 Горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Гривна, решение было принято большинством депутатов - 28 проголосовало против "формулы", 6 воздержались.

Депутат от ВО "Свобода" Виталий Урбанский в своем выступлении на внеочередной сессии заявил, что выполнение таких договоренностей Украиной недопустимо и равно акту полной капитуляции перед Москвой.

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В предложенном им обращении есть также требование полного разрыва дипотношений с Российской Федерацией до полной деоккупации территорий, всех тех кто содействовал сепаратистам привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства. На прифронтовых территориях - ввести военное положение и блокаду этих территорий. Заключить соглашения с иностранными государствами США и Великобритания об оказании военной помощи Украине.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

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