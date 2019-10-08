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 Политика Украины
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Все про:ВМС (734) ГПУ (9373) корвет (11) Военная прокуратура (804) Чумак (126)

 Чумак открыл уголовное производство из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ, - ГПУ

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак открыл уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами Министерства обороны в ходе выполнения государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет" для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

В Генпрокуратуре указали, что они осуществляют аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости эти дела направляются следственным органам по подследственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3152740
 
   
 Топ комментарии
 
красти не дають - "палітичне переслідування 11¡¡!"
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Чума открыла уголовное производство ... по фактам возможного злоупотребления ... учитывая общественный интерес))))))))

наконец то ЗЕбилам бальзам на яйца.
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В сети в очередной раз появились фото условий проживания военнослужащих на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.
«Ширлан. Шестой год войны. Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы, или деньги где, выделенных на строительство», - написал сначала Колесник.
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Чума открыла уголовное производство ... по фактам возможного злоупотребления ... учитывая общественный интерес))))))))

наконец то ЗЕбилам бальзам на яйца.
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красти не дають - "палітичне переслідування 11¡¡!"
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Ты читать умеешь?
"имеют особое значение, учитывая общественный интерес
Источник:https://censor.net.ua/n3152740"
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так , моє замовлення , я зацікавлений , все вірно робить пан Чумак .
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То це виходить що?
Що відкриттям цього хабарника-чумакового слідства заморожується будівництво корветів!
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оно заморожено ещё в 2013-м. а зебилы тут на говно уже изошли.
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"красти" -это настоящее время. а если по прошедшему, можно вернуться в 2000 год, там и будут те миллиарды Кало,мойского, Пинчука, Фирташа, Тимошенко и т.д.о которых мечтают ЗЕбилоиды. тут только цирк для черни.
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Фірташа не чіпай , бо ще на свого ідола вийдеш 😁. А те ,що вкрала Тимошенко - Євнухович досі шукає , шукай і ти .Кало Ахмєтов себе непогано почував за пєтіної влади , а мойського не знаю .
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порохобот! ты забыл про петины миллиарды и миллиарды его подельников!
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Вообще то проектировать начали в 2007 году..В 2011 на Черноморском заводе начали строить В 2014 заморозили для экономии бюджета.В 2018 возобновили,уже при израсходованных 32 миллиардах, при начальных 14 млдр. В 2018 году выделили 1,36 млдр,но деньги до кораблестроителей так не дошли,как заявил вице-адмирал Ігорь Воронченко
Интересно каким образом Диды Випивали сумел всех упомянутых сюда прилепить и ,особенно, Тимошенко
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Так финансировал всю эту кухню Кабмин, а в 2007- 2010 году кто у нас премьером был? Случайно не северо-кореянка Вона?

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война войной , а украсть - это святое , этот обычай отменить никак нельзя ...
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ДНО??!!! НЕТ СНИЗУ ЗЕМОНИКА ..ЕЛОЗИТ ПО РУЯЛЮ... пилять пердимоноколь... это перестает быть томным....
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Украли деньги на то что хотели построить. Это же новое слово в коррупции.
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Це початок тієї мотузки, яка приведе до порошенка.
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дебіл, це початок покарання усіх хто піднімав обороноздатність карїни. будуть армію скорочувати і різати нижче рівня 2014-го року, щоб коли ***** почне продовбувати сухопутний коридор у крим не було навіть що з консервації зняти!
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Порошенко підняв армію? В нас 5 років війна з кацапнею, де "Оплоти", де ППО, де літаки, де патронні заводи, чому Південьмаш" працює 1 день в тиждень? Відремонтували танки 1963 року - це досягнення. Спалили 4 склади зі зброєю (яку в нас не виготовляють і які ********** в разі бойових дій закінчаться дуже швидко) щоб приховати інформацію про те скільки тієї зброї продали в лугандон вже після початку війни. Твій петрусь з компанією гроші в офшори виводив коли люди скидались на армію, чим підірвав нашу армію і авторитет країни, після чого нам практично перестали допомагати США, Канада, Австралія і т.д.
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ГЛАЗА РАЗУЙ У"БИЩЕ ПОДДИВАННОЕ!!! мы снаряды начали производить сами, освоили полный цикл разработки рсзо, птурами армию наводнили, самолетов на крыло подняли больше чем за все года независимости, а боеприпасы со складов успели развести по подземным убежищам на сколько хватило возможностей нашей железной дороги. У нас снайперские ***** винтовки впервые в войсках появились. Флот начал зарождаться. Солдаты жрать и єкипироваться нормально начали не по 70-м годам, а на уровень мировіх армий. А ты, крыса #банная, на олот тут дрочишь как козломордые петухи на армату. ***** нужен один оплот, когда можно модернизировать башни 20-ти 72-ек той же начинкой на эти же деньги. ты пыль из под мебели всю вытри в валик скатай и в **** себе забей и не свисти тут, с"ка зеленогнойная!
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не ****** так на зрадників. На них потрібна холодна голова та тверді руки.
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Істеричка, у 2014 не було навіть соляри, аби виїхали з боксів.
А зараз - гудуть і днями і ночами. Тільки не кажи, що це все завдяки Зе.
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Причому тут зе. Я десь написав щось по зеленського. Я написа що петя вор і все. Звісно що в 14 році армії не було, але те що зараз замало.
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Питаю де логіка?
В 2014 голі босі.
Потім прийшов Порошенко і як почав красти, так крав, що на початок 2019 опинились серед десяти кращих армій Європи.
Ще раз - де логіка?
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Это политический заказ, КОРРУПЦИИ при ПОРОШЕНКО не было.
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Молодец! Мочи Мародёров. Общество поддержит, особенно КОНФИСКАЦИИ!
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Так там були "факти" чи "можливе зловживання"? Извольте пожалуйста изъясняться яснее.
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а зебілам хіба потрібна правда? Вони же на брехні живуть!
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як ви думаєте пєтя сам молиться на ікону самого себе із своїм кодлом , чи вас також змушує ?
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І ти, Костянтин Болтівець - кремлядський запроданець? Раз використовуєш їхню стандартну ольгінсько-ботську тактику переводу суперечки з головної теми на іншу, несуттєву; або взагалі чортзна яку?

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Продолжается наезд на младшего партнера "Уважаемого" с целью отжатия "активов". Вот только все напрасно - все, что было можно, уже прошло процедуру банкротства с явными признаками умышленного, а отдельные "активы" ликвидированы...
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Ще одне замовлення ***** (передане через Портнова) виконується...
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ДЯКУЙТЕ луценку , воно ж із вашого портнова , однопартійця "сивочолого гетьмана" звинувачення зняв ! Ви зробили це разом !
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Тому Портнов до інагурації Зебоби в роиссє переховувався? Прикольно.
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Взагалі то Портнов - юрист високої кваліфікації, і слідів своїх злочинів не залишив. А Ю.Луценко... та навіть Горбатюк, як би ми до нього не ставились за затягування слідства по Майдану - навіть Горбатюк не здатен закрити засудженого суспільством (морально засудженого, а не юридично) Портнова за інші правопорушення, ніж інкримінуємі йому. Як оце вчора сталось з Пашинським.
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Яка там кваліфікація, коли ти сам закони для зєбілів пишеш!
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Зебіли тупі,ви разом зробили так,що портнов при зелі з вигнанця,яким був при Пороху,став куратором від путлера правоохоронної системи України.
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В сети в очередной раз появились фото условий проживания военнослужащих на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.
«Ширлан. Шестой год войны. Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы, или деньги где, выделенных на строительство», - написал сначала Колесник.
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Шо, Петя и Артек обещал отреформировать по стандартам НАТО к концу 2018? Ну, и как успехи?
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Не с той стороны фоткают(сарказм , если что) . КАкие заморозки на днях, и снова в палатке спать будут и дрожать .
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Это да...с Луны был бы замечательный вид. Натовские кэмпы один в один.
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Соевые , начинайте истерику -
- Это политический заказ!!
Подбираются к порошенко, окружают его свинотейшествр!!
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Корветы при пятреляксеиче????..бронекатера наше усе!!!
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Яхточки внушающие ужас на воде и при подходе к мостам ? Так нет же, только греющие оффшоры .
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Чумак - відомий хабарник з Хмельницького. Брав бабло за вступ до Прикордоної Академії. Довірена особа ректора Олексіїнка.
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Зато народу весело когда один хабарник посадит другого, чтобы убрать конкурента .
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Потихоньку, с разных сторон, к главсвину подбираются.
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Ну что тебе сказать...Если так, то у тебя выбора нет, кроме как тикать.
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