
Жлоб мальдивский зажимает 6 млн грн за подельника, который на эфирах просто рвал жопу за него, как сумасшедший. Все же жадность пети станет легендой.
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Чому петіні прихильники з тутешнього форуму і сам петя не хочуть скинутися на заставу для виходу з під варти потужного і рішучого реформатора?
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Пэтя гросмейстер.Думает на 10 ходов вперед.Если его посадят,а его посадят,то хтож его развлекать там будет
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Жлоб мальдивский зажимает 6 млн грн за подельника, который на эфирах просто рвал жопу за него, как сумасшедший. Все же жадность пети станет легендой.
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Мальдивский даже на митинги ходит в надежде . Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 9967 что дадут 100-200 гривен .
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Чому петіні прихильники з тутешнього форуму і сам петя не хочуть скинутися на заставу для виходу з під варти потужного і рішучого реформатора?
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Пэтя гросмейстер.Думает на 10 ходов вперед.Если его посадят,а его посадят,то хтож его развлекать там будет
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Навіщо скидуватись на цього дивного чоловіка?
Ще в середині 2017 була дана команда "стоп" - Гримчак зробив вигляд, що не почув.
Так хто йому дохтур?
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Чекаємо, коли долар впаде до 8, от тоді і внесемо заставу. В Зекоманді кажуть, вже ось ось Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 3523
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Не Печерский суд, а портновский. Не путайте грешное с праведным
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О как, так портнов рэформував суды?
Соешныри, вы совсем рехнулись😀
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этой гниде там самое место ,пусть тварь там рассказывает сколько жратвы в мусорках . Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей - Цензор.НЕТ 5903
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Якщо на цьому не акцентувати увагу нинішных зебілів, вони повиздихають від дістрофії та гіпотермії. Для них сміттєві баки - це порятунок біологічного підвиду. Завтра займуся благодійністю - викину поламаний люмінєвий складний стілець. Може врятую хоч одну тушку від голодної смерті.
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Ну про тушку не скажу а вот то,что Украину её народ спас от пашинских,гримчаков,парубиёв и порошенков это реально круто .
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Вернутся Янык с Азировым, поцелуешь их в зад...
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Ага, выгляни в окно ,то не они там вернулись ... Печерський райсуд залишив Гримчака під вартою - Цензор.НЕТ 1233
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пока кальсоны мокрые у грымчака, пашинского, свыня на подходе
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І цей суд не такий бо садить свинарник? А який же ви тоді реформували?
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ПРОИЗВОЛ. При ПЭТИ были уважаемыми людми.
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классненько, а то все с важной рожей про патриотиз свиздел, мародер хренов
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Твар ь как и его дружбан ****...........или ошибся. Сидело падло 2 года назад на ТВ эфире и ржало...... как бухое или.......... В Конце передачи уже журналист сказал.....( наших ребят ПОГИБЛО...а вы ржёте 2 часа!!!!!! Оно так и ушло....................
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