EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  1935  70
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19578) Загороднюк (45) Золотое (30)

 Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк

Подготовка к разведению в районе г. Золотое Луганской области продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ.

""С технической точки зрения подготовка к разведению на этом направлении продолжается довольно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, в Золотом планируют создать координационный центр, который будет способствовать консолидации деятельности представителей местной администрации, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции и других структур и, в случае необходимости, максимально оперативному решению проблемных вопросов.

"Были также в Станице Луганской, где еще летом состоялся первый этап разведения. Ситуация в этом районе спокойная, обстрелов нет, полиция поддерживает общественный порядок", - отметил министр.

"Наши войска на своих позициях ведут наблюдение, сохраняя боеготовность. В случае провокаций или обострение обстановки - готовы действовать адекватно", - подытожил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведение сил возможно только после 7 дней "тишины", - министр обороны Загороднюк. ФОТОрепортаж

Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152748
 
 
 Топ комментарии
 
А я думал - здравый смысл не позволяет...
 показать весь комментарий
 
ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4038

 показать весь комментарий
 
Нет такого понятия отводить войска во время боевых действий.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Страх перед народом їм не дозволяє.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕблюдки, можете сказать ПОЧЕМУ УКРАИНА ДОЛЖНА УБИРАТЬ ВОЙСКА СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ? Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4038

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кондом штопаний , спілкуватись навчись , падло паскудне .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потому что этого хотят большие шишки, больших стран, от которых зависит твое благополучие.
 показать весь комментарий
 
мое благополучие в моих руках. Ок да?
А до зеленского, никто никуда, ниче не отводил. ВСУ пусть хоть и по чуть-чуть но двигались в перед, санкци усиливалсиь на пользу агрессора. Но пришел капитулян и решил навести мир сдавшись врагу.

А тебе нужно научится не вести себя как цап лахтинский и с под прокси не отвечать на чужие коменты обращаясь ко мне в надежде, что я не увижу. Я все равно перечитываю и увижу твой коммент и провезу тебя по тобой же нагаженому.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вообще то на правду не обижаются, что есть то есть - тут не перекрутишь! США, Франция и Германия сказали свое слово - что не так? А благополучие оно ведь как повернется, от сумы и от тюрьмы не отвертишься, а то что от этих стран многое чего зависит так это не секрет.
 показать весь комментарий
 
Почему то при Порошенко они не отворачивались, а при Зеленском сразу отвернулись. С чего бы это ?
 показать весь комментарий
 
Я знаю.Но почему так сильно стесняется этого?😄😄
 показать весь комментарий
 
Дай бог, щоб сєпари стріляли в Золотому ще два місяці. І тоді хлопці із Кропивницького загону поліції( доречі пєдікам і підорам, всі відвоювали в АТО у складі ЗСУ) повернуться до дому. А бути мішенями для снайперок калібру 12, 7 , їм також не хочеться. Окопів і бліндажів же то немає.
 показать весь комментарий
 
Серёга ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ Украине не позволяет, а Путлеру?
 показать весь комментарий
 
Путлер -"великий полководец" - он ничего не разводит и никогда не отступает - не царское это дело...
 показать весь комментарий
 
Отмечу еще раз, что разведение сил и средств может начаться только после 7 дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", - говорится в сообщении.

Я шо-то не пойму этот тонкий замысел: ну, не стреляли 7 дней и шо? В чём тут гарантия соблюдения всего?
 показать весь комментарий
 
 
действительно, скоро к 7ми часам, а потом и к 7ми минутам придем
 показать весь комментарий
 
 
а их в трускавце только до семи считать научили.
 показать весь комментарий
 
 
Да в смысле нет, то есть нет в смысле да. Ой, лузеры
 показать весь комментарий
 
 
Предатели у власти! со своей земли приказывают уходить и ее оркам сдать...
 показать весь комментарий
 
 
Нет такого понятия отводить войска во время боевых действий.
Во время боевых действий продвижение вперед - это наступление, отход в глубь территории - отступление.
А вот эти термины: боевые травмы (вместо ранения), линия разграничения (вместо линии фронта) и т.д. - это все придумали зелупоглазые манипуляторы, чтобы лошить народ.
 показать весь комментарий
 
 
підбарижник , твій Мародер це придумав .Ти ж вже забуло про "пєтіни перемир'я" , де той , хто стріляє в ворога є провокатором ,а ті , хто "спостерігає і не піддається на провокації " - типу не сцикун , а ідеальний воїн.
 показать весь комментарий
 
пеЗЕдун, при Порошенковских "перемириях" ВСУ наступали вперед.
 показать весь комментарий
 
Вот, что говорил Порошенко во время всяких "перемирий" с кремлем "...Веры Москве, конечно, нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их "собеседников" с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля. Но никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага. Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!"
Источник:https://censor.net.ua/p3058977
 показать весь комментарий
 
Серьёзно? А мы то думали российские боевики заинтересованы в мире.
 показать весь комментарий
 
 
навыбирали идиотов певцов да клоунов,а чего вы от них ожидали,они могут только развлекать,петь да танцевать,а тут воевать нужно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоидиотики рады, пусть стреляют.
 показать весь комментарий
 
 
самая позорная власть во всей истории человечества!!! я люблю про войны фильмы смотреть и про древние войны и я такого позора еще не видел в истории!
 показать весь комментарий
 
 
Я вспоминаю капитуляцию, подписанную большевиками в Первой Мировой...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как так?
Пэидиотам теперь шо, методички выбрасывать, у них же прописано, что уже капитулировали
 показать весь комментарий
 
 
Капитуляция - это согласие власти начать отвод войск из районов, где живут мирные украинцы без гарантий со стороны фашистской россии по выводу мордорских войск, разоружению моторыл и передачи контроля на границе с мордором. А отказ выполнять приказы клоуна из-за обстрелов - это не капитуляция.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
К этому все и шло! Тут вырисовывается два варианта, либо кто-то ждет когда пройдет 14 октября и там будут действовать по обстоятельствам, либо эти обстрелы так и будут продолжаться и на минских соглашениях можно поставить жирный крест, а уж во что это выльется история покажет.
 показать весь комментарий
 
Кстати по Минским соглашениям, войска ДыРы должны отходить далеко за Дебальцево, но про это никто не вспоминает, вцепились в клочек Лавровской бумажки под названием ф-ла Штанмаера, и соваются с умным видом.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пойми правильно и без обид - там за поребриком ну очень хотят, чтобы Украина нарушила эти минские договорняки, тогда у них не будет ни каких обязательств и последствия могут быть очень плачевными - это реальность, а не зазеркалье, все будет по настоящему.
 показать весь комментарий
 
Так я про то и говрю, выполняйте Минск, к чему этот бред с штангенциркулем, после которого все договоренности похерят.
 показать весь комментарий
 
 
Прклятые барыги коломойского наживаются на крови !
 показать весь комментарий
 
 
якщо на крові ворога - тоді на здоров'я ! Успіхів Ігорю Валерійовичу !
 показать весь комментарий
 
Цікаво, що в Станиці Луганський таки тихо..і місцеві це підтверджують..а чому тут така не здорова двіжуха..?
 показать весь комментарий
 
Сходи на ту сторону, прогуляйся, и будет тебе тихо. Или ты из Горловки строчишь?
 показать весь комментарий
 
 
з Києва..поруч квартиру знімає родина зі Станиці..дядько майже кожен тиждень туди їздить..каже тихо..
 показать весь комментарий
 
Понятно тихо, они к нам ходят, а наши ходят на тот берег?
 показать весь комментарий
 
 
хз..нюансів не знаю..але стрілянини кажуть вже давно нема..
 показать весь комментарий
 
Пусть сходит, думаю будет одиночный выстрел, и тишина...
 показать весь комментарий
 
 
при нагоді розпитаю більш детально..
 показать весь комментарий
 
...Капитуляция президента Украины Владимира Зеленского, вызванная "формулой Штайнмайера", может уничтожить украинское государство.Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал российский политолог Андрей Пионтковский. По его словам, на российском телевидении уже говорят, что "первой задачей будет заставить украинских карателей освободить оккупированные ими территории Луганской и Донецкой областей".
А если украинцы не "проглотят капитуляцию Зеленского" и создастся серьезное сопротивление, то Россия может организовать в Украине вооруженную провокацию, а потом "бежать на спасение братского народа".
"Если создастся серьезное сопротивление, Майдан, угрожающий власти Зеленского, то Киев же кишит российскими провокаторами и диверсантами - очень легко организовать какую вооруженную провокацию, которая создаст повод для России, причем повод убедительный для Запада, для масштабной интервенции, для "спасения братского украинского народа и власти всенародно избранного им президента".
Вот эти две карты на руках у Кремля, он спокойно сидит и ждет, которую ему выгоднее будет разыграть. Приближается развязка украинской драмы, примерно 100 лет назад, с той попыткой украинской государственности", - отметил он.
По его словам, Россия по-прежнему продолжает вести огонь для того, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки и принять в свой состав оккупированных территориях.
"Люди будут гибнуть все время, потому что Москва провоцирует, Москва ведет там огонь для того, чтобы заставить Киев пойти на политические уступки, принять лугандонию в свой состав. Это же было все очевидно на Контактной группе 18 сентября, когда Кучма отказался подписать, он сказал "ну, хорошо, а тогда мы не будем разводить войска", то есть продлится огонь. Это скверный шантаж, который продолжается каждый день. Не надо больше притворяться. Так, Украина не может силой отобрать эти территории во второй в мире по мощи армии, но ее армия уже способна остановить, предотвратить дальнейшую агрессию", - сказал Пионтковский.
Он отметил, что замораживание - это неприятное слово, но то, что Украине сейчас предлагают, навязывают, и на что уже Зеленский подписался - это гораздо хуже.
"Давайте зафиксируем эту разделительную линию, поставим там международных миротворцев, чтобы прекратить российские провокации. Вот это единственный способ достичь мира и прекращение гибели людей", - добавил политолог.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333263-priblihaetsja_razvjazka_piontkovskij_rasskazal_o_dvuh_stsenarijah_dlja_ukrainy_ot_rossii
...
 показать весь комментарий
 
 
при "маштабной интервенции" тут ляже не одна сотня тисяч кацапів...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский подавай заявление об отставке и вали к себе в Москву за поребрик. Слышал у тебя там квартира в одном доме с Медведевым. Вот и вали к ним корпоративы давай с Киркоровым! Ты не Украинец, а внатуре малорос!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ведь Пу его до сих пор официально не признал президентом, так что заявления можно и не писать и так сойдет, а роста он действительно маленького - малорос! Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 3178
 показать весь комментарий
 
не бреши! ти і твоя зелена шайка, зустрілися з сєпарами які вимагають відведення українських військ, а людей що ******* Україну і проти розведення - прогігнорували!
таке ж брехливе як і гівнокомандувач....
 показать весь комментарий
 
 
...Андрій Павлович Загороднюк - з 29 серпня 2019 року Міністр оборони України. Український підприємець...це все пояснює ...з бариги воїн...
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы уберечь наших солдат и прекратить обстрелы, нужно отвести наших солдат подальше в тыл. Не будет жертв и обстрелы потеряют смысл, потому что на позициях никого нет. Сепары же не дураки, расходовать боеприпас впустую. Вот и все. Проблема решена. Не благодарите! Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 347
 показать весь комментарий
 
подивись на скільки стріляє 80,10, рапіра, бм-21 і.т.д. На скільки треба відвести, щоб не достали???
 показать весь комментарий
 
Та ты шо?
А если сепары подойдут вплотную к новым позициям то в ООН и ОБСЕ выразят обеспокоенность и попросят еще отойти?
Лучше сражу скажи где она находится географически та посередине?
 показать весь комментарий
 
Господи, ну за что нам такие идиоты во власти????
 показать весь комментарий
 
Ой, что правда? Обстрелы мешают? Так вы стрелять перестаньте а? Херант зе нам все гарантировал, все могут спокойно сложить оружие, хуже уже не будет же...
 показать весь комментарий
 
Сначала вывести с сепарской территории все российские войска и всё вооружение, потом начинать разговор следующих шагах.
 показать весь комментарий
 
Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх