 Чумак открыл уголовное производство из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ, - ГПУ

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

В Генпрокуратуре указали, что они осуществляют аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости эти дела направляются следственным органам по подследственности.