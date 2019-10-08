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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Херсонский горсовет поддержал обращение к президенту Владимиру Зеленскому против выполнения "формулы Штайнмайера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Гривна, решение было принято большинством депутатов - 28 проголосовало против "формулы", 6 воздержались.

Депутат от ВО "Свобода" Виталий Урбанский в своем выступлении на внеочередной сессии заявил, что выполнение таких договоренностей Украиной недопустимо и равно акту полной капитуляции перед Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера - это не "зрада" и не победа, это - маразм", - Климкин

В предложенном им обращении есть также требование полного разрыва дипотношений с Российской Федерацией до полной деоккупации территорий, всех тех кто содействовал сепаратистам привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства. На прифронтовых территориях - ввести военное положение и блокаду этих территорий. Заключить соглашения с иностранными государствами США и Великобритания об оказании военной помощи Украине.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152756
 
   
 Топ комментарии
 
Наконец-то и Херсон подтянулся........
Молодцы земляки!
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Певно лише Донецька та Луганська міські ради підтримають цю формулу. А Зєбєні большого і не нада. Колабораст в кровіє.
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Певно лише Донецька та Луганська міські ради підтримають цю формулу. А Зєбєні большого і не нада. Колабораст в кровіє.
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Пока пэтя не даст добро,то филя ни чего поддерживать не будет
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канхвет? ніпайдьот. філя нє дурак.хай два дайотМіськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 801
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Наконец-то и Херсон подтянулся........
Молодцы земляки!
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А мені соромно за своїх. Ганьба.
https://www.zhitomir.info/news_187425.html

Депутатам Житомирської облради не вистачило голосів за звернення проти імплементації «формули Штайнмаєра»

Депутати Житомирської обласної ради не підтримали звернення до керівництва держави щодо недопущення імплементації «формули Штайнмаєра», яка призведе до капітуляції України в російсько-українській війні.

І ще.
Це - новий, зе-голова.
На сесії голова Житомирської ОДА Бунечко виступав за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти

https://www.zhitomir.info/news_187435.html
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голова Житомирської ОДА Бунечко виступив за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти
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Дійсно - ганьба..........😡
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1 зрадьі нет
2 всем верить
3 кто не верит, читайте пункт 1
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Так может лучше выбрать другого президента, чем дожидаться пока этот сдаст Украину, а не писать всякие обращения?
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зелєбоба валодє паабісцял, он нємогєт теперь атказаться...
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Нема ніякого шахєрмахєра,а є мінська зрада підписана Порохлом.
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Да шото не понятно , Филатов молчит , опять нос по ветру
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Mала б бути "Формула України".
Не напишеш, що тобі треба, будеш виконувати те, що треба агресору.
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Херсон завжди був найсвідомійшим на півдні. Респект!
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