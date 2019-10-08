 Чумак открыл уголовное производство из-за возможных злоупотреблений при строительстве корветов для ВМС ВСУ, - ГПУ

"По итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).
В Генпрокуратуре указали, что они осуществляют аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости эти дела направляются следственным органам по подследственности.
наконец то ЗЕбилам бальзам на яйца.
"имеют особое значение, учитывая общественный интерес
Источник:https://censor.net.ua/n3152740"
Що відкриттям цього хабарника-чумакового слідства заморожується будівництво корветів!
Интересно каким образом Диды Випивали сумел всех упомянутых сюда прилепить и ,особенно, Тимошенко
А зараз - гудуть і днями і ночами. Тільки не кажи, що це все завдяки Зе.
В 2014 голі босі.
Потім прийшов Порошенко і як почав красти, так крав, що на початок 2019 опинились серед десяти кращих армій Європи.
Ще раз - де логіка?
«Ширлан. Шестой год войны. Ждут Бирюкова и Петю, хотят спросить, где те казармы, или деньги где, выделенных на строительство», - написал сначала Колесник.
- Это политический заказ!!
Подбираются к порошенко, окружают его свинотейшествр!!
Разработка проекта была завершена еще в 2008 году, а строительство первого корабля ("Владимир Великий") началось в мае 2011 года с запланированным спуском на воду в 2012 году. Однако, по различным причинам, сроки завершения строительства неоднократно переносились - сначала из-за саботажа оборонных проектов российскими министрами обороны Украины времен президентства Януковича, а потом из-за недостатка финансирования в связи с вынужденной войной против России, которая расставила приоритеты в пользу сухопутных войск.