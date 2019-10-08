 Людям нужно реальное уменьшение выбросов НФЗ, а не написанное в отчетах, - эколог Тимочко

С критикой инвестиционной программы Никопольского ферросплавного завода выступили украинские экологи, говорится в проекте "Особый взгляд" на "5 канале".



В ней приводится отчетность менеджмента предприятия по инвестициям в природоохранные мероприятия. В частности речь шла о капиталовложениях, спланированных на 2019 год в 122 миллиона гривен.



"Людям, которые дышат ядовитым воздухом, безразлично, сколько записано на бумаге потраченных денег, если не уменьшается выброс ядовитых веществ - люди на это не реагируют", - заявила Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги.



Львиная доля атмосферных выбросов "Никопольского завода ферросплавов" - оксид углерода - 19 000 тонн в 2012 году. Кроме того, это вещества в виде взвешенных твердых частиц, оксиды азота и серы. Приоритетными в загрязнении атмосферы Никополя, являются также фтор и его соединения, формальдегид, соединения тяжелых металлов, хлор и его соединения, бензапирен, которые при значительно меньших объемах выбросов обусловливают негативное влияние на здоровье человека.



"Кроме традиционных выбросов, характерных для каждого производства металла, сернистого ангиндрида, фенолов, токсинов и угарного газа, худшими являются выбросы, не регламентированные украинскими стандартами: это твердые частицы, микрочастицы которые попадают в атмосферный воздух. При дыхании они не выводятся из организма, а оседают на слизистых и там остаются, продолжая отравлять организм человека, - добавила эколог.



Активы Никопольского ферросплавного контролируются структурами, подчиненными Игорю Коломойскому, говорится в проекте. Его производственные мощности позволяют производить более миллиона тонн в год ферросплавов и около двух с половиной миллионов тонн марганцевого агломерата и другой продукции. В 2012 году из-за его производства в воздух попала 21000 тонн загрязняющих веществ, тогда как другое металлургическое предприятие - "Интерпайп Никотьюб" - дало лишь 500 тонн выбросов.