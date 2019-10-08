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 Людям нужно реальное уменьшение выбросов НФЗ, а не написанное в отчетах, - эколог Тимочко

Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" - оксид углерода - 19 000 тонн в 2012 году.

С критикой инвестиционной программы Никопольского ферросплавного завода выступили украинские экологи, говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале".

В ней приводится отчетность менеджмента предприятия по инвестициям в природоохранные мероприятия. В частности речь шла о капиталовложениях, спланированных на 2019 год в 122 миллиона гривен.

"Людям, которые дышат ядовитым воздухом, безразлично, сколько записано на бумаге потраченных денег, если не уменьшается выброс ядовитых веществ - люди на это не реагируют", - заявила Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.

Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" - оксид углерода - 19 000 тонн в 2012 году. Кроме того, это вещества в виде взвешенных твердых частиц, оксиды азота и серы. Приоритетными в загрязнении атмосферы Никополя, являются также фтор и его соединения, формальдегид, соединения тяжелых металлов, хлор и его соединения, бензапирен, которые при значительно меньших объемах выбросов обусловливают негативное влияние на здоровье человека.

"Кроме традиционных выбросов, характерных для каждого производства металла, сернистого ангиндрида, фенолов, токсинов и угарного газа, худшими являются выбросы, не регламентированные украинскими стандартами: это твердые частицы, микрочастицы которые попадают в атмосферный воздух. При дыхании они не выводятся из организма, а оседают на слизистых и там остаются, продолжая отравлять организм человека, - добавила эколог.

Активы Никопольского ферросплавного контролируются структурами, подчиненными Игорю Коломойскому, говорится в проекте. Его производственные мощности позволяют производить более миллиона тонн в год ферросплавов и около двух с половиной миллионов тонн марганцевого агломерата и другой продукции. В 2012 году из-за его производства в воздух попала 21000 тонн загрязняющих веществ, тогда как другое металлургическое предприятие - "Интерпайп Никотьюб" - дало лишь 500 тонн выбросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152738
 
 
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Украина и экология! Равбота у человека такая.
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Ты на кого батон крошишь?
Чуваки, звоните Баканову!
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Гы! Бене достаточно написанного в отчетах. И шо теперь?
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Что за кипиш? От выбросов НФЗ ни один израильский пенсионер не пострадал.
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У меня родственники в Никополе живут, я раньше на лето туда ездил. Завод находится далеко за городом, вообще выбросов никогда не помню. А вот в Днепре Петровка на часть города дымит капитально как ветерок подует. И в Запорожье от домн что у них там на Кичкаса вообще в самый центр иногда достает где трц Украина.
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пусть жители никополя не переживают - в кривом рогу построят большой онкологический центр, в котором всем места хватит...и криворожцам, и жителям днепра и каменского, и запорожья и никопольчанам...даже жителям донецка и луганска найдется место после полной и безоговорочной капитуляции
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Завод скоро сам закроется. Скоро будет хорошая экология.
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А кто этой Тимочке бабло подваливает за бесполезные кипиши? Толку от этой бабы как и от Борейка, по придури которого, лет тому назад, после поднятого им кипиша о весеннем половодье на Днепре, в результате аварийного понижения воды, (спасения хатынок элитного быдла ради) льдом была передушена масса рыбы.
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