 Коммерсанты присвоили 2 млн грн при поставке рентгеновской диагностической системы на Черкасщине, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ задокументировали противоправный механизм завладения государственными средствами менеджментом частного общества. Злоумышленники реализовали сделку в ходе осуществления процедуры закупки оборудования, которое проводил отдел здравоохранения Смелянского городского совета для нужд больницы города.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители фирмы, вопреки нормам действующего законодательства, сознательно осуществили поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Переплаченные из бюджетных средств два миллиона гривен дельцы в дальнейшем присвоили.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители получили доказательные материалы, подтверждающие проведение сделки.

Руководителю и бывшему сотруднику общества объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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