 Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.
""С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - говорится в сообщении.
По словам Загороднюка, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.
"Были также в Станице Луганской, где еще летом состоялся первый этап разведения. Ситуация в этом районе спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок", - отметил министр.
"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - подытожил Загороднюк.
А до зеленского, никто никуда, ниче не отводил. ВСУ пусть хоть и по чуть-чуть но двигались в перед, санкци усиливалсиь на пользу агрессора. Но пришел капитулян и решил навести мир сдавшись врагу.
А тебе нужно научится не вести себя как цап лахтинский и с под прокси не отвечать на чужие коменты обращаясь ко мне в надежде, что я не увижу. Я все равно перечитываю и увижу твой коммент и провезу тебя по тобой же нагаженому.
Я шо-то не пойму этот тонкий замысел: ну, не стреляли 7 дней и шо? В чём тут гарантия соблюдения всего?
Пристайко звонил Лавров. Предложил разводить войска не смотря на обстрелы. Пристайко обещал изучить вопрос.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
Источник:https://censor.net.ua/p3058977
Пэидиотам теперь шо, методички выбрасывать, у них же прописано, что уже капитулировали
А если украинцы не "проглотят капитуляцию Зеленского" и создастся серьезное сопротивление, то Россия может организовать в Украине вооруженную провокацию, а потом "бежать на спасение братского народа".
"Если создастся серьезное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для "спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента".
Вот эти две карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждет, которую ему выгоднее будет разыграть. Приближается развязка украинской драмы, примерно 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности", - отметил он.
По его словам, Россия по-прежнему продолжает вести огонь для того, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки и принять в свой состав оккупированных территориях.
"Люди будут гибнуть все время, потому что Москва провоцирует, Москва ведет там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было все очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал "ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска", то есть продлится огонь. Это скверный шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Так, Украина не может силой отобрать эти территории во второй в мире по мощи армии, но ее армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию", - сказал Пионтковский.
Он отметил, что замораживание - это неприятное слово, но то, что Украине сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже.
"Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достичь мира и прекращение гибели людей", - добавил политолог.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333263-priblihaetsja_razvjazka_piontkovskij_rasskazal_o_dvuh_stsenarijah_dlja_ukrainy_ot_rossii
...
таке ж брехливе як і гівнокомандувач....
А если сепары подойдут вплотную к новым позициям то в ООН и ОБСЕ выразят обеспокоенность и попросят еще отойти?
Лучше сражу скажи где она находится географически та посередине?
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...