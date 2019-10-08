 Горсовет Херсона поддержал обращение к президенту против "формулы Штайнмайера"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Гривна, решение было принято большинством депутатов - 28 проголосовало против "формулы", 6 воздержались.
Депутат от ВО "Свобода" Виталий Урбанский в своем выступлении на внеочередной сессии заявил, что выполнение таких договоренностей Украиной недопустимо и равно акту полной капитуляции перед Москвой.
В предложенном им обращении есть также требование полного разрыва дипотношений с Российской Федерацией до полной деоккупации территорий, всех тех кто содействовал сепаратистам привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства. На прифронтовых территориях - ввести военное положение и блокаду этих территорий. Заключить соглашения с иностранными государствами США и Великобритания об оказании военной помощи Украине.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
Молодцы земляки!
https://www.zhitomir.info/news_187425.html
Депутатам Житомирської облради не вистачило голосів за звернення проти імплементації «формули Штайнмаєра»
Депутати Житомирської обласної ради не підтримали звернення до керівництва держави щодо недопущення імплементації «формули Штайнмаєра», яка призведе до капітуляції України в російсько-українській війні.
І ще.
Це - новий, зе-голова.
На сесії голова Житомирської ОДА Бунечко виступав за «формулу Штайнмаєра» та нагримав на активістів, які були проти
https://www.zhitomir.info/news_187435.html
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Дійсно - ганьба..........😡
2 всем верить
3 кто не верит, читайте пункт 1
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Зсучені нічого не чують і не бачать
Не напишеш, що тобі треба, будеш виконувати те, що треба агресору.