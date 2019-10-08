 Коммерсанты присвоили 2 млн грн при поставке рентгеновской диагностической системы на Черкасщине, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ задокументировали противоправный механизм завладения государственными средствами менеджментом частного общества. Злоумышленники реализовали сделку в ходе осуществления процедуры закупки оборудования, которое проводил отдел здравоохранения Смелянского городского совета для нужд больницы города.
Оперативники спецслужбы установили, что руководители фирмы, вопреки нормам действующего законодательства, сознательно осуществили поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Переплаченные из бюджетных средств два миллиона гривен дельцы в дальнейшем присвоили.
Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители получили доказательные материалы, подтверждающие проведение сделки.
Руководителю и бывшему сотруднику общества объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
а чиновники худеют…На информационных просторах шумно: зарплаты в следующем году будут расти, а через год вырастут почти до европейских, а в 2030 - вообще… Бесспорно хорошая новость, но насколько известно, бюджет еще не принят и его будут принимать уже люди совсем другие, а они пока заняты расстановкой стульев и кресел, а также лиц их замещающих, хотя про депутатские зарплаты уже думают и 50-ти тысяч им явно недостаточно.Много или мало вообще очень сложная тема, у кого-то не хватает на кусок хлеба, у других на новый автомобиль или сумочку, и понятно, каждый живет и тратит в меру своих возможностей и тех результатов, которые зарабатываются своим трудом, не будем рассуждать о неправедных доходах, а то уйдем в дебри, будем считать, что это исключения.Так вот о результатах, кто-то продает пирожки на рынке, чем больше продал, тем больше результат, кто-то у станка, чем больше деталей изготовил, кто-то пишет программные коды, чем больше написал, кто-то построил завод, чем успешнее он работает, тем больше прибыль и т.д.А какой же может быть результат у «слуг народа»?
Оказывается такой результат есть! И главное его даже можно будет измерить таким себе уникальным показателем - «Кьюлити» - качеством жизни обычного человека сегодня, а не в 2030, к тому же в этом показателе уже все учтено: и пирожки, и детали, и коды, и заводы, и образование, медицина, культура, безопасность, инвестиции и экология.И теперь очень просто: растет «Кьюлити» - растет зарплата депутата, чиновника, бюджетника, а она может расти только, когда растет благосостояние обычного человека, не растет, то тогда можно спросить у «слуг»: А почему?По «Кьюлити» (QLT - quality of life today) будут планироваться бюджеты, налоги, зарплаты, пенсии и др. (в смысле, какое качество жизни заложить на следующий год, нет, это не минимальный подплинтусный уровень для виртуальных людей, это нормальный уровень для реальных граждан европейской страны). И теперь не мало или много, кто во что горазд или просто хочу, а по результату.
Кстати, бюджеты - это те общественные богатства, которые накапливаются благодаря все тем же пирожкам, заводам и кодам. А когда их (богатства) делят, то это целое представление, конечно не 95-й квартал, но вы должны помнить, в стране - это как второй новый год, т.е. до утра…Наконец, у всех, а не только у народа, в стране появляются конкретные результаты, и тогда уже все «слуги народа», несомненно, займутся поиском способов их повышения и не с трибун красноречивыми речами, а конкретно со стимулирования строительства заводов и пароходов, выгодных условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций, высокого уровня медицины, образования, безопасности, сохранения природы, и.т.д.На базе изобретенного показателя «Кьюлити» - Ноу-Хау Толстой модели экономики (Т-модель), разработан Толстый социальный закон, в котором все расставлено по полочкам, каждый участвует не только в создании результатов, но и получает долю при их распределении намного логичнее и, как сейчас модно прозрачнее и, конечно же, в смартфоне.На одной полочке депутаты, другой бюджетники, на следующей предприниматели, далее пенсионеры и люди, требующие поддержки, и т.д.
Важно, что теперь все в одном книжном шкафу и нельзя будет складывать книжки только на одной самой верхней полке, оставляя остальные полки пустыми.Толстая модель, Толстый закон - это все для того, чтобы доходы всех граждан этой страны толстели, а чиновники худели. В смысле бюрократические процедуры уменьшатся настолько, что человеку достаточно будет получить свидетельство о рождении, паспорт, а при регистрации бизнеса такую пластиковую карточку, в которой есть все, и она уже везде зарегистрирована, не надо собирать справки, носиться с Челобитными и доказывать, что ты человек или предприниматель, пенсионер или тебе требуется другая социальная или др. помощь. Родился и ты уже гражданин с правами до 18-ти или 21-го и уже после с обязанностями.Важно!!! С правами не на маленький кусочек пластика, чтобы тебя идентифицировать, а с правами на долю национального богатства страны, а потом уже с обязанностями учиться и трудиться, принося результат - «Кьюлити», который будет справедливо и логично распределяться на все общество, а не только на одинокие таланты.«Кьюлити» - это следующая степень свободы человека, гражданина, ограниченная общепринятыми правилами поведения в человеческом обществе независимого государства.Голосуйте за новый Толстый социальный закон, требуйте от ваших депутатов его обсуждения и внедрения.Т-модель готова еще до конца года распутать множество запутанных вопросов в стране и прям с первого числа начать жизнь по - Кьюлити!Наши вітання з Днем Незалежності! Миру, наснаги та високих результів!P.S. Разработчики Т-модели благодарны всем участникам обсуждения Т-модели, заходите и критикуйте, ну и, конечно, поддерживайте добрыми словами - это очень важно для нас!
23.08.2019